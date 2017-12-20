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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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В Самаре в выходные ожидается потепление и снегопады

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20 декабря 2017, 07:03
За прошедшие сутки в Самаре убрано 4,7 тыс. тонн снега

За прошедшие сутки в Самаре убрано 4,7 тыс. тонн снега

В Самаре продолжаются работы по уборке снега, обработке противогололедными реагентами. В первую очередь происходит расчистка дорог с интенсивным движением транспорта  и проездов к муниципальным учреждениям.  Самарцы также могут повлиять на план работ снегоуборочных бригад с помощью обращений к контролирующим органам 
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В Самаре от наледи и снега за сутки расчистили 511 крыш

В Самаре от наледи и снега за сутки расчистили 511 крыш

В Самаре за сутки от наледи и снега расчистили более полутысячи крыш. Всего, по данным мэрии, в городе более 7 тысяч скатных крыш. Кроме того, коммунальщикам поручено своевременно чистить козырьки подъездов. Во вторник, 19 декабря, запланировано очистить 445 объектов. Накануне 

19 декабря 2017, 02:45
За снег на дорогах Самары прокуратура требует наказать МП «Благоустройство»

За снег на дорогах Самары прокуратура требует наказать МП «Благоустройство»

Прокуратура Промышленного района Самары требует наказать сотрудников МП «Благоустройство» за неубранный с дорог снег. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Материалы направлены в городской отдел Госавтоинспекции для решения вопроса о возбуждении административных дел в отношении должностных лиц муниципального предприятия.

«Копии 

19 декабря 2017, 12:29
Покупай, торопись: Мэрия Самары выставила на продажу 100-летний гараж

Покупай, торопись: Мэрия Самары выставила на продажу 100-летний гараж

Мэрия Самары скорректировала список приватизации муниципального имущества. Как говорится в соответствующем постановлении на сайте горадминистрации, в частности, чиновники решили продать гараж 1917 года постройки, расположенный на улице Куйбышева, 92, рядом с областным художественным музеем.

Строение не относится в 
15 октября 2017, 06:35
На торгах десантников и мэрии устраняли конкурентов?

На торгах десантников и мэрии устраняли конкурентов?

Самарское управление Федеральной Антимонопольной службы возбудило дело по признакам антиконкурентных действий на торгах на поставку компьютеров в военное училище и еще ряд госучреждений. Подозреваются пять компаний и один частный предприниматель. Поводом для возбуждения дела стала жалоба фирмы «Скай Ай Ти» 

9 октября 2017, 05:25
Не торгуясь: Семья мигрантов из-за ошибки с налогами купила улицу в Сан-Франциско

Не торгуясь: Семья мигрантов из-за ошибки с налогами купила улицу в Сан-Франциско

В Сан-Франциско целая улица была продана супругам-мигрантам из КНР. Тина Лэм и Майкл Чен получили в собственность престижный квартал Presidio Terrace с дорогами и тротуарами из-за ошибки с налогами.
Как поясняют американские информагентства, часть этого квартала выставили на торги из-за 

9 августа 2017, 10:19
На склон под самарской площадью Славы потратят еще 36 миллионов рублей

На склон под самарской площадью Славы потратят еще 36 миллионов рублей

На реконструкцию склона под самарской площадью Славы потратят еще 36 с половиной миллионов рублей. На эти деньги в этом году там установят систему канализации, 7 фонтанов, амфитеатр, проведут электромонтажные работы и разобьют цветники. Эти работы выполнит компания «Волгастройконсалт». Отметим, ремонт 

16 мая 2017, 03:30
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