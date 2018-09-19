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Самарцам покажут первый учебник математики, изданный 315 лет назад
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17 сентября 2018, 12:17
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В блогах: в Октябрьске сотрудники ДПС помогли доставить ребенка в больницу
Людмила Солдатова поделилась в сообществе «Самарский край» соцсети «Фейсбук» историей о том, как в Октябрьске инспекторы ГИБДД помогли доставить ребенка в больницу. Экипаж ГАИ, патрулируя улицы города, заметил автомобиль «KIO», который ехал с включенной "аварийкой". Водитель рассказал, что …
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13 сентября 2018, 08:14
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Тольяттинская «Лада» одержала третью победу подряд
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13 сентября 2018, 11:03
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На Гагарина в Самаре мотоцикл столкнулся с внедорожником и пробил ограждение
В понедельник, 10 сентября, на пересечении улиц Гагарина и Революционной столкнулись мотоцикл и белый внедорожник «Тойота». Как пишут очевидцы в группе «ДТП Самара», от удара мотоцикл отбросило на перила ограждения и он вылетел на тротуар. Он получил серьезные механические …
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11 сентября 2018, 08:49