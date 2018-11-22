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В Самаре стартовал чемпионат «WorldSkills Russia 2018»
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22 ноября 2018, 12:26
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На преподавателя Самарского университета завели дело из-за прогулов
Советский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении преподавателя юридического факультета Самарского национального исследовательского университета. Эту даму подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, в марте этого года женщина внесла в табель учета использования рабочего времени сотрудников …
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22 ноября 2018, 10:52
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На самарском «Прогрессе» сделают штатными особые меры при сборке ракет-носителей
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22 ноября 2018, 10:27
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В Самарской области прошли самые крупные сборы военной полиции
Утренняя тишина под Самарой накануне была нарушена оглушительными взрывами, стрельбой из автоматического оружия и рокотом двигателей тяжелых машин. На Рощинском полигоне собрались военные полицейские со всей страны, чтобы провести самые масштабные учения в своей истории.
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22 ноября 2018, 10:17
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Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту могут запустить уже в сентябре
Уже в сентябре 2019 года на Фрунзенском мостовом переходе планируется запустить рабочее шестиполосное движение транспорта. До конца следующего года должны оформить документы для его ввода в эксплуатацию. Об этом стало известно на рабочем совещании, которое прошло непосредственно на крупнейшем инфраструктурном …
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21 ноября 2018, 08:39
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В Самаре стартовала укладка асфальта на Фрунзенском мосту
В четверг, 8 ноября, стартовала укладка первого асфальта на Фрунзенском мостовом переходе. Работы идут на развязке, которая соединит будущий мост с улицей Шоссейной. Для строительства дороги специалисты компании-подрядчика «Самаратрансстрой» решили применить новую технологию, которая в нашем регионе практически не использовалась. …
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9 ноября 2018, 11:25
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В Самаре вскрыли фамильный склеп самарского головы Петра Алабина
В Самаре на территории Иверского монастыря вскрыли фамильный склеп, принадлежащий семье общественного и государственного деятеля, бывшего самарского головы Петра Алабина. По данным областного управления госохраны культурных объектов, разрешение на вскрытие было выдано фирме «Наследие», сейчас проводятся работы по изучению склепа. …
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7 ноября 2018, 08:20
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Фрунзенский мост соединил оба берега Самарки
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25 октября 2018, 05:00
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Трамвайные пути с Хлебной площади в Самаре решили не убирать
На время строительства Фрунзенского моста трамвайные пути с Хлебной площади убирать не будут. Об этом на заседании, посвященном планировке исторического центра, заявил главный архитектор области Анатолий Баранников, пишет ВолгаНьюс.
Кроме того, принято решение не выводить транспортные потоки с …
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16 октября 2018, 02:27
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В Самаре может появиться научно-образовательный центр мирового уровня
В Самаре могут основать научно-образовательный центр мирового уровня. Перспективы этого проекта обсуждались на встрече губернатора Дмитрия Азарова и министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова. В частности, в России планируется создать всего 15 подобных центров. Участников проекта, в основе …
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4 октября 2018, 01:12
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Самарский политех запатентовал свой товарный знак
В Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания России внесли запись о регистрации бренда «Самарский политех». Теперь, по словам начальника управления имущественных отношений Самарского политеха Андрея Чернецова, вуз может потребовать изъятия из оборота и уничтожения товаров, на которых будет нелегально …
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17 сентября 2018, 03:06
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В блогах: "Биотехмед-2018"
Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент Союзмаш России Владимир Гутенев принимает участие в ежегодном форуме по биотехнологиям "БИОТЕХМЕД", который в эти дни проходит в Геленджике.
Как сообщает Гутенев в «Фейсбуке», «ключевыми темами форума в этом году являются …
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11 сентября 2018, 06:40
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В Китае нашли гробницу, построенную 1800 лет назад
Удивительная находка: в китайском городе Чунцин археологи обнаружили гробницу, построенную в эпоху империи Восточная Хань. Этот период датируется 25 годом и длится до 220 года нашей эры. Внутри захоронения находились статуэтки и монеты, а также керамика, пишет news.allcrimea.net. Напомним, …
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7 мая 2018, 04:42
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Археологи: Жители Азии знали об Америке за столетия до Колумба
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9 июня 2016, 12:01
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В Антарктиде ученые нашли останки огромной древней птицы
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22 мая 2016, 02:47
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В Самаре оштрафовали строителей, пытавшихся продать старинные монеты на 1 млн рублей
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2 декабря 2015, 03:15