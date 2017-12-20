В Самаре не нашлось желающих складировать 22 тысячи тонн снега, которые собираются вывезти с улиц города. Торги на портале госзакупок, которые объявлял муницпиальный «Спецремстройзеленхоз», были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Максимальная цена контракта составляла 1,5 млн рублей. Работы необходимо было выполнить до 30 апреля 2018 года включительно. Согласно техзаданию, место приемки и складирования снежно-ледовых масс должно быть оборудовано контрольно-пропускным пунктом, телефонной связью, а также освещением по всему периметру. При этом подрядчик должен предотвратить попадание сточных вод в реки. Расстояние от полигона до жилой застройки должно составлять не менее 100 метров.
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