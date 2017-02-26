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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Под Тольятти на М-5 цементовоз столкнулся с двумя машинами, есть фото и видео

Под Тольятти на М-5 цементовоз столкнулся с двумя машинами, есть фото и видео

На федеральной автомагистрали М-5, в районе Тольятти, произошло крупное ДТП. Как передает ГУ МВД России по Самарской области, водитель цементовоза во время движения нарушил правила перестроения и задел две машины. В результате аварии не пострадал. Однако инцидент принес немало проблем 
25 февраля 2017, 03:33
В Самаре на Дачной водитель провалился в яму, разбил голову и потерял сознание

В Самаре на Дачной водитель провалился в яму, разбил голову и потерял сознание

23 февраля, в день Защитников отечества, в Самаре произошло очередное ДТП, которому способствовало «отличное» состояние городских дорог. Авария произошла на улице Дачной, рядом с домом №20.

Как пишут «Самарские водители», автомобилист на Opel начал парковаться на автостоянке. Когда иномарка 
25 февраля 2017, 03:10
6 человек пострадали при столкновении «Гранты» и «двенадцатой» под Самарой

6 человек пострадали при столкновении «Гранты» и «двенадцатой» под Самарой

Вчера, 24 февраля, днем в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП с участием двух легковушек. По информации госавтоинспекции, 32-летний водитель ехал на Lada Granta от села Ташелка в сторону Новой Бинарадки. Во время движения автомобилист не справился с рулевым управлением, 
25 февраля 2017, 02:43
В Новокуйбышевске перевернулся мусоровоз: один человек погиб (есть фото)

В Новокуйбышевске перевернулся мусоровоз: один человек погиб (есть фото)

50-летний водитель мусоровоза Scania не справился с управлением, попал в занос и влетел в световую опору по ходу движения.
24 февраля 2017, 01:30
В Самаре трамвай сошел с рельсов и въехал в сугроб

В Самаре трамвай сошел с рельсов и въехал в сугроб

Сегодня, 11 февраля, около 10:30 в Самаре на улице Антонова–Овсеенко служебный вагон Кировского трамвайного депо сошел с рельсов, передает 63.ru.

По словам очевидец, трамвай направлялся в сторону Постникового оврага. В районе пересечения улицы Антонова–Овсеенко с Ивана Булкина у 
11 февраля 2017, 05:19
В Самаре трамваи снова пустили по Советской после аварии

В Самаре трамваи снова пустили по Советской после аварии

В Самаре восстановлено движение трамваев по улице Советской, где накануне произошла авария – сошедший с рельсов вагон снес бетонный столб. После чего полностью пререгородил проезжую часть улицы Ставропольский. Пассажиры нескольких десятков трамваев и автобусов вынуждены были идти пешком по 
7 февраля 2017, 10:54
Трамвайный коллапс в Самаре: 40 вагонов встали в пробку от Первомайской до Николая Панова

Трамвайный коллапс в Самаре: 40 вагонов встали в пробку от Первомайской до Николая Панова

Вчера, 27 января, жители Самары стали заложниками очередного транспортного коллапса. На этот раз причиной проблем горожан стала тотальная остановка движения трамваев.

Как передает портал 63.ru, около 40 вагонов остановились в направлении из города, начиная от Первомайской. Вагоны стояли вплоть 
28 января 2017, 03:50
В Самаре встали трамваи

В Самаре встали трамваи

В социальных сетях очевидцы сообщают об остановке движения трамваев в разных местах города. В частности, в паблике «Самар Онлайн» появилось такое сообщение: «8:40 по неизвестной причине стоят трамваи по Заводскому, перед Кабельной в сторону «Прогресса» и пара на встречке».

Также в 

24 января 2017, 09:19
В Самаре трамвай буксировал «мерседес», застрявший на рельсах (есть видео)

В Самаре трамвай буксировал «мерседес», застрявший на рельсах (есть видео)

В Самаре на днях элитная иномарка парализовала движение трамваев по улице Ташкентской, пишет 63.ru. Внедорожник марки «мерседес» застрял на рельсах.

Освободить машину из железнодорожного капкана помог ... трамвай. Он взял «мерина» на буксир с помощью троса и юзом потащил 
24 декабря 2016, 06:06
До 2 лет лишения свободы: В Самаре зять ударил тещу

До 2 лет лишения свободы: В Самаре зять ударил тещу

В полицию Самары обратилась за помощью местная 84-летняя жительница. Бабушка пожаловалась, что ее ударил муж ее родной дочери, передает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские выяснили, что в квартире одного из домов по улице Ташкентской между пенсионеркой и ее 53-летним родственник 

3 декабря 2016, 04:57
В Тольятти «семерка» перевернула маршрутку с пассажирами, есть фото

В Тольятти «семерка» перевернула маршрутку с пассажирами, есть фото

Сегодня, 19 ноября, утром в Тольятти на пересечении улиц Фрунзе и Революционной произошло ДТП. Как пишет ТЛТгород, там перевернулась маршрутная «Газели» № 100, ехавшей со стороны «Руси» по направлению к Волге.
 
По предварительной версии, ВАЗ-21074 ехал по Фрунзе от 
19 ноября 2016, 04:50
Под Самарой КАМАЗ задавил водителя маршрутки, есть фото

Под Самарой КАМАЗ задавил водителя маршрутки, есть фото

Сегодня, 31 октября, под Самарой на 5-м километре Южно-обводной дороги, около ОАО «Коттедж», произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в припаркованную на обочине маршрутку ГАЗЕЛЬ въехал КАМАЗ.

От столкновения микроавтобус съехал в 
31 октября 2016, 10:38
Власти Новокуйбышевска обидели владельцев маршруток низкими тарифами

Власти Новокуйбышевска обидели владельцев маршруток низкими тарифами

Конфликт мэрии, бизнеса и УФАС «докатился» до Арбитражного суда.
Напомним, весной 2015 года администрация Новокуйбышевска установила единый размер платы за проезд по городу - 20 рублей за место. Распоряжение касалось как муниципального пассажирского транспорта, так и частного. Однако, предпринимателей из 

9 сентября 2016, 05:57
В Самаре на Ташкентской нашли девушку в крови и без сознания

В Самаре на Ташкентской нашли девушку в крови и без сознания

В Самаре сотрудниками полиции проводится проверка по факту происшествия в Кировском районе. Сегодня, 7 августа, утром рядом с жилым домом №135 по улице Ташкентская была обнаружена девушка без сознания. Как передает портал 63.ru, она лежала на земле вся в 
7 августа 2016, 04:27
В Самаре Московское шоссе перекроют до Ташкентской на все лето

В Самаре Московское шоссе перекроют до Ташкентской на все лето

В Самаре 19 июля до конца лета закроют движение по Московскому шоссе на участке от проспекта Кирова до улицы Ташкентской. Транспорт направят на специально построенные дороги-дублеры, заявили в компании "Самаратрансстрой", которая ведет реконструкцию магистрали в рамках подготовки к чемпионату мира 

14 июля 2016, 04:46
В блогах: кто контролирует водителей самарских маршруток?

В блогах: кто контролирует водителей самарских маршруток?

Блогер ele_n_a спрашивает, "а кто контролирует безопасность в общественном транспорте Самары"? Автор приводит в пример несколько типичных случаев. Автобусы очень часто выходят на линию со сломанными дверьми. Они то заклинивают, то совсем не закрываются - водители продолжают движение, обдавая 
29 октября 2015, 09:42
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