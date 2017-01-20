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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 января 2017г 
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В России промаркируют всех домашних животных

В России промаркируют всех домашних животных

В России промаркируют всех домашних животных. Уникальные идентификационные номера присвоят коровам, свиньям, птице, кошкам, собакам, и даже пчелам и аквариумным рыбкам. Приказ об этом уже издан Минсельхозом. Сейчас ведомство совместно с Минэкономразвития и Минфином должно разработать план внедрения идентификации. Разрешено 

12 января 2017, 11:47
В Самаре детские сады незаконно получили 167 млн рублей

В Самаре детские сады незаконно получили 167 млн рублей

Счетная палата Самарской области установила, что частные детские сады губернии неправомерно получили из регионального бюджета 167 миллионов рублей, которые поступали на их счета в течение трех лет. К таким выводам инспекторы пришли после проверки использования казенных средств, предоставленных региональному министерству 

29 декабря 2016, 01:23
Гарантийный фонд поддержки предпринимательства не доплатил в бюджет Самарской области 12 млн 300 тыс. рублей по итогам 2016 года

Гарантийный фонд поддержки предпринимательства не доплатил в бюджет Самарской области 12 млн 300 тыс. рублей по итогам 2016 года

Это выяснилось в ходе проверки, проведенной счетной палатой региона. Кроме того, инспекция выявила целый ряд нарушений, допущенных фондом с 2013 по 2015 год. Из 266 миллионов рублей прибыли, полученной за этот период, 80% средств - это доход от размещения средств 

22 декабря 2016, 04:10
В Самаре экс-чиновника минсельхоза будут судить за «откаты»

В Самаре экс-чиновника минсельхоза будут судить за «откаты»

Экс-сотрудник минсельхоза Самарской области Антон Скоротович предстанет перед судом. Чиновник занимался развитием инфраструктуры сельских территорий. Теперь его обвинили во взяточничестве и мошенничестве.

Напомним, в ноябре два с половиной года лишения свободы получил его коллега, Александр Степанов. По версии следствия, на протяжении 

15 декабря 2016, 01:29
Самарские аграрии собрали 2,1 млн тонн зерна

Самарские аграрии собрали 2,1 млн тонн зерна

Урожай зерна в Самарской области в 2016 году почти в 2 раза превысил потребности мукомольных и хлебопекарных предприятий губернии, заявили в региональном Минсельхозе.

Всего аграрии собрали 2,1 млн тонн, что на 57 процентов больше уровня прошлого года. Область столкнулась с проблемой 

14 декабря 2016, 02:25
40 процентов средств, выделенных на улучшение дорог в России, оказались неиспользованными

40 процентов средств, выделенных на улучшение дорог в России, оказались неиспользованными

Почти 40 процентов средств, выделенных в 2016 году на улучшение дорог в России, оказались неиспользованными. Из-за бюрократии чиновники на местах не успели освоить миллиарды рублей, поступившие в дорожные фонды. К такому выводу пришли эксперты Счетной палаты, проведя масштабную проверку работы 

12 декабря 2016, 11:23
Чиновника из самарского минсельхоза отправили за решетку

Чиновника из самарского минсельхоза отправили за решетку

Вынесли приговор экс-чиновнику регионального минсельхоза Александру Степанову. Ему инкриминировали посредничество во взяточничестве и мошенничество. Согласно материалам дела, с 2014 года по январь текущего Степанов и его коллега Антон Скоротович брали деньги от представителя предпринимателя, пообещав помощь в получении гранта - 

24 ноября 2016, 10:42
Деньги бюджета Самарской области ушли в мусор

Деньги бюджета Самарской области ушли в мусор

Счетная палата Самарской области уличила региональное министерство энергетики и ЖКХ в растрате 229 миллионов рублей. Речь идет о неэффективном использовании средств.

В рамках областной программы деньги регионального бюджета были направлены на проектирование двух полигонов твердых бытовых отходов вблизи районных 
18 ноября 2016, 07:48
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