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«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
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В Самаре стартовал чемпионат «WorldSkills Russia 2018»

В Самаре стартовал чемпионат «WorldSkills Russia 2018»

400 школьников и студентов покажут свое мастерство.
22 ноября 2018, 12:26
На преподавателя Самарского университета завели дело из-за прогулов

На преподавателя Самарского университета завели дело из-за прогулов

Советский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении преподавателя юридического факультета Самарского национального исследовательского университета. Эту даму подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, в марте этого года женщина внесла в табель учета использования рабочего времени сотрудников 
22 ноября 2018, 10:52
На самарском «Прогрессе» сделают штатными особые меры при сборке ракет-носителей

На самарском «Прогрессе» сделают штатными особые меры при сборке ракет-носителей

Самарский РКЦ «Прогресс» со второго квартала 2019 года сделает штатными особые меры контроля при сборке ракет-носителей, введенные после аварии «Союза-ФГ». Об этом заявил гендиректор предприятия Дмитрий Баранов. По его словам, «в настоящее время сборка всех пакетов идет по отдельному техническому 
22 ноября 2018, 10:27
В Самарской области прошли самые крупные сборы военной полиции

В Самарской области прошли самые крупные сборы военной полиции

Утренняя тишина под Самарой накануне была нарушена оглушительными взрывами, стрельбой из автоматического оружия и рокотом двигателей тяжелых машин. На Рощинском полигоне собрались военные полицейские со всей страны, чтобы провести самые масштабные учения в своей истории. 
 
Военная полиция - одна из самых 
22 ноября 2018, 10:17
Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту могут запустить уже в сентябре

Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту могут запустить уже в сентябре

Уже в сентябре 2019 года на Фрунзенском мостовом переходе планируется запустить рабочее шестиполосное движение транспорта. До конца следующего года должны оформить документы для его ввода в эксплуатацию. Об этом стало известно на рабочем совещании, которое прошло непосредственно на крупнейшем инфраструктурном 
21 ноября 2018, 08:39
В Самаре стартовала укладка асфальта на Фрунзенском мосту

В Самаре стартовала укладка асфальта на Фрунзенском мосту

В четверг, 8 ноября, стартовала укладка первого асфальта на Фрунзенском мостовом переходе. Работы идут на развязке, которая соединит будущий мост с улицей Шоссейной. Для строительства дороги специалисты компании-подрядчика «Самаратрансстрой» решили применить новую технологию, которая в нашем регионе практически не использовалась. 
9 ноября 2018, 11:25
В Самаре вскрыли фамильный склеп самарского головы Петра Алабина

В Самаре вскрыли фамильный склеп самарского головы Петра Алабина

В Самаре на территории Иверского монастыря вскрыли фамильный склеп, принадлежащий семье общественного и государственного деятеля, бывшего самарского головы Петра Алабина. По данным областного управления госохраны культурных объектов, разрешение на вскрытие было выдано фирме «Наследие», сейчас проводятся работы по изучению склепа. 
7 ноября 2018, 08:20
Фрунзенский мост соединил оба берега Самарки

Фрунзенский мост соединил оба берега Самарки

Завершен один из главных этапов строительства Фрунзенского моста. Пролетное строение над рекой Самарой соединило оба ее берега. Работы над ним будут полностью завершены после того, как специалисты заварят все стыки и обустроят болтовые соединения.

«В данный момент мы производим работы по 

25 октября 2018, 05:00
Трамвайные пути с Хлебной площади в Самаре решили не убирать

Трамвайные пути с Хлебной площади в Самаре решили не убирать

На время строительства Фрунзенского моста трамвайные пути с Хлебной площади убирать не будут. Об этом на заседании, посвященном планировке исторического центра, заявил главный архитектор области Анатолий Баранников, пишет ВолгаНьюс.

Кроме того, принято решение не выводить транспортные потоки с 
16 октября 2018, 02:27
В Самаре может появиться научно-образовательный центр мирового уровня

В Самаре может появиться научно-образовательный центр мирового уровня

В Самаре могут основать научно-образовательный центр мирового уровня. Перспективы этого проекта обсуждались на встрече губернатора Дмитрия Азарова и министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова. В частности, в России планируется создать всего 15 подобных центров. Участников проекта, в основе 
4 октября 2018, 01:12
Самарский политех запатентовал свой товарный знак

Самарский политех запатентовал свой товарный знак

В Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания России внесли запись о регистрации бренда «Самарский политех». Теперь, по словам начальника управления имущественных отношений Самарского политеха Андрея Чернецова, вуз может потребовать изъятия из оборота и уничтожения товаров, на которых будет нелегально 
17 сентября 2018, 03:06
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В блогах: "Биотехмед-2018"

Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент Союзмаш России Владимир Гутенев принимает участие в ежегодном форуме по биотехнологиям "БИОТЕХМЕД", который в эти дни проходит в Геленджике.

Как сообщает Гутенев в «Фейсбуке», «ключевыми темами форума в этом году являются 
11 сентября 2018, 06:40
В Китае нашли гробницу, построенную 1800 лет назад

В Китае нашли гробницу, построенную 1800 лет назад

Удивительная находка: в китайском городе Чунцин археологи обнаружили гробницу, построенную в эпоху империи Восточная Хань. Этот период датируется 25 годом и длится до 220 года нашей эры. Внутри захоронения находились статуэтки и монеты, а также керамика, пишет news.allcrimea.net. Напомним, 
7 мая 2018, 04:42
Археологи: Жители Азии знали об Америке за столетия до Колумба

Археологи: Жители Азии знали об Америке за столетия до Колумба

Археологи из США сделали вывод, что Колумб был не первым, кто открыл Северную Америку. В одной из раскопок на Аляске они нашли доказательства того, что жители Азии не только знали о существовании Америки, но и вели с ней торговлю. Об 

9 июня 2016, 12:01
В Антарктиде ученые нашли останки огромной древней птицы

В Антарктиде ученые нашли останки огромной древней птицы

Невероятно большие зубастые птицы жили в Антарктиде около 50 миллионов лет назад. Об этом сообщили палеонтологи музея естественной истории Аргентины, которые обнаружили останки этих птиц рядом с базой Марамбио.

Аргентинские палеонтологи считают, что это один из старейших и 
22 мая 2016, 02:47
В Самаре оштрафовали строителей, пытавшихся продать старинные монеты на 1 млн рублей

В Самаре оштрафовали строителей, пытавшихся продать старинные монеты на 1 млн рублей

В суде Ленинского района Самары вынесли решение по административным делам в отношении трех строителей, которые нашли на стройке клад – старинные монеты и пытались их продать. Их признали виновными в незаконном обороте археологических предметов. Каждому назначили штраф – по две 
2 декабря 2015, 03:15
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