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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Через 1,5 месяца поисков в Самаре обнаружили 14-летнюю девочку из Башкирии

Через 1,5 месяца поисков в Самаре обнаружили 14-летнюю девочку из Башкирии

Через полтора месяца активных поисков в Самаре обнаружили 14-летнюю Дашу - жительницу села Иглино из Башкирии. Девочку нашли в четверг, 19 июля, она жива и не пострадала. По словам полицейских, подросток был в Самаре, скоро беглянка вернется домой. Предположительно, 14-летняя 
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В блогах: В самарской квартире с грудным ребенком обрушился потолок

В блогах: В самарской квартире с грудным ребенком обрушился потолок

В паблике "Новости Самары - Самара life" сообщили, что сегодня в 3 часа ночи в Самаре в доме № 22а по улице Пугачевской обрушился потолок. ЧП произошло в квартире на 2-м этаже. Один пострадавший, с ушибами. Дом аварийный, давно 
19 июля 2018, 10:08
Видео: из-за селфи 13-летняя девочка из Самары повисла на электропроводах

Видео: из-за селфи 13-летняя девочка из Самары повисла на электропроводах

В Сети опубликовали видео того, как 13-летняя девочка в Самаре повисла на проводах под напряжением. Напомним, что 14 июля в 16:50 она в компании своих друзей шла на речку отдыхать. Когда подростки приблизились к железнодорожному мосту в Нижне-Хлебном парке станции 
18 июля 2018, 02:06
Найден пропавший 8-летний мальчик из детского лагеря в Самарской области

Найден пропавший 8-летний мальчик из детского лагеря в Самарской области

В Самарской области найден пропавший 8-летний мальчик. Сообщение про его исчезновение появилось утром в понедельник, 4 июня. Волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт» начали формировать экипаж для организации поиска. «Внимание, пропал ребенок! 4 июня 2018 года в 10 часов мальчик 

4 июня 2018, 05:06
Полицейские разыскивают пожилого самарца

Полицейские разыскивают пожилого самарца

В Самаре разыскивают пропавшего пенсионера. По данным полицейских, Костюк Петр Ефремович 1940 года рождения ушел из своего дома на улице Аэродромной 7 августа примерно в 9:30.

В день исчезновения на мужчине была светлая футболка без рукавов, черные брюки и 
31 августа 2017, 05:18
В Самаре ищут пропавшего подростка: последний раз его видели на Революционной

В Самаре ищут пропавшего подростка: последний раз его видели на Революционной

Самарская полиция ищет пропавшего подростка. Никита Мордвинцев ушел из дома в воскресенье и до сих пор не вернулся. Последний раз его видели 6 августа, идущим от улицы Революционной в сторону Авроры. Телефон подростка выключен. По словам родителей, в последнее время 
9 августа 2017, 01:21
Найдены две девочки-сестры, пропавшие в Самарской области

Найдены две девочки-сестры, пропавшие в Самарской области

Две сестры 14 и 15 лет, пропавшие 30 мая в Большеглушицском районе Самарской области, найдены. Они живы, сообщили добровольцы из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Где девочки пропадали все это время, не сообщается.
Напомним, сестры проживают в поселке Южный. Во вторник 
2 июня 2017, 10:48
В Куйбышевском районе Самары в камышах мужчина обнаружил ребенка

В Куйбышевском районе Самары в камышах мужчина обнаружил ребенка

Мальчик плакал, на вопрос взрослых не смог представиться и рассказать, где живет. На вид ему 2-3 года. На место прибыл наряд полиции. Беседы с сотрудниками магазинов, которые находятся около места обнаружения ребенка, а также подомовый обход поселка Водников найти родителей ребёнка 

5 июля 2016, 07:21
Полиция Самары ищет родителей найденного в гаражном массиве малыша

Полиция Самары ищет родителей найденного в гаражном массиве малыша

В Самаре идут поиски родителей маленького мальчика, найденного в гаражном массиве неподалеку от дома №250 по ул. Черемшанской 27 сентября. Ребенка увидела местная жительница и сообщила об этом в полицию. Малышу на вид 2–2,5 года. Он сидел на трехколесном велосипеде. 

7 октября 2014, 09:13
Тольяттинские полицейские разыскали мать потерявшегося мальчика

Тольяттинские полицейские разыскали мать потерявшегося мальчика

Как уже сообщала «ТЕРРА», в минувший четверг в полицию Тольятти обратилась жительница города и сообщила, что во дворе ее дома по бульвару Курчатова без сопровождения взрослых гуляет мальчик в возрасте примерно 4-5 лет.

Сотрудники полиции выяснили, что ребенок не знает, где 

7 октября 2013, 03:57
Тольяттинские полицейские разыскивают родителей найденного ребенка

Тольяттинские полицейские разыскивают родителей найденного ребенка

В полицию Тольятти обратилась жительница города и сообщила, что во дворе ее дома по бульвару Курчатова без сопровождения взрослых гуляет мальчик в возрасте примерно 4-5 лет.

Сотрудники полиции выяснили, что ребенок гулял один, где его родители - не знает, пояснил только, 

4 октября 2013, 05:28
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