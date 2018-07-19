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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Выбран банк-агент для выплаты страхового возмещения вкладчикам «Газбанка»

Выбран банк-агент для выплаты страхового возмещения вкладчикам «Газбанка»

Стали известны подробности встречи главы региона Дмитрия Азарова с директором агентства по страхованию вкладов Юрием Исаевым. Накануне в Москве они обсудили, как будут идти выплаты вкладчикам «Газбанка», лишенного лицензии 11 июля. Проблем с этим быть не должно. Выплаты начнутся уже 
19 июля 2018, 02:38
В Самаре отказались от досрочного капремонта 9-ти многоквартирных домов

В Самаре отказались от досрочного капремонта 9-ти многоквартирных домов

В Самаре отказались от досрочного капитального ремонта 9-и многоквартирных домов. Причина - низкая собираемость взносов в фонд регионального оператора. Об этом говорится в опубликованном мэрией Самары протоколе комиссии по определению возможности переноса даты восстановительных работ по указанным адресам на более 
19 июля 2018, 12:25
Из-за ремонта теплосетей две дороги перекроют в Тольятти

Из-за ремонта теплосетей две дороги перекроют в Тольятти

Автомобилистам из Тольятти нужно будет искать пути объезда — в двух районах города будет проводиться ремонт тепловых сетей. В связи с этим на отдельных участках дорог будет ограничен проезд транспорта до 31 августа. В частности, будут перекрыты улица Ленинградская в 
19 июля 2018, 10:22
Снова закрыли на ремонт Парк металлургов в Самаре

Снова закрыли на ремонт Парк металлургов в Самаре

В среду, 18 июля, в Самаре возобновились ремонтные работы в парке 50-летия Октября, в народе известном как «Парк металлургов». Сейчас место отдыха закрыто для посетителей.

«Приступили к третьему этапу реконструкции парка 50-летия Октября. Вся информация на информационных щитах. Приносим извинения 
18 июля 2018, 02:59
Почему в самарское метро не завезут вагоны из Москвы

Почему в самарское метро не завезут вагоны из Москвы

Самарские власти намерены привести в порядок парк метрополитена. Для обновления рассматривались два варианта: ремонт имеющихся вагонов, либо получение на безвозмездной основе вагонов «Русич» из Москвы.

В итоге было решено провести ремонт наличного состава. Обслуживание «Русичей» потребовало бы переоснащения ремонтной 
17 июля 2018, 01:15
Поплыли: после ливня размыло склоны четвертой очереди набережной в Самаре

Поплыли: после ливня размыло склоны четвертой очереди набережной в Самаре

Жители областной столицы жалуются на качество ремонта на четвертой очереди набережной Волги. После дождя, накрывшего накануне Самару, земля со склонов у монумента «Ладья» буквально стекла на новые тротуары, на газонах появились заметные проплешины, а перед ограждениями набережной образовались «возвышенности» из 
17 июля 2018, 12:31
В блогах: Сбербанк

В блогах: Сбербанк "обул" клиентку на 10 тысяч рублей

Евгения Немировская пожаловалась в "Фейсбуке" на недобросовестных сотрудников Сбербанка.

"Это предупреждение для таких же лохушек, как я, - пишет автор - Меня Сбербанк влегкую обул почти на 10 тысяч рублей. Всё просто и глупо до слез. Почему-то я 
16 июля 2018, 05:48

"Автовазбанк" требует более 3 млрд рублей у фабрики "Красная Заря"

Тольяттинский "Автовазбанк" попытается обанкротить кондитерскую фабрику "Красная Заря" из города Иваново. Сумма требований - 3 млрд 108 млн рублей. Соответствующий иск принял к производству арбитражный суд Ивановской области.

 

Слушание по делу назначено на 27 августа. Согласно картотеке арбитражных дел, фабрика к 

13 июля 2018, 05:26
Из-за ливня остановилось движение трамваев на улице Ново-Садовой в Самаре

Из-за ливня остановилось движение трамваев на улице Ново-Садовой в Самаре

Сильный дождь, который обрушился на Самару 8 июля, спровоцировал транспортные проблемы. Вода затопила трамвайные пути на улице Ново-Садовой в районе ТЦ «Пирамида». Как сообщает ТТУ, с обыльными осадками не справилась ливневая канализация. Движение транспорта на участке пришлось остановить.

Прибывшие на место 

9 июля 2018, 10:46
В блогах: «Как делают шаттлы?»

В блогах: «Как делают шаттлы?»

Блогер Ольга Потапова написала о том, что в трамвае маршрута 20к кондуктор рассказывала, как делают шаттлы. "Короче, вот сейчас трамвай завершает свой последний рейс и едет в депо. Там его моют. Потом переодевают: вывески вешают с названием S5 и 
29 июня 2018, 09:24
Появились подробности инцидента с трамваем у «Самара Арены»

Появились подробности инцидента с трамваем у «Самара Арены»

В Самаре движение трамвая по маршруту S5 было полностью восстановлено в понедельник, 25 июня, в 18:25, сообщили в мэрии. Напомним, накануне перед началом матча Россия – Уругвай очевидцы сообщили в соцсети, что на новой ветке у стадиона «Самара Арена» встали 
26 июня 2018, 09:30
Трамваи номер 5, 15, 20к и 22 будут ходить по привычным маршрутам во время ЧМ в Самаре

Трамваи номер 5, 15, 20к и 22 будут ходить по привычным маршрутам во время ЧМ в Самаре

Во время чемпионата мира по футболу трамвайные маршруты  №№ 5, 15, 20к и 22 будут курсировать без изменений. Ранее сообщалось о том, что их схемы будут скорректированы, а маршрут 20К могли и вовсе закрыть. Однако в итоге было принято решение 

7 июня 2018, 02:12
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