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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 мая 2017г 
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На строительство стадиона «Самара-Арена» дополнительно выделят 1,8 млрд рублей

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Тольяттинец отказывается продавать автомобиль «Жигули» за 3 миллиона рублей

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Николай Басков попросил сызранского продавца подарить ему поцелуй, есть видео

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В блогах: Забытая Самара: Силикатный завод

В блогах: Забытая Самара: Силикатный завод

Блогер Алексей Авдейчев показал, что осталось от бывшего самарского силикатного завода. "До недавнего времени это было единственное промышленное предприятие в центре города. После строительства ЖК "Ладья" у завода начались проблемы - жители элитных домов обращались в прокуратуру из-за запаха и выбросов. 

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В Самаре фасад Центрального автовокзала покроют поликарбонатом и плиткой

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Как сообщается, специалисты собираются полностью заменить асфальт на территории автовокзала. Фасад здания покроют поликарбонатом и плиткой. 

23 мая 2017, 03:47
Грузовикам хотят запретить въезжать в Самару днем из-за ремонта дорог

Грузовикам хотят запретить въезжать в Самару днем из-за ремонта дорог

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Губдума рассмотрит поправки на ближайшем заседании. Как отмечается, появление новых ограничений требуется в связи с подготовкой к 

23 мая 2017, 09:33
В блогах: Реконструкция дома на углу Галактионовской и Льва Толстого

В блогах: Реконструкция дома на углу Галактионовской и Льва Толстого

Блогер Евгений Бузин пишет, что "в центре Самары сейчас проводят масштабную реконструкцию дореволюционных зданий". "Ремонт некоторых из них уже завершен. Получилось красиво, сказать нечего. Из всех зданий, которые на сегодняшний день реконструированы, есть вопрос к реконструкции дома на пересечении 
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В блогах: кто и за чей счет ремонтирует фасады элитных новоделов в Самаре?

В блогах: кто и за чей счет ремонтирует фасады элитных новоделов в Самаре?

Блогер Игорь Кондратьев заинтересовался, "кто и за чей счет ремонтирует фасады элитных новоделов в Самаре"? Автор поведал о двух случаях ремонта таких домов по Куйбышева, 109, и Ленинградской, 6. "В списках памятников культуры и сданных объектов Фонда капремонта этих 
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В Самаре финский актер Вилле Хаапасало покрасил дом на улице Льва Толстого

В Самаре финский актер Вилле Хаапасало покрасил дом на улице Льва Толстого

Сегодня, 16 сентября, известный финско-российский актер и телеведущий Вилле Хаапасало присоединился к волонтерам, которые занимаются восстановлением фасадов старых домов в Самаре.

В частности, артист участвовал в покраске стены дома №34 по улице Льва Толстого. Примечательно, что использовалась краска финского 
16 сентября 2015, 04:13
До ЧМ-2018 в Самаре обновят здания вокруг пл. Куйбышева

До ЧМ-2018 в Самаре обновят здания вокруг пл. Куйбышева

В 2015 году в центре Самары в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года планируют отремонтировать 15 домов. Это здания, расположенные вокруг пл. Куйбышева по ул. Красноармейской и ул. Чапаевской.

Об этом сообщил заместитель руководителя управления развития городского департамента 

3 декабря 2014, 09:57
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