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Материалы по теме:

Стали известны 4 личности, чьи имена могут присвоить аэропорту «Курумоч»

Стали известны 4 личности, чьи имена могут присвоить аэропорту «Курумоч»

Стартовал заключительный этап акции «Великие имена России». В его рамках жители России будут выбирать вторые названия для аэропортов. Всего участвуют 47 воздушных гаваней из 39 регионов страны. Самарская область вошла в число девяти регионов, где выбор альтернативного названия будет идти 
12 ноября 2018, 01:29
В Тольятти автоледи «загремела» в больницу после ночного ДТП

В Тольятти автоледи «загремела» в больницу после ночного ДТП

В ночь на понедельник, 12 ноября, произошла авария с пострадавшими в Тольятти. В 00:40 26-летний водитель ехал на «Лада Приоре» по улице Ларина в сторону улицы Ломоносова. По предварительной версии, по пути автомобилист не пропустил ВАЗ-2110, за рулем «десятки» сидела 
12 ноября 2018, 01:04
Заблудившегося в лесу самарца искали с помощью громкоговорителя

Заблудившегося в лесу самарца искали с помощью громкоговорителя

В Самарской области к поискам грибника пришлось подключиться полицейским. Вызов в дежурную часть пункта полиции Волжского района поступил по экстренной линии 112. Мужчина рассказал, что приехал в гости к матери из Самары, зашел в лес и потерялся. В лесной массив 
12 ноября 2018, 12:42
В Самаре 58 человек тушили горящую кровлю в Кировском районе

В Самаре 58 человек тушили горящую кровлю в Кировском районе

Прошлой ночью в Самаре тушили крупный пожар. В 22:35 поступил сигнал о возгорании на улице Современной в Кировском районе города. Как сообщили в управлении МЧС по региону, горела кровля частного дома и надворные постройки на площади 120 кв. м. На 
12 ноября 2018, 12:04
В Самарской области госпитализированы пострадавшие при взрыве боеприпаса

В Самарской области госпитализированы пострадавшие при взрыве боеприпаса

Стали известны подробности взрыва боеприпаса в Самарской области, в результате которого пострадали четыре человека. ЧП случилось в пятницу, 9 ноября. Оказалось, что снаряд сдетонировал в 15:00 на улице Мячина в поселке Нагорный в Чапаевске. Именно там находится «Приволжский государственный боеприпасный 
9 ноября 2018, 06:58
В Самарской области во время взрыва боеприпаса были ранены четыре человека

В Самарской области во время взрыва боеприпаса были ранены четыре человека

В пятницу, 9 ноября, в результате взрыва боеприпаса в Самарской области были ранены четыре человека. По предварительным данным, это случилось во время утилизации снаряда на полигоне. При разгрузке один из боеприпасов внезапно сдетонировал. Пострадали четыре человека. Подробности уточняются.
 
Напомним, что это 
9 ноября 2018, 05:21
В очередях десятки людей: в Кировском районе отключили холодную воду

В очередях десятки людей: в Кировском районе отключили холодную воду

В четверг вечером, 8 ноября, с очередной коммунальной проблемой столкнулись жители Кировского района Самары. Как сообщили очевидцы «Терре», в пункты продажи воды в районе выстроились очереди из десятков человек. Холодной воды нет с 17:00, вероятная причина - авария на сетях. 
8 ноября 2018, 06:59
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