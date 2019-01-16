Сотрудники «Самараводоканала» убирали территории, где нет дворников Середина недели для сотрудников управляющей компании МП «Самараводоканал» — это время для традиционных средников, когда они наводят порядок на закрепленных за УК территориях, где нет дворников. На этот раз работы ведутся на улице Белгородской, что около Южного моста. … - У нас