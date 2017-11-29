В Самаре нашли фирму для отлова бродячих собак и кошек в течение следующего 2018 года. Этим займется организация «Современные экологические технологии» - она стала победителем тендера на 9 миллионов рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Конкурс по определению подрядчика объявлял департамент городского хозяйства и экологии.
«Исполнителю предстоит отловить почти 7 тысяч животных. При этом собак нужно будет передать ветеринару для принятия решения об эвтаназии или стерилизации», - указано в техдокументации.
Выпущенные на свободу псы должны быть помечены чипами или отрезанием кончика уха и привиты против бешенства. Также в списке значатся уборка с улиц трупов животных и отлов породистых особей с ошейниками. Таких животных будут содержать до трех дней, а потом направлять на передержку.
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