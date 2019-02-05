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В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка
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5 февраля 2019, 01:57
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Самарцам показали проект ретро-почты
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5 февраля 2019, 01:30
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В Самаре вынесли приговор бывшему военному, который задушил мать трех девочек
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5 февраля 2019, 01:14
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В Самарской области весенний сезон охоты стартует 13 апреля
Стало известно, что весенний сезон охоты в Самарской области на боровую и водоплавающую дичь пройдет в две волны. Как отметили в региональном департаменте охоты и рыболовства, со второй субботы апреля, 13 апреля, она стартует в Алексеевском, Безенчукском, Большеглушицком, Большечерниговском, Волжском, …
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5 февраля 2019, 12:35
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В Сызрани нашли повешенным 25-летнего парня
Страшную находку обнаружили в дачном кооперативе в юго-западном районе Сызрани - труп 25-летнего мужчины. Сейчас специалисты устанавливают причины смерти погибшего. Известно, что тело нашли 1 февраля, оно висело на дереве. Сейчас официальная версия произошедшего не выдвигается, по факту смерти этого …
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5 февраля 2019, 09:40
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Экс-директору СОФЖИ Реналю Мязитову сократили на неделю срок ареста
«ТЕРРА» продолжает следить за судьбой бывшего главы СОФЖИ и регионального управления капстроительства Реналя Мязитова. Ему не удалось выйти из СИЗО под домашний арест. Напомним, экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Его заключили под стражу 18 октября. Все это время Мязитов провел …
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5 февраля 2019, 08:14
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Новое дело блогера?
Осужденный за вымогательство самарский блогер Олег Иванец в ближайшее время снова предстанет перед судом. Против него подал иск известный местный бизнесмен Марат Мухаметшин. Как говорится в сообщении на сайте Железнодорожного районного суда, он попытается привлечь Иванца к ответственности по …
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4 февраля 2019, 10:11
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На рынке в Тольятти торговали опасным для жизни алкоголем
В Тольятти оштрафовали за продажу опасного алкоголя 23-летнюю девушку, которая работает в торговой секции на Комсомольском рынке. Как рассказали в облпрокуратуре, она незаконно хранила и продавала спиртовую смесь из непищевого сырья с токсичными микропримесями этилового эфира. В общей сложности, у …
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29 декабря 2018, 09:35
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В блогах: Самару наводнил контрафакт красной икры
Блогер siverkin пишет, что Самару наводнил контрафакт красной икры. "И как теперь отличать оригинал от подделки? - задается вопросом блогер. - На днях по просьбе родственницы глянул на гору банок красной икры по 199 руб. за 95 грамм. Смотрим …
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27 декабря 2018, 05:13
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В центре Самары на один день запретят торговать спиртным
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2 ноября 2018, 02:43
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Самарцы оказались одними из главных трезвенников страны
Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых пьющих городов России. В исследовании приняли участи жители 25 регионов. Респондентам предлагалось ответить на три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)? Возраст участников опроса …
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24 октября 2018, 10:31
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Миндзрав поддержал запрет на продажу алкоголя пьяным
В Минздраве России поддержали запрет на реализацию алкоголя нетрезвым покупателям. По мнению главы ведомства Вероники Скворцовой, продажа спиртного уже находящемуся в нетрезвом состоянии гражданину только усугубляет его положение. Пьяный человек не оценивает риски адекватно, он может нести опасность и для …
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2 октября 2018, 05:01
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Огромную партию «левых» сигарет изъяли полицейские в Сызрани
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7 августа 2018, 09:31
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Самарские таможенники изъяли более 24 тысяч контрафактных товаров с символикой FIFA
Самарские таможенники подвели итоги работы за первое полугодие текущего года. За это время сотрудники ведомства изъяли из оборота 247,6 тысячи контрафактных товаров. Для сравнения: за весь прошлый год было изъято только 150 тысяч единиц контрафакта.
Довольно значительную часть «урожая» таможенников составили …
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13 июля 2018, 12:53
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Самарскую область накрыла волна контрафактной одежды и обуви
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16 апреля 2018, 07:09
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