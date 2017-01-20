В Самаре выявлена компания, которая дублирует функции регионального министерства сельского хозяйства и неэффективно тратит бюджетные деньги. Об этом сообщает областная счётная палата.
Как установила проверка, госучреждение дополнительного профобразования «Самара - АРИС» уже три года проводит семинары и совещания, даёт консультации в вопросах развития аграрного бизнеса, тем самым дублируя функции минсельхоза, отмечается в отчете Палаты.
В результате из бюджета региона нецелевым образом израсходовано 65 млн рублей. Еще 3 миллиона рублей ГБУ "Самара-АРИС" направило на закрепленное за ним общежитие, в котором в основном проживают абсолютно посторонние граждане.
Кроме того, учреждение искусственно завышало фонд оплаты труда работников за счет трудоустройства на свободные вакансии по совместительству. Директор организации начислял сам себе премию в размере 260 тысяч рублей. При этом в штате выявили 14 экономистов с крайне низкой загрузкой, которые проводят максимально одну-две консультации в день.
Результаты проверки направлены губернатору, в Губернскую думу и ФАС.
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