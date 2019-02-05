На рынке в Тольятти торговали опасным для жизни алкоголем В Тольятти оштрафовали за продажу опасного алкоголя 23-летнюю девушку, которая работает в торговой секции на Комсомольском рынке. Как рассказали в облпрокуратуре, она незаконно хранила и продавала спиртовую смесь из непищевого сырья с токсичными микропримесями этилового эфира. В общей сложности, у …