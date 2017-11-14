В Самаре в «МТЛ Арене» 12 ноября прошла торжественная церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Студент года». В этот раз в нем приняли участие более 400 человек. Из них отобрали 183 самых перспективных и талантливых. Распределили по 11 номинациям, в том числе: «интеллект года», «спортсмен года», «доброволец года» и так далее. Награды победителям вручали почетные гости: олимпийские чемпионы, депутаты Госдумы, руководители вузов и лично глава региона Дмитрий Азаров. Абсолютным победителем конкурса и обладателем гран-при «Студент года – 2017» признан студенческий лидер СамГУПС Сергей Пушняк.
«Столько раз участвовал в каких-то других конкурсах, и всегда чего-то не хватало. Победить удалось на родной земле», - рассказал Сергей Пушняк.
«Те знания, которые вы приобретаете, благодаря вашим педагогам, те проекты, в которых вы участвуете, позволяют вам видеть цели, к которым нужно стремиться, созидая, заручаясь поддержкой близких, обретая соратников. Только объединившись, можно добиваться по-настоящему грандиозных результатов», - отметил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров во время церемонии.
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