Зачастую, ходить через трамвайные пути в Самаре надо с осторожностью. Причиной является смазка, которой испачканы рельсы и шпалы. Из-за этого есть большой риск испортить свою одежду. Жители Самары решили поинтересоваться у ТТУ, насколько это нормально? Оказалось, что дело в неисправности составов.
Грязь на путях появляется из-за подтекающего масла из редукторов. На каждом вагоне их имеется по четыре штуки. Провести замену испорченных агрегатов ТТУ не может. Чешские редукторы стоят дорого, а на покупку нет денег. Починить имеющиеся редукторы тоже нельзя, так как они слишком сильно изношены.
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