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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

Самарцам покажут первый учебник математики, изданный 315 лет назад

Самарцам покажут первый учебник математики, изданный 315 лет назад

В Самарской областной универсальной научной библиотеке на проспекте Ленина, 14А можно увидеть уникальную книгу, первый русский учебник по математике - «Арифметику» Леонтия Магницкого.

Она вышла в свет в январе 1703 года и состояла из двух книг. В первой из 
17 сентября 2018, 12:17
В блогах: в Октябрьске сотрудники ДПС помогли доставить ребенка в больницу

В блогах: в Октябрьске сотрудники ДПС помогли доставить ребенка в больницу

Людмила Солдатова поделилась в сообществе «Самарский край» соцсети «Фейсбук» историей о том, как в Октябрьске инспекторы ГИБДД помогли доставить ребенка в больницу. Экипаж ГАИ, патрулируя улицы города, заметил автомобиль «KIO», который ехал с включенной "аварийкой". Водитель рассказал, что 
13 сентября 2018, 08:14
Тольяттинская «Лада» одержала третью победу подряд

Тольяттинская «Лада» одержала третью победу подряд

Тольяттинская «Лада» встретилась с «Горняком» (Учалы) в очередном матче «ВХЛ - Кубка Шелкового пути». Сначала момент для взятия ворот создали хозяева, но бросок Алексея Мастрюкова пришелся в штангу. В концовке стартового периода хозяева остались на льду втроем против пяти гостей, 
13 сентября 2018, 11:03
На Гагарина в Самаре мотоцикл столкнулся с внедорожником и пробил ограждение

На Гагарина в Самаре мотоцикл столкнулся с внедорожником и пробил ограждение

В понедельник, 10 сентября, на пересечении улиц Гагарина и Революционной столкнулись мотоцикл и белый внедорожник «Тойота». Как пишут очевидцы в группе «ДТП Самара», от удара мотоцикл отбросило на перила ограждения и он вылетел на тротуар. Он получил серьезные механические 
11 сентября 2018, 08:49
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