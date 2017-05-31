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Застройка Самары может остановиться?
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31 мая 2017, 05:01
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В Самаре разграбили старое кладбище возле поселка Управленческий
Блогер Алексей Перезнатнов рассказал про заброшенное кладбище близ поселка Управленческий. "Издали это место никак не выделяется из общей картины леса. Но, подойдя ближе, можно увидеть редкие силуэты крестов и надгробных памятников. Всего насчитывается не менее 200 захоронений, которые ещё …
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31 мая 2017, 08:57
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На строительство стадиона «Самара-Арена» дополнительно выделят 1,8 млрд рублей
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29 мая 2017, 06:47
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Тольяттинец отказывается продавать автомобиль «Жигули» за 3 миллиона рублей
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29 мая 2017, 04:57
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Николай Басков попросил сызранского продавца подарить ему поцелуй, есть видео
Известному российскому артисту Николаю Баскову понравилась заправка в Сызрани! В своем Instagram он выложил короткий видеоролик, в котором громко восхищается комфортом заправочной станции и отмечает приветливый персонал. В ответ Басков получил поцелуй от продавца. Потом Марина Шульц, оператор АЗС, призналась, …
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29 мая 2017, 04:54
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В блогах: Забытая Самара: Силикатный завод
Блогер Алексей Авдейчев показал, что осталось от бывшего самарского силикатного завода. "До недавнего времени это было единственное промышленное предприятие в центре города. После строительства ЖК "Ладья" у завода начались проблемы - жители элитных домов обращались в прокуратуру из-за запаха и выбросов. …
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28 мая 2017, 02:55
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В Самаре фасад Центрального автовокзала покроют поликарбонатом и плиткой
В Самаре начался ремонт Центрального автовокзала на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры. Объект приводят в порядок в рамках подготовки к мировому футбольному первенству.
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23 мая 2017, 03:47
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Грузовикам хотят запретить въезжать в Самару днем из-за ремонта дорог
В Самаре собираются добавить в местное законодательство основание для ограничения движения транспорта. Оно коснется тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, которые перевозят опасные грузы.
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23 мая 2017, 09:33
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В блогах: Реконструкция дома на углу Галактионовской и Льва Толстого
Блогер Евгений Бузин пишет, что "в центре Самары сейчас проводят масштабную реконструкцию дореволюционных зданий". "Ремонт некоторых из них уже завершен. Получилось красиво, сказать нечего. Из всех зданий, которые на сегодняшний день реконструированы, есть вопрос к реконструкции дома на пересечении …
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6 ноября 2015, 09:25
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В блогах: кто и за чей счет ремонтирует фасады элитных новоделов в Самаре?
Блогер Игорь Кондратьев заинтересовался, "кто и за чей счет ремонтирует фасады элитных новоделов в Самаре"? Автор поведал о двух случаях ремонта таких домов по Куйбышева, 109, и Ленинградской, 6. "В списках памятников культуры и сданных объектов Фонда капремонта этих …
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23 октября 2015, 09:01
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В Самаре финский актер Вилле Хаапасало покрасил дом на улице Льва Толстого
Сегодня, 16 сентября, известный финско-российский актер и телеведущий Вилле Хаапасало присоединился к волонтерам, которые занимаются восстановлением фасадов старых домов в Самаре.
В частности, артист участвовал в покраске стены дома №34 по улице Льва Толстого. Примечательно, что использовалась краска финского …
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16 сентября 2015, 04:13
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До ЧМ-2018 в Самаре обновят здания вокруг пл. Куйбышева
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3 декабря 2014, 09:57