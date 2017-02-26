|
Под Тольятти на М-5 цементовоз столкнулся с двумя машинами, есть фото и видео
|
25 февраля 2017, 03:33
|
В Самаре на Дачной водитель провалился в яму, разбил голову и потерял сознание
|
25 февраля 2017, 03:10
|
6 человек пострадали при столкновении «Гранты» и «двенадцатой» под Самарой
|
25 февраля 2017, 02:43
|
В Новокуйбышевске перевернулся мусоровоз: один человек погиб (есть фото)
|
24 февраля 2017, 01:30
|
В Самаре трамвай сошел с рельсов и въехал в сугроб
Сегодня, 11 февраля, около 10:30 в Самаре на улице Антонова–Овсеенко служебный вагон Кировского трамвайного депо сошел с рельсов, передает 63.ru.
По словам очевидец, трамвай направлялся в сторону Постникового оврага. В районе пересечения улицы Антонова–Овсеенко с Ивана Булкина у …
|
11 февраля 2017, 05:19
|
В Самаре трамваи снова пустили по Советской после аварии
В Самаре восстановлено движение трамваев по улице Советской, где накануне произошла авария – сошедший с рельсов вагон снес бетонный столб. После чего полностью пререгородил проезжую часть улицы Ставропольский. Пассажиры нескольких десятков трамваев и автобусов вынуждены были идти пешком по …
|
7 февраля 2017, 10:54
|
Трамвайный коллапс в Самаре: 40 вагонов встали в пробку от Первомайской до Николая Панова
|
28 января 2017, 03:50
|
В Самаре встали трамваи
|
24 января 2017, 09:19
|
В Самаре трамвай буксировал «мерседес», застрявший на рельсах (есть видео)
|
24 декабря 2016, 06:06
|
До 2 лет лишения свободы: В Самаре зять ударил тещу
|
3 декабря 2016, 04:57
|
В Тольятти «семерка» перевернула маршрутку с пассажирами, есть фото
|
19 ноября 2016, 04:50
|
Под Самарой КАМАЗ задавил водителя маршрутки, есть фото
|
31 октября 2016, 10:38
|
Власти Новокуйбышевска обидели владельцев маршруток низкими тарифами
Конфликт мэрии, бизнеса и УФАС «докатился» до Арбитражного суда.
|
9 сентября 2016, 05:57
|
В Самаре на Ташкентской нашли девушку в крови и без сознания
В Самаре сотрудниками полиции проводится проверка по факту происшествия в Кировском районе. Сегодня, 7 августа, утром рядом с жилым домом №135 по улице Ташкентская была обнаружена девушка без сознания. Как передает портал 63.ru, она лежала на земле вся в …
|
7 августа 2016, 04:27
|
В Самаре Московское шоссе перекроют до Ташкентской на все лето
В Самаре 19 июля до конца лета закроют движение по Московскому шоссе на участке от проспекта Кирова до улицы Ташкентской. Транспорт направят на специально построенные дороги-дублеры, заявили в компании "Самаратрансстрой", которая ведет реконструкцию магистрали в рамках подготовки к чемпионату мира …
|
14 июля 2016, 04:46
|
В блогах: кто контролирует водителей самарских маршруток?
Блогер ele_n_a спрашивает, "а кто контролирует безопасность в общественном транспорте Самары"? Автор приводит в пример несколько типичных случаев. Автобусы очень часто выходят на линию со сломанными дверьми. Они то заклинивают, то совсем не закрываются - водители продолжают движение, обдавая …
|
29 октября 2015, 09:42