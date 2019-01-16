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В Самарской области организуют 54 купели
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16 января 2019, 11:14
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Житель Сызрани создал фигуру Хищника весом 350 кг
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16 января 2019, 10:46
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В Самаре задержали мужчину, который приставал к 9-летней девочке
Самарским полицейским удалось задержать мужчину, которого разыскивали по подозрению в действиях сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Сам инцидент случился 20 ноября прошлого года около дома №102 на улице Льва Толстого. Силовики провели поквартирный обход соседних домов, они установили, каким …
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16 января 2019, 10:24
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Кладбище на Обводном шоссе в Тольятти начнет полноценно работать через полгода
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16 января 2019, 09:29
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В ДТП на трассе в Самарской области погибли водитель и пассажирка «семерки»
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16 января 2019, 08:52
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Проблемы с регоператором: реформа обращения с отходами в Самаре начала буксовать
Так громко анонсированная областными чиновниками реформа обращения с твердыми коммунальными отходами, по всей видимости, начала буксовать. До момента, когда выбранный в ходе торгов регоператор по вывозу и переработке мусора — «ЭкоСтройРесурс» должен начать работу, остается чуть больше двух недель. Однако …
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12 декабря 2018, 10:03
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Сотрудники «Самараводоканала» убирали территории, где нет дворников
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15 ноября 2018, 12:38
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Самарскую улицу вымыли с шампунем
Сегодня, 26 апреля, муниципальная служба благоустройства вымыла одну из центральных улиц Самары со специальным дорожным шампунем, передает samru.ru. Химическая жидкость производится на одном из местных предприятий.
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26 апреля 2017, 10:48
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В Самаре борьбой с мусором на дорогах займется «чудо-веник» за 3 млн рублей
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5 апреля 2017, 10:36
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Самарским дворникам поднимают зарплату в 1,5-2 раза
В областной столице катастрофически не хватает дворников. В надежде, что хоть как-то получится укомплектовать штат жилищные организации города начали повышать оплату труда работникам, которые занимаются уборкой придомовых территорий, сообщает мэрия Самары.
Если раньше они получали от силы 10 тысяч …
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6 февраля 2016, 11:29
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На мусоре можно заработать 20 млн рублей
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6 июня 2013, 03:32
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В Самаре может повыситься квартплата
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15 февраля 2013, 10:41
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Вывоз бытовых отходов могут включить в состав коммунальных услуг
Вывоз бытовых отходов могут включить в состав коммунальных услуг. В ближайшее время депутаты Самарской губдумы намерены обратиться в федеральное минрегионразвития с просьбой внести соответствующее изменение в Жилищный кодекс России. Предложение уже одобрили члены комитета областного парламента по ЖКХ, ТЭК, нефтехимии …
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19 декабря 2012, 02:04