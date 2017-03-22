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В Самаре столкнулись трамвай и такси, есть пострадавший
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21 марта 2017, 03:48
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В Самарской области на М-5 водитель «Форда» насмерть сбил пешехода
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20 марта 2017, 03:48
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На трассе М-5 под Тольятти «Форд» сбил насмерть пешехода
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19 марта 2017, 04:36
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В Самаре после погони от сотрудников ДПС легковушка вылетела на газон
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18 марта 2017, 06:50
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Подрядчика строительства трамвайной ветки к стадиону «Самара Арена» пока не нашли
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13 марта 2017, 04:36
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Скоростного трамвая к ЧМ-2018 в Самаре не будет
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10 марта 2017, 04:12
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Строительство тоннеля, по которому трамвай будет доставлять и забирать посетителей "Самара-арены", осложняется
Пересечение Московского шоссе и улицы Дальней. Здесь строят тоннель, по которому уже осенью должны пустить скоростной трамвай. Сейчас бригада из 15 человек ведет устройство креплений котлована и бетонную подготовку. Тоннель будет открытый, перекрытие предусмотрено лишь на этом участке. Это необходимо, …
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6 марта 2017, 06:36
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В Самаре у площади Кирова столкнулись трамвай и иномарка
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27 февраля 2017, 12:22
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В Самаре водитель автобуса поехал на «красный» и протаранил иномарку
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31 января 2017, 04:07
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В Самаре собака растерзала иномарку во дворе на Димитрова, есть фото
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18 января 2017, 04:45
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В Самаре открыт участок улицы, где провалилась иномарка
Работы на участке улицы Красноармейской, где иномарка ушла под землю из-за прорыва теплотрассы, завершены. Движение транспорта по дороге от улицы Куйбышева до улицы Максима Горького возобновлено в полном объеме, сообщили в компании «Предприятие тепловых сетей».
Как уже сообщала …
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27 декабря 2016, 11:12