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Материалы по теме:

Трамвай из ТТУ Самары украсят гербом Штутгарта

Трамвай из ТТУ Самары украсят гербом Штутгарта

Самарское ТТУ обратилось через "Живой Журнал" к жителям города. "Уважаемые самарцы, в городе Штутгарте есть трамвай с гербом Самары. - пишут транспортники. - В рамках продолжения сотрудничества с нашим городом-побратимом, на какой маршрут и марку трамвая можно было бы нанести герб 

28 ноября 2017, 09:30
В блогах: Тольятти - столица Быдлостана?

В блогах: Тольятти - столица Быдлостана?

Тольяттинец Михаил Михайлов заявил в "Фейсбуке", что "если бы существовала такая страна, как Быдлостан, то Тольятти вполне заслуженно стал бы столицей этого государства". "Вчера были на концерте в местной филармонии. Больше половины зрителей - это пожилые люди за 60 лет. Они 

28 ноября 2017, 08:10
В блогах: Местные жители недовольны тем, как построено кольцо на Луначарского

В блогах: Местные жители недовольны тем, как построено кольцо на Луначарского

В паблике "Самарские водители" соцсети "ВКонтакте" поведали, что жильцы дома № 2 по Московскому шоссе недовольны тем, как построили кольцо по улице Луначарского. Теперь этот дом находится так близко к кольцу, что в некоторых квартирах стало «невозможно жить». В комнатах 

28 ноября 2017, 06:36
В блогах: «В Самаре Ленин продолжает лежать в бесхозном фонтане»

В блогах: «В Самаре Ленин продолжает лежать в бесхозном фонтане»

Блогер Евгений Синюков снова пишет про "осколки Ильича и бесхозный фонтан на улице Партизанской". "Этой теме уже 5 лет. Впервые заброшенные артефакты из ушедшей эпохи были обнаружены 11 ноября 2012 года. Тогда останки вождя мирового пролетариата показали почти по 
28 ноября 2017, 11:34
Ученые выяснили, как легко распознать скандалиста

Ученые выяснили, как легко распознать скандалиста

Специалисты из Сан-Диего узнали, как распознать слишком конфликтного человека по внешним факторам. Речь идет о всем известной разновидности людей, которые не могут держать под контролем собственные эмоции. Они отличаются нетерпимостью к окружающим, и по любому поводу предъявляют окружающим претензии. Такие 

23 ноября 2017, 04:18
«Авиакор» избежал банкротства, погасив 80-миллионный долг за тепло

«Авиакор» избежал банкротства, погасив 80-миллионный долг за тепло

Самарский «Авиакор - авиационный завод» полностью рассчитался с долгами за тепловую энергию, отпущенную предприятию в прошедший отопительный сезон. На счета Самарского филиала компании «ЭнергосбыТ Плюс» поступило около 80 миллионов рублей. Произошло это после того, как ресурсоснабжающая организация обратилась в Арбитражный 

26 октября 2017, 03:14
Скандал разразился в одном из социальных учреждений Нефтегорска

Скандал разразился в одном из социальных учреждений Нефтегорска

Сотрудники приюта для детей-инвалидов и попавших в трудную жизненную ситуацию сами нуждаются в помощи. После реорганизации и оптимизации производства они оказались фактически без работы. Почему - свое расследование провели наши корреспонденты. Смотрите сегодня в информационной программе "Новости. Самара" на телеканале 

4 сентября 2017, 05:12
“Зима уже близко”: сити-менеджер Кургана не оценил шутку местного информационного агентства

“Зима уже близко”: сити-менеджер Кургана не оценил шутку местного информационного агентства

На фоне популярности сериала “Игра престолов” ежедневно в интернете публикуются сотни смешных коллажей с персонажами из телесериала. Не осталось в стороне и агентство “Уральский меридиан”.

19 июля на сайте издания была размещена статья под названием “Зима близко”, к которой прилагалось фото 

7 августа 2017, 01:55
Мужчина не платил алименты, пока не чихнул

Мужчина не платил алименты, пока не чихнул

Курьезный случай произошел в Кемеровской области с гражданином, который чихнул в самый неудобный момент. После чего ему пришлось отправиться в отдел судебных приставов.

Как пишет пресс-служба управления ФССП региона, герой статьи не выплачивал алименты на протяжении 2 лет. К этому моменту общая 

2 августа 2017, 05:18
Пассажир скандального рейса Москва - Барселона принес извинения за оскорбление русских

Пассажир скандального рейса Москва - Барселона принес извинения за оскорбление русских

В одном из отечественных фильмов в исполнении актера Дмитрия Нагиева прозвучала знаменитая фраза “Вы все гов…о!”. Похожая ситуация произошла на борту рейса Москва - Барселона, где пьяный пассажир начал оскорблять русских после того, как ему запретили курить.

Как пишут СМИ, 22-летний 

27 июля 2017, 03:35
К

К "Регламенту" подали новый иск

В деле о банкротстве строительной компании «Регламент», бенефициаром которой является Олег Егоров, ранее владевший холдингом «Дисса», появился еще один истец. Помимо структуры аффилированной компании «Новый дон», ее хочет признать неплатежеспособной ООО «Стройторг», расположенное в Самаре в Речном переулке. Директор предприятия 

29 июня 2017, 03:40
Должок: у «Самарского бизнес-инкубатора» хотят забрать 700 тысяч рублей

Должок: у «Самарского бизнес-инкубатора» хотят забрать 700 тысяч рублей

Мэрия Самары требует деньги с собственного муниципального предприятия. Департамент управления имуществом обратился с иском к МП "Самарский бизнес-инкубатор". Учреждение, которое должно способствовать развитию предпринимательства, задолжало в бюджет около 700 тысяч рублей по договору аренды земельного участка на улице Главной, где 

16 июня 2017, 09:00
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