Самарец нашел гранатомет «Муха» на автостоянке возле Московского шоссе В среду, 7 июня, на автостоянке, расположенной на Московском шоссе между улицами Космодемьянской и Димитрова, был обнаружен гранатомет. Увидевший его мужчина вызвал полицейских и МЧС. По его словам, оружие лежало всего в нескольких шагах от машин. Силовики отправили находку на …