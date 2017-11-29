На фоне популярности сериала “Игра престолов” ежедневно в интернете публикуются сотни смешных коллажей с персонажами из телесериала. Не осталось в стороне и агентство “Уральский меридиан”.

19 июля на сайте издания была размещена статья под названием “Зима близко”, к которой прилагалось фото …