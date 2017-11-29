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Трамвай из ТТУ Самары украсят гербом Штутгарта
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28 ноября 2017, 09:30
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В блогах: Тольятти - столица Быдлостана?
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28 ноября 2017, 08:10
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В блогах: Местные жители недовольны тем, как построено кольцо на Луначарского
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28 ноября 2017, 06:36
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В блогах: «В Самаре Ленин продолжает лежать в бесхозном фонтане»
Блогер Евгений Синюков снова пишет про "осколки Ильича и бесхозный фонтан на улице Партизанской". "Этой теме уже 5 лет. Впервые заброшенные артефакты из ушедшей эпохи были обнаружены 11 ноября 2012 года. Тогда останки вождя мирового пролетариата показали почти по …
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28 ноября 2017, 11:34
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Ученые выяснили, как легко распознать скандалиста
Специалисты из Сан-Диего узнали, как распознать слишком конфликтного человека по внешним факторам. Речь идет о всем известной разновидности людей, которые не могут держать под контролем собственные эмоции. Они отличаются нетерпимостью к окружающим, и по любому поводу предъявляют окружающим претензии. Такие …
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23 ноября 2017, 04:18
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«Авиакор» избежал банкротства, погасив 80-миллионный долг за тепло
Самарский «Авиакор - авиационный завод» полностью рассчитался с долгами за тепловую энергию, отпущенную предприятию в прошедший отопительный сезон. На счета Самарского филиала компании «ЭнергосбыТ Плюс» поступило около 80 миллионов рублей. Произошло это после того, как ресурсоснабжающая организация обратилась в Арбитражный …
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26 октября 2017, 03:14
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Скандал разразился в одном из социальных учреждений Нефтегорска
Сотрудники приюта для детей-инвалидов и попавших в трудную жизненную ситуацию сами нуждаются в помощи. После реорганизации и оптимизации производства они оказались фактически без работы. Почему - свое расследование провели наши корреспонденты. Смотрите сегодня в информационной программе "Новости. Самара" на телеканале …
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4 сентября 2017, 05:12
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“Зима уже близко”: сити-менеджер Кургана не оценил шутку местного информационного агентства
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7 августа 2017, 01:55
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Мужчина не платил алименты, пока не чихнул
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2 августа 2017, 05:18
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Пассажир скандального рейса Москва - Барселона принес извинения за оскорбление русских
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27 июля 2017, 03:35
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К "Регламенту" подали новый иск
В деле о банкротстве строительной компании «Регламент», бенефициаром которой является Олег Егоров, ранее владевший холдингом «Дисса», появился еще один истец. Помимо структуры аффилированной компании «Новый дон», ее хочет признать неплатежеспособной ООО «Стройторг», расположенное в Самаре в Речном переулке. Директор предприятия …
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29 июня 2017, 03:40
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Должок: у «Самарского бизнес-инкубатора» хотят забрать 700 тысяч рублей
Мэрия Самары требует деньги с собственного муниципального предприятия. Департамент управления имуществом обратился с иском к МП "Самарский бизнес-инкубатор". Учреждение, которое должно способствовать развитию предпринимательства, задолжало в бюджет около 700 тысяч рублей по договору аренды земельного участка на улице Главной, где …
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16 июня 2017, 09:00