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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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В Китае цирковой тигр сбежал и покалечил двух человек

В Китае цирковой тигр сбежал и покалечил двух человек

О чрезвычайном происшествии в китайском регионе Шаньси рассказали зарубежные средства массовой информации. Тигр в цирке по недосмотру сотрудников смог вылезти из клетки в процессе показательной программы прямо на городской улице.
Хищник выбил часть решетки и побежал. Неудивительно, что поднялась паника, 

27 ноября 2017, 09:31
Дело главы села Кошки о попытке мошенничества передают в суд

Дело главы села Кошки о попытке мошенничества передают в суд

Уголовное дело о попытке мошенничества в селе Кошки Самарской области передают в суд. Обвиняемый – глава села Кошки Андрей Жданов.   

«По версии следствия, в 2014 году обвиняемый, используя свое должностное положение, обеспечил признание его семьи нуждающейся в жилых помещениях муниципального 

23 ноября 2017, 12:44
Исследование: Хозяева собак живут дольше остальных

Исследование: Хозяева собак живут дольше остальных

Шведские специалисты установили, что собаки могут уменьшить вероятность ранней смерти от сердечно-сосудистых недугов. Результаты соответствующих исследований опубликовали зарубежные специализированные издания.
Эксперты изучали медкарты здоровых людей от 40 до 80 лет и отслеживали показатели смертности в течение продолжительного периода. В Швеции 

17 ноября 2017, 05:11
Под Самарой искали кабана с вирусом АЧС

Под Самарой искали кабана с вирусом АЧС

В районе Самарской области, где зарегистрирован очаг африканской чумы свиней (АЧС), искали зараженных кабанов. Погибших животных высматривали с воздуха в четырех районах: Красноармейском, Волжском, Хворостянском и Безенчукском. В облете приняли участие сотрудники регуправления Россельхознадзора и Департамента охоты и рыболовства.
14 ноября 2017, 04:20
Родившаяся в Саранске пума Месси быстро стала звездой соцсетей

Родившаяся в Саранске пума Месси быстро стала звездой соцсетей

Появившаяся на свет в зоопарке столицы Мордовии пума по кличке Месси стремительно превращается в звезду соцсетей. Из Саранска ее уже увезла пензенская пара, которая собирается воспитывать дикого зверя.
У названного в честь футбольной звезды хищника появился аккаунт в Instagram, где 

14 ноября 2017, 10:21
В Госдуму внесли законопроект о пяти годах тюрьмы для живодеров

В Госдуму внесли законопроект о пяти годах тюрьмы для живодеров

В Государственную Думу направлен проект закона, подразумевающий ужесточение уголовных санкций за жестокое обращение с животными. Злоумышленникам может грозить пятилетний тюремный срок.
Целью законопроекта, как поясняют авторы инициативы, является усиление уголовной ответственности для живодеров и всех жестоко обращающихся с животными. Об 

9 ноября 2017, 12:31
Почти 7 тысяч бездомных собак и кошек отловят в Самаре

Почти 7 тысяч бездомных собак и кошек отловят в Самаре

В Самаре департамент городского хозяйства и экологии ищет подрядчика, для отлова бездомных собак и кошек в течение 2018 года. Информация о соответствующем аукционе опубликована на портале госзакупок. Победителя должны определить уже через три недели - 24 ноября. За работу ему 

3 ноября 2017, 01:10
Sony анонсировала старт продаж робота-собаки aibo

Sony анонсировала старт продаж робота-собаки aibo

В японской столице сотрудники корпорации SONY анонсировали появление на рынке новой модели робота-собаки. Она сможет управлять электрическими приборами в квартире, а также будет подключена к интернету. Старт продаж намечен на январь.
Инженеры говорят, что в честь предшествующих аналогичных моделей это 

1 ноября 2017, 05:04
Собачий бюллетень: В Италии женщина через суд добилась отпуска по уходу за псом

Собачий бюллетень: В Италии женщина через суд добилась отпуска по уходу за псом

Итальянка, работающая в римском университете, добилась выплаты заработной платы за дни, когда она отсутствовала по причине ухода за собакой. Об этой необычной истории рассказали европейские информагентства.
У одинокой итальянки серьезно заболел домашний питомец, которому потребовалась экстренное хирургическое вмешательство. Женщина не 

12 октября 2017, 05:15
И не линяет: В Японии нашли замену котам в виде робота-подушки с хвостом

И не линяет: В Японии нашли замену котам в виде робота-подушки с хвостом

Японская фирма Yukai Engineering придумала замену котам, создав подушку-робота с хвостом, как у домашних питомцев. Это устройство уже начали называть "терапевтическим роботом".
Речь идет о механизме-антидепрессанте, который призван помочь людям, оказавшимся в затруднительной ситуации. Для получения терапевтического эффекта достаточно погладить 

6 октября 2017, 02:19
Гладить разрешается: В Японии начал курсировать поезд с тридцатью кошками

Гладить разрешается: В Японии начал курсировать поезд с тридцатью кошками

В Японии запущен железнодорожный состав с кошками и котятами. Бездомные животные путешествуют поездом по провинции Гифу.
При этом питомцы имеют возможность свободно перемещаться по вагонам и играть с пассажирами. По задумке организаторов акции, ее цель состоит в привлечении внимания жителей 

13 сентября 2017, 05:15
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