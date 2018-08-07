«Пристегнул к батарее»: в Новокуйбышевске будут судить мужчину, вымогавшего деньги и квартиру



По версии следствия, в ночь с 1 на 2 декабря прошлого года этот мужчина находился в гостях у своего знакомого в … В Новокуйбышевске завершено расследование в отношении 32-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном лишении человека свободы и вымогательстве.По версии следствия, в ночь с 1 на 2 декабря прошлого года этот мужчина находился в гостях у своего знакомого в