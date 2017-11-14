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«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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В эти минуты он принимает участие в совещании в Белом доме, где обсуждается правоприменительная практика территориальных контрольно-надзорных органов 63 региона. По оценке федерального чиновника, эти ведомства в ближайшее время должны сосредоточиться на работе по улучшению инвестиционного климата губернии. Кроме того 

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Самарцы хотят выиграть 334 миллиона рублей

Самарцы хотят выиграть 334 миллиона рублей

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В финале состязания развернулась нешуточная борьба. Наибольшее, но при этом одинаковое количество голосов набрали две девушки - Евгения Давыдова и Яна Скопцова. Поэтому организаторы конкурса приняли решение продлить голосование за финалисток еще на 5 дней.
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В число 12 финалисток первого этапа конкурса «Девушка года Playboy-2017» вошла жительница Тольятти Кристина Гаас. Шесть финалисток определили путем онлайн-голосования, ещё шестерых отобрало жюри – в их числе оказалась и тольяттинка. Победительница получит миллион рублей или подарок на эту сумму, 
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В Самаре выбрали «МИСС БИКИНИ-2017»!

В Самаре выбрали «МИСС БИКИНИ-2017»!

Онлайн-голосование второго тура конкурса «МИСС БИКИНИ-2017» завершено! За победу боролись две красавицы с самыми активными поклонниками. Евгения Давыдова и Яна Скопцова по итогам первого тура, который продолжался с 9 августа по 11 сентября, набрали наибольшее количество голосов, но число оказалось 
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