За качество машин АвтоВАЗа будет отвечать новый топ-менеджер На АвтоВАЗе назначен новый топ-менеджер. Вице-президентом по качеству и удовлетворенности потребителей стал Дмитрий Михайлов. На этом посту он сменил Сигеру Накамура, который продолжит работу в Японии, в концерне Nissan.

Михайлов ранее работал в компании «Ниссан» в Санкт-Петербурге. За его плечами …