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В Сызрани от тяжелой болезни умерла 1,5-месячная «здоровая» девочка
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23 июля 2018, 08:22
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Через 1,5 месяца поисков в Самаре обнаружили 14-летнюю девочку из Башкирии
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20 июля 2018, 12:09
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В блогах: В самарской квартире с грудным ребенком обрушился потолок
В паблике "Новости Самары - Самара life" сообщили, что сегодня в 3 часа ночи в Самаре в доме № 22а по улице Пугачевской обрушился потолок. ЧП произошло в квартире на 2-м этаже. Один пострадавший, с ушибами. Дом аварийный, давно …
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19 июля 2018, 10:08
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Видео: из-за селфи 13-летняя девочка из Самары повисла на электропроводах
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18 июля 2018, 02:06
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Найден пропавший 8-летний мальчик из детского лагеря в Самарской области
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4 июня 2018, 05:06
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Полицейские разыскивают пожилого самарца
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31 августа 2017, 05:18
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В Самаре ищут пропавшего подростка: последний раз его видели на Революционной
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9 августа 2017, 01:21
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Найдены две девочки-сестры, пропавшие в Самарской области
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2 июня 2017, 10:48
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В Куйбышевском районе Самары в камышах мужчина обнаружил ребенка
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5 июля 2016, 07:21
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Полиция Самары ищет родителей найденного в гаражном массиве малыша
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7 октября 2014, 09:13
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Тольяттинские полицейские разыскали мать потерявшегося мальчика
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7 октября 2013, 03:57
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Тольяттинские полицейские разыскивают родителей найденного ребенка
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4 октября 2013, 05:28