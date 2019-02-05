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Материалы по теме:

В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка

В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка

В понедельник, 4 февраля, участницей ДТП в Самаре оказалась 18-летняя девушка. Авария произошла в Железнодорожном районе. В 18:30 45-летний мужчина ехал на иномарке Honda Pilot по улице Революционной в направлении Гагарина. По пути он сбил 17-летнюю девушку, которая пересекала проезжую 
5 февраля 2019, 01:57
Самарцам показали проект ретро-почты

Самарцам показали проект ретро-почты

В Сети появилась визуализация здания ретро-почты на улице Молодогвардейской, которую могут открыть в бывшем доме купца Иванова. Авторы идеи рассказали, что гости музея смогут увидеть почту конца XIX века, почувствовать ее особенную атмосферу и написать письмо гусиным пером. Как рассказал 
5 февраля 2019, 01:30
В Самаре вынесли приговор бывшему военному, который задушил мать трех девочек

В Самаре вынесли приговор бывшему военному, который задушил мать трех девочек

7 лет лишения свободы строгого режима и принудительное лечение у психиатра - таков вердикт суда, вынесенный в отношении бывшего военнослужащего, участника боевых действий в Чечне, многодетного отца Евгения Копцева. Напомним, по версии следствия он в ночь с 13 на 14 
5 февраля 2019, 01:14
В Самарской области весенний сезон охоты стартует 13 апреля

В Самарской области весенний сезон охоты стартует 13 апреля

Стало известно, что весенний сезон охоты в Самарской области на боровую и водоплавающую дичь пройдет в две волны. Как отметили в региональном департаменте охоты и рыболовства, со второй субботы апреля, 13 апреля, она стартует в Алексеевском, Безенчукском, Большеглушицком, Большечерниговском, Волжском, 
5 февраля 2019, 12:35
В Сызрани нашли повешенным 25-летнего парня

В Сызрани нашли повешенным 25-летнего парня

Страшную находку обнаружили в дачном кооперативе в юго-западном районе Сызрани - труп 25-летнего мужчины. Сейчас специалисты устанавливают причины смерти погибшего. Известно, что тело нашли 1 февраля, оно висело на дереве. Сейчас официальная версия произошедшего не выдвигается, по факту смерти этого 
5 февраля 2019, 09:40
Экс-директору СОФЖИ Реналю Мязитову сократили на неделю срок ареста

Экс-директору СОФЖИ Реналю Мязитову сократили на неделю срок ареста

«ТЕРРА» продолжает следить за судьбой бывшего главы СОФЖИ и регионального управления капстроительства Реналя Мязитова. Ему не удалось выйти из СИЗО под домашний арест. Напомним, экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Его заключили под стражу 18 октября. Все это время Мязитов провел 
5 февраля 2019, 08:14
Новое дело блогера?

Новое дело блогера?

Осужденный за вымогательство самарский блогер Олег Иванец в ближайшее время снова предстанет перед судом. Против него подал иск известный местный бизнесмен Марат Мухаметшин. Как говорится в сообщении на сайте Железнодорожного районного суда, он попытается привлечь Иванца к ответственности по 
4 февраля 2019, 10:11
На рынке в Тольятти торговали опасным для жизни алкоголем

На рынке в Тольятти торговали опасным для жизни алкоголем

В Тольятти оштрафовали за продажу опасного алкоголя 23-летнюю девушку, которая работает в торговой секции на Комсомольском рынке. Как рассказали в облпрокуратуре, она незаконно хранила и продавала спиртовую смесь из непищевого сырья с токсичными микропримесями этилового эфира. В общей сложности, у 
29 декабря 2018, 09:35
В блогах: Самару наводнил контрафакт красной икры

В блогах: Самару наводнил контрафакт красной икры

Блогер siverkin пишет, что Самару наводнил контрафакт красной икры. "И как теперь отличать оригинал от подделки? - задается вопросом блогер. - На днях по просьбе родственницы глянул на гору банок красной икры по 199 руб. за 95 грамм. Смотрим 
27 декабря 2018, 05:13
В центре Самары на один день запретят торговать спиртным

В центре Самары на один день запретят торговать спиртным

В среду, 7 ноября, в Самаре пройдет Парад Памяти. На улицах, прилегающих к площади Куйбышева, запретят продажу алкоголя, сообщили в пресс-службе облправительства. Весь день не будут торговать спиртным в границах улиц:
 
улицы Вилоновской от Чапаевской до  Галактионовской, нечётная сторона – дома 
2 ноября 2018, 02:43
Самарцы оказались одними из главных трезвенников страны

Самарцы оказались одними из главных трезвенников страны

Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых пьющих городов России. В исследовании приняли участи жители 25 регионов. Респондентам предлагалось ответить на три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)? Возраст участников опроса 

24 октября 2018, 10:31
Миндзрав поддержал запрет на продажу алкоголя пьяным

Миндзрав поддержал запрет на продажу алкоголя пьяным

В Минздраве России поддержали запрет на реализацию алкоголя нетрезвым покупателям. По мнению главы ведомства Вероники Скворцовой, продажа спиртного уже находящемуся в нетрезвом состоянии гражданину только усугубляет его положение. Пьяный человек не оценивает риски адекватно, он может нести опасность и для 
2 октября 2018, 05:01
Огромную партию «левых» сигарет изъяли полицейские в Сызрани

Огромную партию «левых» сигарет изъяли полицейские в Сызрани

На днях сотрудники полиции нагрянули с проверкой в один из торговых центров Сызрани. Объектом их интереса стал магазин, которым владеет местная семейная пара. Там оперативники обнаружили огромную партию немаркированных сигарет. Всего 8 946 пачек на сумму более миллиона рублей.

Сейчас силовики 

7 августа 2018, 09:31
Самарские таможенники изъяли более 24 тысяч контрафактных товаров с символикой FIFA

Самарские таможенники изъяли более 24 тысяч контрафактных товаров с символикой FIFA

Самарские таможенники подвели итоги работы за первое полугодие текущего года. За это время сотрудники ведомства изъяли из оборота 247,6 тысячи контрафактных товаров. Для сравнения: за весь прошлый год было изъято только 150 тысяч единиц контрафакта.

Довольно значительную часть «урожая» таможенников составили 

13 июля 2018, 12:53
Самарскую область накрыла волна контрафактной одежды и обуви

Самарскую область накрыла волна контрафактной одежды и обуви

В Самарской области с начала 2018 года фиксируется рекордный объем изъятого контрафакта - одежды, обуви, парфюмерии и другой продукции. С января по март таможенники конфисковали более 50 тысяч штук самых разных изделий, за начало апреля еще 25 тысяч. Для сравнения 

16 апреля 2018, 07:09
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