Как уже сообщала «ТЕРРА», в минувший четверг в полицию Тольятти обратилась жительница города и сообщила, что во дворе ее дома по бульвару Курчатова без сопровождения взрослых гуляет мальчик в возрасте примерно 4-5 лет.

Сотрудники полиции выяснили, что ребенок не знает, где …