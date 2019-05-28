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Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который случился накануне в Сызрани. Напомним, что очевидцы записали видео, на котором запечатлели выяснение отношений между мужчиной и женщиной. Пара увлеченно ругалась около торгового центра «Орион», агрессивная жительница Сызрани, видимо, ранила собеседника ножом в голову. …
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28 мая 2019, 01:47
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Футболисты «Крыльев» готовятся к стыковому матчу с соперниками из «Нижнего Новгорода»
В понедельник, 27 мая, футболисты самарских «Крыльев Советов» и их наставники собрались на клубной базе и начали подготовку к первому стыковому матчу с «Нижним Новгородом». Игроки, принимавшие участие в прошлом матче, провели восстановительную тренировку, а спортсмены, которые находились на скамейке …
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28 мая 2019, 12:48
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Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан
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28 мая 2019, 12:03
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Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая
В понедельник, 27 мая, в столице 63-го региона состоялось судебное заседание, на котором обсуждалась дальнейшая судьба туй на Московском шоссе. Напомним, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года на газонах вдоль Московского шоссе посадили 3800 туй и кустарников …
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28 мая 2019, 11:40
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Прокуратура нашла 500 нарушений в работе самарских коммунальщиков
Прокуратура проверила работу самарских коммунальщиков и нашла более 500 нарушений в деятельности «ДомКомИнвеста», который обслуживает 1/5 всех домов столицы 63-го региона. Об этом в Твиттере сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Известно, что надзорное ведомство проверило несколько управляющих компаний - ОО …
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28 мая 2019, 10:13
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Пугали проверками: в Тольятти сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в вымогательстве денег у бизнесменов
После проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры Автозаводского района Тольятти, возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По информации облпрокуратуры, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Самарской области и главный специалист территориального отдела управления ведомства по региону были в сговоре и планировали …
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28 мая 2019, 09:44
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Видео: в Сызрани женщина набросилась на собеседника с ножом при грудничке
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28 мая 2019, 09:01
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Житель Жигулевска порезал возлюбленную ножом и ножницами
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27 мая 2019, 05:42
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В самарскую ракету-носитель «Союз», стартовавшую с Плесецка, ударила молния
В понедельник, 27 мая, с космодрома Плесецк в 10:23 по самарскому времени успешно стартовала самарская ракета-носитель «Союз-21б» с российским навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М». Но сразу же после пуска в ракету-носитель внезапно ударила молния. По словам начальника космодрома генерал-майора Николая Нестечука, …
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27 мая 2019, 04:13
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Тольяттинца, который резал женщин, будут судить
Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя Артема Семенова. Ему вменяют целую серию нападений на женщин. По версии следствия, его жертвами стали шесть человек. Первый раз он совершил преступление в феврале 2015 года. Настоящая паника в …
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27 мая 2019, 01:01
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В Самаре осудили мужчину, воровавшего мобильники у пациентов больницы
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8 мая 2019, 11:46
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Грабил богатых и знаменитых: В Самаре задержали вора-рецидивиста по кличке Витас
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2 февраля 2019, 03:08
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Серийного домушника будут судить в Самарской области
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24 апреля 2018, 11:23
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Женщина украла у пенсионера 55 тысяч рублей в Отрадном
На днях экипаж вневедомственной охраны, дежуривший в Отрадном, получил ориентировку на женщину. По информации полиции, она обокрала 87-летнего пенсионера. Добычей злоумышленницы стали 55 тысяч рублей.
Стражи порядка заметили на улице 31-летнюю женщину, подходящую под описание. Ее задержали и передали полицейским.
Расследование продолжается. …
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12 апреля 2018, 02:56
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