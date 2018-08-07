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Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: и чем мы расскажем сегодня
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7 августа 2018, 06:18
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«Пристегнул к батарее»: в Новокуйбышевске будут судить мужчину, вымогавшего деньги и квартиру
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7 августа 2018, 06:16
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«Испытание не для всех»: в Самаре пройдет «Гонка Героев - 2018»
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7 августа 2018, 05:21
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Робот «Валли» проверит трубы на прочность в Самаре
В Самару из Санкт-Петербурга привезли коммунального робота «Валли». Этот аппарат позволит подготовить город к отопительному сезону - он выявляет поврежденные места на тепломагистралях, может заехать внутрь трубы и отсканировать ее состояние. На дисплей оператора выводится цветная диаграмма, по которой определяют …
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7 августа 2018, 04:25
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В Самаре три человека надышались парами метана: есть жертвы
В Самаре началась доследственная проверка по факту отправления трех человек парами метана. Как рассказали в региональном СУ СКР, 28 июля во время очистки канализационных стоков скончался 32-летний рабочий. Двое сотрудников ресторана, расположенного на улице Алма-Атинской, попытались помочь бедняге, но почувствовали …
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30 июля 2018, 10:53
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Следователи выясняют, кто виноват в смерти 1,5-месячной девочки в Сызрани
В Сызрани стартовала доследственная проверка информации о гибели 1,5-месячной девочки в городской больнице.
«Выясняются все обстоятельства происшествия, назначено судебно–медицинское исследование», говорится в сообщении СУ СК России по Самарской области. Уже по результатам проверки будет решено, имеются ли основания для …
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23 июля 2018, 01:03
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8-летний мальчик из Самарской области погиб после купания на диком пляже
В Саратовской области следователи выясняют подробности трагедии, которая произошла 14 июля. В этот день восьмилетний мальчик из Самарской области скончался в центральной районной больнице Духовницкого района. Местные правоохранители организовали доследственную проверку.
По предварительным данным, накануне ребенок вместе с родителями …
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16 июля 2018, 12:08
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В Тольятти нашли автомобилиста, который сбил двух пешеходов и скрылся
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12 февраля 2018, 02:20