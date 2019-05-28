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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна

Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который случился накануне в Сызрани. Напомним, что очевидцы записали видео, на котором запечатлели выяснение отношений между мужчиной и женщиной. Пара увлеченно ругалась около торгового центра «Орион», агрессивная жительница Сызрани, видимо, ранила собеседника ножом в голову. 
28 мая 2019, 01:47
Футболисты «Крыльев» готовятся к стыковому матчу с соперниками из «Нижнего Новгорода»

Футболисты «Крыльев» готовятся к стыковому матчу с соперниками из «Нижнего Новгорода»

В понедельник, 27 мая, футболисты самарских «Крыльев Советов» и их наставники собрались на клубной базе и начали подготовку к первому стыковому матчу с «Нижним Новгородом». Игроки, принимавшие участие в прошлом матче, провели восстановительную тренировку, а спортсмены, которые находились на скамейке 
28 мая 2019, 12:48
Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан

Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан

Во вторник, 28 мая, в Самаре произошла очередная коммунальная авария: на улице Мирной в Кировском районе областной столицы забил 20-метровый фонтан воды. Судя по всему, гейзер появился прямо на проезжей части, на парковке у одного из административных зданий, по соседству 
28 мая 2019, 12:03
Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая

Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая

В понедельник, 27 мая, в столице 63-го региона состоялось судебное заседание, на котором обсуждалась дальнейшая судьба туй на Московском шоссе. Напомним, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года на газонах вдоль Московского шоссе посадили 3800 туй и кустарников 
28 мая 2019, 11:40
Прокуратура нашла 500 нарушений в работе самарских коммунальщиков

Прокуратура нашла 500 нарушений в работе самарских коммунальщиков

Прокуратура проверила работу самарских коммунальщиков и нашла более 500 нарушений в деятельности «ДомКомИнвеста», который обслуживает 1/5 всех домов столицы 63-го региона. Об этом в Твиттере сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Известно, что надзорное ведомство проверило несколько управляющих компаний - ОО 
28 мая 2019, 10:13
Пугали проверками: в Тольятти сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в вымогательстве денег у бизнесменов

Пугали проверками: в Тольятти сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в вымогательстве денег у бизнесменов

После проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры Автозаводского района Тольятти, возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По информации облпрокуратуры, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Самарской области и главный специалист территориального отдела управления ведомства по региону были в сговоре и планировали 
28 мая 2019, 09:44
Видео: в Сызрани женщина набросилась на собеседника с ножом при грудничке

Видео: в Сызрани женщина набросилась на собеседника с ножом при грудничке

В понедельник, 27 мая, в юго-западном районе Сызрани произошел скандал с применением насилия. Около ТЦ «Орион» поссорились женщина и мужчина — они громко и эмоционально выясняли отношения, а рядом стояла коляска, в которой находился ребенок. Прохожие засняли разборку на видео 
28 мая 2019, 09:01
Житель Жигулевска порезал возлюбленную ножом и ножницами

Житель Жигулевска порезал возлюбленную ножом и ножницами

Перед судом в Жигулевске предстал 38-летний мужчина. Его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью человека. Интересно, что это было уже не первое преступление подобного характера, к которому он приложил руку. По версии следствия, 30 января мужчина распивал спиртное со своей 
27 мая 2019, 05:42
В самарскую ракету-носитель «Союз», стартовавшую с Плесецка, ударила молния

В самарскую ракету-носитель «Союз», стартовавшую с Плесецка, ударила молния

В понедельник, 27 мая, с космодрома Плесецк в 10:23 по самарскому времени успешно стартовала самарская ракета-носитель «Союз-21б» с российским навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М». Но сразу же после пуска в ракету-носитель внезапно ударила молния. По словам начальника космодрома генерал-майора Николая Нестечука, 
27 мая 2019, 04:13
Тольяттинца, который резал женщин, будут судить

Тольяттинца, который резал женщин, будут судить

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя Артема Семенова. Ему вменяют целую серию нападений на женщин. По версии следствия, его жертвами стали шесть человек. Первый раз он совершил преступление в феврале 2015 года. Настоящая паника в 
27 мая 2019, 01:01
В Самаре осудили мужчину, воровавшего мобильники у пациентов больницы

В Самаре осудили мужчину, воровавшего мобильники у пациентов больницы

В Самаре завершен процесс над 46-летним местным жителем. Он обвинялся в серии краж мобильных телефонов.

Злоумышленник орудовал с 23 августа по 18 сентября прошлого года. Он забирался на чердак одного из корпусов больницы имени Семашко, а оттуда проникал в другие помещения. 

8 мая 2019, 11:46
Грабил богатых и знаменитых: В Самаре задержали вора-рецидивиста по кличке Витас

Грабил богатых и знаменитых: В Самаре задержали вора-рецидивиста по кличке Витас

В Самаре на 8-й и 9-й просеках с сентября 2018 года начали стабильно фиксировать кражи. Полицейские по почерку преступлений поняли: «работает» один и тот же грабитель, передает ГУ МВД по Самарской области
 
«Злоумышленник действовал нагло, - сетуют полицейские. - 
2 февраля 2019, 03:08
Серийного домушника будут судить в Самарской области

Серийного домушника будут судить в Самарской области

В Красноярском районе области будут судить местного жителя. Он обвиняется в целой серии краж. По данным правоохранителей, на его счету имеется шесть криминальных эпизодов. Мужчина обворовывал строящиеся дома, а также один гараж. В жилища он проникал, разбивая окна камнями, а 

24 апреля 2018, 11:23
Женщина украла у пенсионера 55 тысяч рублей в Отрадном

Женщина украла у пенсионера 55 тысяч рублей в Отрадном

На днях экипаж вневедомственной охраны, дежуривший в Отрадном, получил ориентировку на женщину. По информации полиции, она обокрала 87-летнего пенсионера. Добычей злоумышленницы стали 55 тысяч рублей.

Стражи порядка заметили на улице 31-летнюю женщину, подходящую под описание. Ее задержали и передали полицейским.

Расследование продолжается. 

12 апреля 2018, 02:56
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