Перекрытие Московского шоссе в районе улицы Луначарского, где строят новую транспортную развязку, снова перенесли на неопределенный срок. В ГИБДД сообщили, что подрядчик пока не готов приступить к строительным работам на проезжей части, якобы задержка произошла из-за погодных условий, до сих пор не нанесена необходимая дорожная разметка. Уже установленные дорожные знаки, предупреждающие об объезде, завесили кусками ткани.
Напомним, сроки переносились уже несколько раз. На минувшей неделе областное правительство сообщило, что с 13 июня перекроют половину дороги по направлению из города на участке от улицы Киевской до проспекта Масленникова. А объезд организуют по Киевской, которая также станет односторонней, и улице Мичурина.
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