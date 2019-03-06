Фото и видео: Datsun залетел под грузовик в Тольятти В пятницу, 20 июля, серьезная авария произошла в Тольятти на улице Жилина в районе больницы имени Баныкина. Серый Datsun врезался в стоящий грузовик, передняя часть иномарки полностью деформирована, выбиты стекла и смяты бампер и крыша.

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