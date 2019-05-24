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В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»
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24 мая 2019, 04:36
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Под Самарой произошла массовая авария
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24 мая 2019, 03:21
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В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков
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24 мая 2019, 03:05
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В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной
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24 мая 2019, 02:39
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В Самаре прозвучал Последний звонок для выпускников
В пятницу, 24 мая, для самарских выпускников общеобразовательных школ прозвенел Последний звонок. В эти минуты на набережной продолжается праздник. В этом году учебные заведения окончили 13 816 одиннадцатиклассников. Напомним, что ранее во время Последнего звонка планировался запуск 5000 белых воздушных …
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24 мая 2019, 02:16
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Под Тольятти столкнулись иномарки: пострадала пенсионерка
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24 мая 2019, 09:29
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В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»
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23 мая 2019, 04:21
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В Самаре в детский сад забрела косуля
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23 мая 2019, 11:23
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В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током
В среду, 22 мая, в больнице имени Пирогова в Самаре скончался 12-летний мальчик, который получил удар током на рыбалке. У ребенка было 97 % ожогов тела, он умер, не приходя в сознание, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 12 мая …
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23 мая 2019, 10:35
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В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла
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23 мая 2019, 09:37
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В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер
Самарская полиция ищет женщину - героиню скандального видео, которое «засветилось» в соцсетях и СМИ. Напомним, что жители микрорайона Крутые Ключи запечатлели даму, которая доставала своего ребенка - мальчика 5-7 лет из мусорного контейнера. Самарцы разместили видеоролик в Сети не …
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22 мая 2019, 05:39
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В Самаре женщина засунула сына в мусорный бак в поисках просрочки
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22 мая 2019, 10:29
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В Крутых Ключах зафиксировали три ДТП: столкнулись девять машин
В четверг утром, 14 марта, в микрорайоне Крутые Ключи в Красноглинском районе Самары произошла массовая авария. Там столкнулись несколько легковушек, автобус и грузовик. ДТП случилось примерно в 11:00 в районе торгового центра «Мега». Как сообщили очевидцы в соцсетях, участниками …
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14 марта 2019, 08:40
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В Смышляевке рухнула стрела строительного крана
В среду рано утром, 13 февраля, в Смышляевке случилось ЧП. На одной из мтройплощадок новой очереди очереди "Кошелев-проекта" упала стрела башенного крана. По словам очевидцев, на передвижном кране рухнула выдвижная стрела. К счастью, обошлось без пострадавших. Как пояснили представители застройщика …
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13 февраля 2019, 10:47
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