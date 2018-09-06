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Стало известно, как будет выглядеть новый мост через Волгу
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6 сентября 2018, 03:30
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В Самаре застройщик засыпал котлован 18-этажного дома на Солнечной
Поставлена точка в скандальном деле о возведении на Солнечной новой многоэтажки: застройщик засыпал котлован. Напомним, что на улице Солнечной мог появиться 18-этажный дом с паркингом. Фирма-застройщик вырыла котлован под фундамент объекта капитального строительства и создала условия, угрожающие жизни и здоровью …
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6 сентября 2018, 02:16
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В Самаре 11-летняя девочка попала под колеса «ГАЗели» на Волжском проспекте
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6 сентября 2018, 01:22
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8 сентября в Самаре перекроют три улицы в центре
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6 сентября 2018, 01:01
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В Сызрани мужчина спас мальчика за секунду до падения в колодец
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6 сентября 2018, 11:11
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В Самаре пропал 14-летний подросток, знающий четыре языка
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5 сентября 2018, 01:09
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В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»
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4 сентября 2018, 02:40
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В Тольятти нашли 11-летнего мальчика, пропавшего 5 дней назад
В Самарской области был найден 11-летний мальчик, житель села Тимофеевка Ставропольского района. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Известно, что ребенок жив и здоров, но где он находился все это время, не говорится. Напомним, что мальчик ушел …
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15 августа 2018, 05:06
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В Самарской области ищут пропавшего неделю назад 15-летнего подростка
В нашем регионе волонтеры разыскивают 15-летнего Александра Жарковского. Подросток вышел из дома еще 30 июля и до сих пор не вернулся. Как сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», он может нуждаться в помощи врачей. Приметы пропавшего: невысокого роста, примерно …
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6 августа 2018, 10:23
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Набор волонтеров объявили самарские «Крылья Советов»
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» открыл набор волонтеров на новый сезон российской премьер-лиги 2018/19. Как сообщили представители команды, добровольцы будут участвовать в жизни клуба, помогать «Крыльям» в организации разных мероприятий, в том числе на стадионе «Самара Арена». Всех желающих стать …
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16 июля 2018, 04:36
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Кнопку вызова похитили вандалы на пляже для инвалидов в Самаре
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12 июля 2018, 11:02