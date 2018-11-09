|
В Самарской области во время взрыва боеприпаса были ранены четыре человека
|
9 ноября 2018, 05:21
|
В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона
|
9 ноября 2018, 04:38
|
В Самарской области в озере нашли труп новорожденного
В пятницу, 9 ноября, в 12:00 в озере Сарма в поселке Березовый Гай в Волжском районе области нашли тело новорожденной девочки. Следственный отдел по Новокуйбышевску начал доследственную проверку. Сейчас на месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа, специалисты осматривают озеро и выясняют …
|
9 ноября 2018, 02:59
|
В Самаре директора ООО поймали на коммерческом подкупе
Куйбышевский следственный отдел завел уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп» в отношении директора общества с ограниченной ответственностью. По версии следствия, 2 ноября прошлого года, находясь в одном из ресторанов города, эта дама получила от представителя федерального казенного предприятия 150 тысяч …
|
9 ноября 2018, 02:52
|
В Самаре избрали нового главу Общественной палаты
В областной столице выбрали нового председателя Общественной палаты. Им стал председатель комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству, бывший глава администрации Самарского района Сергей Семченко. Члены палаты поддержали его кандидатуру единогласно. Напомним, что с 2011 года главой Общественной палаты был почетный …
|
9 ноября 2018, 02:37
|
В Самаре могут открыться новые льготные муниципальные маршруты
Как усовершенствовать работу общественного транспорта в Самаре и сделать перевозки еще более доступными и безопасными? Этот вопрос регулярно поднимается в городской администрации, причем, в присутствии сразу всех заинтересованных сторон - общественников, перевозчиков, чиновников и сотрудников Госавтоинспекции.
|
7 ноября 2018, 10:50
|
В Самаре пустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67
|
7 ноября 2018, 11:11
|
В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61
|
1 ноября 2018, 04:36
|
«Маршрутки» номер 1 и 210 перестали ездить в Самаре
С 29 октября в Самаре прекратили ездить маршрутные такси №1 и №210. Сделано это было по инициативе перевозчиков без уведомления профильного департамента. Для того, чтобы компенсировать отсутствие машин на линиях, было принято решение выделить дополнительные автобусы на муниципальных маршрутах
Так, на …
|
30 октября 2018, 10:54