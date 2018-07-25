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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Врачи отпустили домой детей, на которых обрушилась бетонная плита в гаражах под Самарой

Врачи отпустили домой детей, на которых обрушилась бетонная плита в гаражах под Самарой

Стали известны новые подробности о состоянии подростков, которые получили травмы во время обрушения бетонной плиты в заброшенных гаражах в селе Чубовка Кинельского района. 
 
"Двоих детей перевели на амбулаторное лечение, еще один находится в областной больнице имени Середавина", — цитирует осведомленный 
24 июля 2018, 12:57
В Самарской области ищут владельца гаража, в котором плита придавила 11-летнего мальчика

В Самарской области ищут владельца гаража, в котором плита придавила 11-летнего мальчика

В Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» из-за гибели 11-летнего мальчика. Напомним, что 23 июля примерно в 19:30 компания подростков играла в заброшенных колхозных гаражах бывшего колхоза «Путь коммунизма» в селе Чубовка Кинельского района.

По версии 

24 июля 2018, 10:27
В блогах: тольяттинцы устроили заплыв на матрасе по затопленным дорогам

В блогах: тольяттинцы устроили заплыв на матрасе по затопленным дорогам

Тему потопа продолжил в "ВК" и тольяттинец Владислав Баев. Он показал, как два местных жителя устроили заплыв на матрасе по затопленным дорогам в районе пересечения улиц Ленина и Льва Толстого. Трешевый перформанс, естественно, вызвал у окружающих смех и одобрение. 
24 июля 2018, 09:21
Видео: в Самаре грузовая «ГАЗель» переехала мужчину, выпавшего из ее кузова

Видео: в Самаре грузовая «ГАЗель» переехала мужчину, выпавшего из ее кузова

В Сети появилось видео жуткой аварии на улице Карбышева в Самаре. В понедельник, 23 июля, грузовая «ГАЗель», стоявшая на небольшой возвышенности, сорвалась с тормозов и скатилась назад под горку. Когда большегруз начал движение, то из его кузова выпал мужчина. Он 
24 июля 2018, 09:04
В Красноглинском районе Самары утонул водитель гидроцикла

В Красноглинском районе Самары утонул водитель гидроцикла

В минувшую субботу, 28 июня, в Красноглинском районе города утонул мужчина, сообщает samru.ru. Недалеко от острова Песчаный перевернулся гидроцикл, которым он управлял. Труп 37-летнего погибшего был найден в 16:20.
Мужчина, предположительно, находился в нетрезвом состоянии.
30 июня 2014, 11:24
В Самаре спасли женщину, упавшую с гидроцикла

В Самаре спасли женщину, упавшую с гидроцикла

В минувшее воскресенье, 25 мая, в районе Полевого спуска в Октябрьском районе произошло ЧП, сообщает региональное ГУ МЧС.
С гидроцикла в воду упала отдыхающая. Спасатели произвели своевременную эвакуацию пострадавшей на берег.
На месте вызова работали 3 человека личного состава и 

26 мая 2014, 06:55
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