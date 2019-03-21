В Самаре чиновники предложили отчислять малышей из детского сада за прогулы Депутаты Самарской губдумы обсудили проект обращения в министерство просвещения России. Речь об идее, по которой из детского сада смогут исключать малышей, которые долгое время не посещают учреждение.

- В условиях нехватки мест в детских садах эта тема стала особенно актуальна. … - В условиях нехватки мест в детских садах эта тема стала особенно актуальна.