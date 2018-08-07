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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 07.08.2018 
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В Саратовской области следователи выясняют подробности трагедии, которая произошла 14 июля. В этот день восьмилетний мальчик из Самарской области скончался в центральной районной больнице Духовницкого района. Местные правоохранители организовали доследственную проверку.

По предварительным данным, накануне ребенок вместе с родителями 
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В Тольятти нашли автомобилиста, который сбил двух пешеходов и скрылся

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