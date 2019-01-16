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16 января 2019, 11:14
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Житель Сызрани создал фигуру Хищника весом 350 кг

Автомеханик Дмитрий Горбунов из Сызрани создал фигуру Хищника - персонажа известного фильма с Арнольдом Шварценеггером. Дмитрий рассказал, что заказчики - семейная пара из Татарстана - решили открыть бизнес по продаже автозапчастей и ремонту машин, а в качестве рекламы и для 
16 января 2019, 10:46
В Самаре задержали мужчину, который приставал к 9-летней девочке

В Самаре задержали мужчину, который приставал к 9-летней девочке

Самарским полицейским удалось задержать мужчину, которого разыскивали по подозрению в действиях сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Сам инцидент случился 20 ноября прошлого года около дома №102 на улице Льва Толстого. Силовики провели поквартирный обход соседних домов, они установили, каким 
16 января 2019, 10:24
Кладбище на Обводном шоссе в Тольятти начнет полноценно работать через полгода

Кладбище на Обводном шоссе в Тольятти начнет полноценно работать через полгода

В Тольятти скандально известное кладбище на Обводном шоссе полноценно начнет работать лишь через полгода. По мировому соглашению за земельный участок, на котором расположен погост, город заплатил 86 млн рублей. Но требуется решить еще ряд вопросов, заявляют в горадминистрации. Напомним, спор 
16 января 2019, 09:29
В ДТП на трассе в Самарской области погибли водитель и пассажирка «семерки»

В ДТП на трассе в Самарской области погибли водитель и пассажирка «семерки»

Во вторник, 15 января, на трассе в Самарской области произошла смертельная авария. 66-летний водитель «Лады Гранты» ехал со стороны поселка Краснооктябрьский в сторону села Большая Черниговка. Автомобилист не справился с управлением, и его машина столкнулась с «Ладой 210740» под управлением 
16 января 2019, 08:52
Проблемы с регоператором: реформа обращения с отходами в Самаре начала буксовать

Проблемы с регоператором: реформа обращения с отходами в Самаре начала буксовать

Так громко анонсированная областными чиновниками реформа обращения с твердыми коммунальными отходами, по всей видимости, начала буксовать. До момента, когда выбранный в ходе торгов регоператор по вывозу и переработке мусора — «ЭкоСтройРесурс» должен начать работу, остается чуть больше двух недель. Однако 
12 декабря 2018, 10:03
Сотрудники «Самараводоканала» убирали территории, где нет дворников

Сотрудники «Самараводоканала» убирали территории, где нет дворников

Середина недели для сотрудников управляющей компании МП «Самараводоканал» — это время для традиционных средников, когда они наводят порядок на закрепленных за УК территориях, где нет дворников. На этот раз работы ведутся на улице Белгородской, что около Южного моста. 
 
- У нас 
15 ноября 2018, 12:38
Самарскую улицу вымыли с шампунем

Самарскую улицу вымыли с шампунем

Сегодня, 26 апреля, муниципальная служба благоустройства вымыла одну из центральных улиц Самары со специальным дорожным шампунем, передает samru.ru. Химическая жидкость производится на одном из местных предприятий.
 
Как сообщили порталу в горадминистрации, улицу Самарскую вымыли на всем протяжении, затем шампунь 

26 апреля 2017, 10:48
В Самаре борьбой с мусором на дорогах займется «чудо-веник» за 3 млн рублей

В Самаре борьбой с мусором на дорогах займется «чудо-веник» за 3 млн рублей

В Самаре начали тестировать новую подметально-уборочную машину элеваторного типа, передает 63.ru. «Механический веник» умеет убирать не только мелкий мусор и пыль, но и даже пустые бутылки.
 
Пока в областной столице испытывают только одну подобную машину, но если в течение 
5 апреля 2017, 10:36
Самарским дворникам поднимают зарплату в 1,5-2 раза

Самарским дворникам поднимают зарплату в 1,5-2 раза

В областной столице катастрофически не хватает дворников. В надежде, что хоть как-то получится укомплектовать штат жилищные организации города начали повышать оплату труда работникам, которые занимаются уборкой придомовых территорий, сообщает мэрия Самары.

Если раньше они получали от силы 10 тысяч 
6 февраля 2016, 11:29
На мусоре можно заработать 20 млн рублей

На мусоре можно заработать 20 млн рублей

Мэрия Самары объявила тендер на выполнение работ по сбору и вывозу отходов с мест несанкционированных свалок. Цена контракта - 20 млн рублей. По информации на сайте госзакупок, исполнитель обязан собрать в мешки мусор на площади 100 тысяч квадратных метров, вручную 

6 июня 2013, 03:32
В Самаре может повыситься квартплата

В Самаре может повыситься квартплата

На рынке сбора и вывоза мусора в Самаре появится монополист. С пятницы все 1600 городских контейнерных площадок переходят на баланс муниципального предприятия "Жиллидер", которое в том числе вывозит отходы. Руководит компанией Алексей Воеводин. Ранее компания занималась этим наравне с целым 

15 февраля 2013, 10:41
Вывоз бытовых отходов могут включить в состав коммунальных услуг

Вывоз бытовых отходов могут включить в состав коммунальных услуг

Вывоз бытовых отходов могут включить в состав коммунальных услуг. В ближайшее время депутаты Самарской губдумы намерены обратиться в федеральное минрегионразвития с просьбой внести соответствующее изменение в Жилищный кодекс России. Предложение уже одобрили члены комитета областного парламента по ЖКХ, ТЭК, нефтехимии 

19 декабря 2012, 02:04
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