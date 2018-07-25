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Врачи отпустили домой детей, на которых обрушилась бетонная плита в гаражах под Самарой
Стали известны новые подробности о состоянии подростков, которые получили травмы во время обрушения бетонной плиты в заброшенных гаражах в селе Чубовка Кинельского района.
"Двоих детей перевели на амбулаторное лечение, еще один находится в областной больнице имени Середавина", — цитирует осведомленный …
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24 июля 2018, 12:57
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В Самарской области ищут владельца гаража, в котором плита придавила 11-летнего мальчика
В Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» из-за гибели 11-летнего мальчика. Напомним, что 23 июля примерно в 19:30 компания подростков играла в заброшенных колхозных гаражах бывшего колхоза «Путь коммунизма» в селе Чубовка Кинельского района.
По версии …
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24 июля 2018, 10:27
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В блогах: тольяттинцы устроили заплыв на матрасе по затопленным дорогам
Тему потопа продолжил в "ВК" и тольяттинец Владислав Баев. Он показал, как два местных жителя устроили заплыв на матрасе по затопленным дорогам в районе пересечения улиц Ленина и Льва Толстого. Трешевый перформанс, естественно, вызвал у окружающих смех и одобрение. …
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24 июля 2018, 09:21
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Видео: в Самаре грузовая «ГАЗель» переехала мужчину, выпавшего из ее кузова
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24 июля 2018, 09:04
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В Красноглинском районе Самары утонул водитель гидроцикла
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30 июня 2014, 11:24
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В Самаре спасли женщину, упавшую с гидроцикла
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26 мая 2014, 06:55