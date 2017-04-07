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Николай Поролло скончался на 77-м году жизни
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31 марта 2017, 04:30
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В Самаре директор завода «Салют» Николай Поролло найден мертвым
Директор завода «Салют» Николай Поролло найден мертвым у себя дома утром в пятницу, 31 марта. Эту информацию подтвердили следователи. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. На теле погишего обнаружено одно огнестрельное ранение в грудь.
Следственным отделом по Красноглинскому …
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31 марта 2017, 02:25
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В мэрии Самары назначили новых руководителей двух ведомств
Сразу два ведомства мэрии Самары в начале рабочей недели обрели новых руководителей. Возглавлять направление развития физической культуры и спорта отныне будет Виктор Анисатов, который до сих пор занимал различные должности в администрации Новокуйбышевска. В том числе, возглавлял аналогичный департамент. Напомним, …
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27 марта 2017, 04:01
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Самарский филиал банка ВТБ 24 возглавила Зарина Плукчи
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13 марта 2017, 12:40
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За качество машин АвтоВАЗа будет отвечать новый топ-менеджер
На АвтоВАЗе назначен новый топ-менеджер. Вице-президентом по качеству и удовлетворенности потребителей стал Дмитрий Михайлов. На этом посту он сменил Сигеру Накамура, который продолжит работу в Японии, в концерне Nissan.
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1 марта 2017, 01:56
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На самарском заводе «Салют» открылся новый производственный комплекс
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23 декабря 2016, 06:04
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На пост главы Новокуйбышевска назначен Сергей Марков
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14 декабря 2016, 09:28
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Самарцы подняли 8-тонный автобус №34, чтобы быстрее попасть домой с салюта
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13 июня 2016, 03:57
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Сегодня, 23 февраля, вечером в Самаре прогремит салют в честь Дня защитника Отечества
Сегодня, 23 февраля, в 21:00 в Самаре прогремит салют в честь Дня защитника Отечества. Как сообщает region63.info, будет произведено 30 залпов из 4-х орудий и 2-х салютных установок. Мероприятие пройдет на 4-й очереди Самарской набережной рядом с монументом «Ладья». …
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23 февраля 2016, 12:39
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Салют на Новый год в Самаре начнут в час ночи
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28 декабря 2015, 02:55
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Мэрия Самары продолжит борьбу за ДК "Октябрь" в Поволжском арбитраже
Департамент управления имуществом самарской мэрии продолжает бороться с ОАО "Салют" за право собственности на Дом культуры "Октябрь" в поселке Мехзавод. Иск мэрии будут рассматривать в Поволжском арбитражном суде. Напомним, телекомпания "ТЕРРА" первой рассказала о конфликте. Чиновники и завод делят объект …
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25 декабря 2012, 12:52