В Самаре завершился первый этап пусконаладки систем автоматического управления движением. Как сообщает АСУДД Самара в своем аккаунте в Твиттере, на сегодняшний день специалисты проекта установили все камеры, контроллеры и детекторы. Все работает, система прошла первичную настройку и отладку.
«Видим уже по камерам наблюдения и отзывам автомобилистов первые позитивные изменения. Уменьшилась пробка на Советской Армии при подъездах к Московскому шоссе, стали меньше заторы на перекрестке с Ново-Вокзальной, свободнее стало и на пересечении с Потапова и Авророй по утрам», -отмечают специалисты организации.
Работы по настройке системы продолжатся. Также проводятся мероприятия по оптимизации трафика. Специалисты ждут автомобилистов ждут обратной связи.
Водители делятся отзывами:
«Шутку оценили) но вынуждены не согласиться. У женщин своеобразная логика, конечно, но порядка всегда больше. Хаос не наша стихия», - отреагировала Мобильная приемная Губернатора Самарской области.
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