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Стали известны 4 личности, чьи имена могут присвоить аэропорту «Курумоч»
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12 ноября 2018, 01:29
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В Тольятти автоледи «загремела» в больницу после ночного ДТП
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12 ноября 2018, 01:04
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Заблудившегося в лесу самарца искали с помощью громкоговорителя
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12 ноября 2018, 12:42
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В Самаре 58 человек тушили горящую кровлю в Кировском районе
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12 ноября 2018, 12:04
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В Самарской области госпитализированы пострадавшие при взрыве боеприпаса
Стали известны подробности взрыва боеприпаса в Самарской области, в результате которого пострадали четыре человека. ЧП случилось в пятницу, 9 ноября. Оказалось, что снаряд сдетонировал в 15:00 на улице Мячина в поселке Нагорный в Чапаевске. Именно там находится «Приволжский государственный боеприпасный …
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9 ноября 2018, 06:58
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В Самарской области во время взрыва боеприпаса были ранены четыре человека
В пятницу, 9 ноября, в результате взрыва боеприпаса в Самарской области были ранены четыре человека. По предварительным данным, это случилось во время утилизации снаряда на полигоне. При разгрузке один из боеприпасов внезапно сдетонировал. Пострадали четыре человека. Подробности уточняются.
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9 ноября 2018, 05:21
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В очередях десятки людей: в Кировском районе отключили холодную воду
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8 ноября 2018, 06:59