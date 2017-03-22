В Самаре после погони от сотрудников ДПС легковушка вылетела на газон В ночь с пятницы на субботу, с 17 на 18 марта, в Самаре на пересечении проспектов Кирова и Карла Маркса произошло ДТП с участием иномарки.



Как передают в группе «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», мужчина за рулем «Хёндай» не остановился …