3
37
27
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Стало известно, как будет выглядеть новый мост через Волгу

Стало известно, как будет выглядеть новый мост через Волгу

Росавтодор рассмотрел концессионный проект по строительству нового моста через волгу в обход Тольятти с выходом на трассу М-5. Заявка была одобрена и отправлена на дальнейшее обсуждение на заседании Межведомственной комиссии при 
6 сентября 2018, 03:30
В Самаре застройщик засыпал котлован 18-этажного дома на Солнечной

В Самаре застройщик засыпал котлован 18-этажного дома на Солнечной

Поставлена точка в скандальном деле о возведении на Солнечной новой многоэтажки: застройщик засыпал котлован. Напомним, что на улице Солнечной мог появиться 18-этажный дом с паркингом. Фирма-застройщик вырыла котлован под фундамент объекта капитального строительства и создала условия, угрожающие жизни и здоровью 
6 сентября 2018, 02:16
В Самаре 11-летняя девочка попала под колеса «ГАЗели» на Волжском проспекте

В Самаре 11-летняя девочка попала под колеса «ГАЗели» на Волжском проспекте

В среду, 5 сентября, в Самаре произошла авария, в которой был травмирован ребенок. В 10:20 32-летний опытный водитель ехал на «ГАЗели» по Волжскому проспекту от улицы Маяковской в сторону Студенческого переулка.

По предварительной версии, по пути мужчина сбил 11-летнюю 
6 сентября 2018, 01:22
8 сентября в Самаре перекроют три улицы в центре

8 сентября в Самаре перекроют три улицы в центре

В субботу, 8 сентября, в областной столице перекроют три улицы. Движение транспорта на них решено ограничить из-за проведения на набережной Фестиваля студентов. С 10:00 до 20:00 запрещен проезд по Волжскому проспекту от Полевой до Студенческого переулка; по улице Полевой от 
6 сентября 2018, 01:01
В Сызрани мужчина спас мальчика за секунду до падения в колодец

В Сызрани мужчина спас мальчика за секунду до падения в колодец

Быстрая реакция жителя Сызрани помогла спасти маленького мальчика от несчастного случая. Мужчина по имени Иван заметил, как ребенок наступил ногой на деревянную крышку колодца, расположенного около детсада на улице Циолковского, и провалился. Не теряя ни секунды, горожанин в пару прыжков 
6 сентября 2018, 11:11
В Самаре пропал 14-летний подросток, знающий четыре языка

В Самаре пропал 14-летний подросток, знающий четыре языка

В Самаре волонтеры и полиция ищут 14-летнего Илью Шаповалова. Во вторник утром, 4 сентября, подросток ушел со двора школы в Октябрьском районе областной столицы и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. 

Приметы: на вид 14 лет, рост 
5 сентября 2018, 01:09
В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

В понедельник, 3 сентября, в Сызрани произошла дорожной авария, в которой был ранен пешеход.  
 
В 18:50 31-летний водитель ехал на своей иномарке KIA по улице Декабристов в сторону Ульяновской. По пути автомобилист сбил  пешехода - 10-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по 
4 сентября 2018, 02:40
В Тольятти нашли 11-летнего мальчика, пропавшего 5 дней назад

В Тольятти нашли 11-летнего мальчика, пропавшего 5 дней назад

В Самарской области был найден 11-летний мальчик, житель села Тимофеевка Ставропольского района. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Известно, что ребенок жив и здоров, но где он находился все это время, не говорится. Напомним, что мальчик ушел 
15 августа 2018, 05:06
В Самарской области ищут пропавшего неделю назад 15-летнего подростка

В Самарской области ищут пропавшего неделю назад 15-летнего подростка

В нашем регионе волонтеры разыскивают 15-летнего Александра Жарковского. Подросток вышел из дома еще 30 июля и до сих пор не вернулся. Как сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», он может нуждаться в помощи врачей. Приметы пропавшего: невысокого роста, примерно 
6 августа 2018, 10:23
Набор волонтеров объявили самарские «Крылья Советов»

Набор волонтеров объявили самарские «Крылья Советов»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» открыл набор волонтеров на новый сезон российской премьер-лиги 2018/19. Как сообщили представители команды, добровольцы будут участвовать в жизни клуба, помогать «Крыльям» в организации разных мероприятий, в том числе на стадионе «Самара Арена». Всех желающих стать 
16 июля 2018, 04:36
Кнопку вызова похитили вандалы на пляже для инвалидов в Самаре

Кнопку вызова похитили вандалы на пляже для инвалидов в Самаре

Неизвестные украли щит с кнопкой вызова волонтеров на Полевом спуске к Волге. По сигналу с этой кнопки волонтеры помогали инвалидам спуститься к специальному пляжу. Теперь от щита осталось только основание. Организаторы проекта «Доступный пляж» уже восстанавливают объект. Они просят всех 
12 июля 2018, 11:02
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх