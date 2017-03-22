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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре столкнулись трамвай и такси, есть пострадавший

В Самаре столкнулись трамвай и такси, есть пострадавший

Во вторник, 21 марта, в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием такси и общественного транспорта. На улице Алма-Атинской столкнулись иномарка Datsun on-DO и трамвай. Есть пострадавший.

По данным полицейских, аварию зарегистрировали около шести часов утра. Трамвай и такси 
21 марта 2017, 03:48
В Самарской области на М-5 водитель «Форда» насмерть сбил пешехода

В Самарской области на М-5 водитель «Форда» насмерть сбил пешехода

Ночью 19 марта погиб человек на трассе М-5 в Ставропольском районе Самарской области. На 989 километре федеральной дороги иномарка Ford Tourneo наехала на пешехода. Машиной управлял 29-летний водитель.

Погибшему пешеходу было 37 лет. По данным полицейских, мужчина шел по проезжей части 

20 марта 2017, 03:48
На трассе М-5 под Тольятти «Форд» сбил насмерть пешехода

На трассе М-5 под Тольятти «Форд» сбил насмерть пешехода

37-летний мужчина шел по проезжей части в попутном направлении, на нем была темная одежда без световозвращающих элементов. 
19 марта 2017, 04:36
В Самаре после погони от сотрудников ДПС легковушка вылетела на газон

В Самаре после погони от сотрудников ДПС легковушка вылетела на газон

В ночь с пятницы на субботу, с 17 на 18 марта, в Самаре на пересечении проспектов Кирова и Карла Маркса произошло ДТП с участием иномарки.

Как передают в группе «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», мужчина за рулем «Хёндай» не остановился 
18 марта 2017, 06:50
Подрядчика строительства трамвайной ветки к стадиону «Самара Арена» пока не нашли

Подрядчика строительства трамвайной ветки к стадиону «Самара Арена» пока не нашли

В понедельник стало официально известно об отмене торгов по определению подрядчика строительства трамвайной ветки к будущему стадиону «Самара Арена». На нем, напомним, пройдут три матча группового этапа ЧМ-2018, в том числе с участием сборной России, поединки одной восьмой и четвертьфинала. 
13 марта 2017, 04:36
Скоростного трамвая к ЧМ-2018 в Самаре не будет

Скоростного трамвая к ЧМ-2018 в Самаре не будет

Как стало известно «ТЕРРЕ» из собственных источников, линия трамвая, которая свяжет «Самара Арену» и улицу Ташкентскую не будет скоростной, как это ранее заявляли чиновники. Ходить по тоннелю к улице Дальней станут обыкновенные вагоны. Общая протяженность путей составит около 1 километра 

10 марта 2017, 04:12
Строительство тоннеля, по которому трамвай будет доставлять и забирать посетителей

Строительство тоннеля, по которому трамвай будет доставлять и забирать посетителей "Самара-арены", осложняется

Пересечение Московского шоссе и улицы Дальней. Здесь строят тоннель, по которому уже осенью должны пустить скоростной трамвай. Сейчас бригада из 15 человек ведет устройство креплений котлована и бетонную подготовку. Тоннель будет открытый, перекрытие предусмотрено лишь на этом участке. Это необходимо, 

6 марта 2017, 06:36
В Самаре у площади Кирова столкнулись трамвай и иномарка

В Самаре у площади Кирова столкнулись трамвай и иномарка

В понедельник, 27 февраля, в социальных сетях появилась информация о ДТП на трамвайной линии. Опубликовано фото. Примерно в 11 часов у площади Кирова столкнулись трамвай и иномарка. На общественном транспорте табличка с номером маршрута – 8. Другой участник ДТП ехал 
27 февраля 2017, 12:22
В Самаре водитель автобуса поехал на «красный» и протаранил иномарку

В Самаре водитель автобуса поехал на «красный» и протаранил иномарку

В понедельник, 30 января, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Автобус «МАЗ» протаранил иномарку «Фольксваген Поло» на перекрестке Московского шоссе и улицы Советской Армии. Это произошло примерно в десять часов вечера.

Автобусом управлял 61-летний водитель, ехавший со 
31 января 2017, 04:07
В Самаре собака растерзала иномарку во дворе на Димитрова, есть фото

В Самаре собака растерзала иномарку во дворе на Димитрова, есть фото

В Интернете появились фотографии иномарки Opel Mokka, которая, по словам очевидца, получила серьезные повреждения в результате нападения собаки. Инцидент произошел в Самаре во дворе на улице Георгия Димитрова утром во вторник, 17 января. Машина была припаркована на улице. Автовладелец сначала 
18 января 2017, 04:45
В Самаре открыт участок улицы, где провалилась иномарка

В Самаре открыт участок улицы, где провалилась иномарка

Работы на участке улицы Красноармейской, где иномарка ушла под землю из-за прорыва теплотрассы, завершены. Движение транспорта по дороге от улицы Куйбышева до улицы Максима Горького возобновлено в полном объеме, сообщили в компании «Предприятие тепловых сетей».

Как уже сообщала 
27 декабря 2016, 11:12
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