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Материалы по теме:

На экс-директора «Управления капитального строительства Самарской области» завели дело

На экс-директора «Управления капитального строительства Самарской области» завели дело

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ГКУ «Управление капитального строительства Самарской области» Светланы Моравской по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». По словам депутата Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александра Хинштейна, в рамках контракта 
22 октября 2018, 12:43
В Самарской области в ДТП погиб депутат

В Самарской области в ДТП погиб депутат

Стало известно, что накануне вечером в ДТП в Сызранском районе погиб 35-летний депутат сельского поселения Чекалино Александр Семенов. Авария произошла в воскресенье вечером на трассе между селами Троицкое и Чекалино. По информации силовиков, водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением, 
22 октября 2018, 12:11
До среды в Самарской области будет прохладно и дождливо

До среды в Самарской области будет прохладно и дождливо

С начала новой рабочей недели теплая и солнечная погода в Самарской области сменится облачной. Поволжье окажется в зоне холодного фронта, местами пройдет небольшой дождь и температура воздуха понизится. В дальнейшем над Средней Волгой восстановится гребень антициклона, осадки прекратятся.

В 
22 октября 2018, 11:51
Самарец убил жену-кондуктора и пошел спать

Самарец убил жену-кондуктора и пошел спать

В Самаре произошла семейная драма с летальным исходом: от руки мужа погибла местная жительница. В полицию позвонил 50-летний мужчина. Он рассказал, что его супруга скончалась.

Полицейские приехали по указанному адресу и нашли в квартире дома по улице Гагарина труп 
22 октября 2018, 09:29
В Зубчаниновке 20-летний парень «отметелил» незнакомца

В Зубчаниновке 20-летний парень «отметелил» незнакомца

В одну из больниц областной столицы доставили на карете «скорой помощи» 34-летнего мужчину. У пациента медики нашли множество различных травм и сообщили об этом в полицию. Оказалось, что пострадавший направлялся домой вечером из магазина в поселке Зубчаниновка. Внезапно его окликнул 
19 октября 2018, 12:09
Житель Самарской области пойдет под суд за вылов 15 рыб сетью

Житель Самарской области пойдет под суд за вылов 15 рыб сетью

В Сызранском районе будут судить рыбака. Мужчина ловил рыбу с помощью сети, и на него завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) биологических ресурсов с применением иных способов массового истребления указанных водных животных».

По версии следствия, 28 августа 
19 октября 2018, 10:15
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