В ночь с пятницы на субботу, с 17 на 18 марта, к одно из подразделений вневедомственной охраны по Самаре обратился местный житель. Мужчина рассказал, что под внутренней частью бампера его автомобиля внезапно оказалась подозрительная коробка.
Происшествие зафиксировали в районе сквера Мичурина. Сотрудники Росгвардии немедленно сообщили об инциденте в полицию, оцепили прилегающую территорию и вызвали специалистов инженерно-технической группы ОМОН, МЧС и «скорую помощь».
Прибывшие на место происшествия саперы обнаружили коробку, перемотанную изолентой. В целях обеспечения безопасности было решено обезвредить подозрительный предмет. Коробка изъяли и путём гидроудара уничтожили в безопасном месте. Следов взрывчатых веществ на месте утилизации не обнаружили, сообщает Управлении Россгвардии по Самарской области.
|
Пытавшегося примкнуть к террористам нелегала задержали в Самаре
В Самаре завели уголовное дело на 23-летнего нелегала, который пытался примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По словам следователей, мигрант переписывался со знакомым, воевавшим в Сирии на стороне террористов. Самарский нелегал подтвердил свое намерение выехать к нему …
|
7 марта 2017, 12:42
|
В Самару на ЧМ-2018 приедут 11,5 тысячи силовиков
Для обеспечения безопасности во время ЧМ-2018 в Самару из других регионов приедут 10 тысяч полицейских и 1500 бойцов Росгвардии. Полицейских разместят в общежитиях самарских университетов, «гвардейцам» предоставят комнаты в общежитиях ссузов. Об этом сообщили на совещании, посвященном проведению ЧМ-2018.
|
3 марта 2017, 01:41
|
Президент назначил начальника управления Росгвардии по Самарской области
Президент России Владимир Путин назначил полковника полиции Василия Глотова начальником управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Самарской области. Об этом сообщается на сайте Росгвардии. Глотов прошел путь от сержанта патрульно-постовой службы до полковника. Более 20 лет проработал на руководящих …
|
14 февраля 2017, 03:02
|
Эйфелеву башню защитят от террористов стеклянной пуленепробиваемой стеной
Знаменитый парижский символ решили защитить от возможных нападений террористов. Для этого вокруг Эйфелевой башни будет возведена стеклянная пуленепробиваемая стена. Высота защитного сооружения составит 2,5 метра, а стоимость – 20 миллионов евро.
|
9 февраля 2017, 05:52
|
Росгвардия разработает правила для ЧОП
В России ужесточат контроль за работой частных охранных предприятий. Наведением порядка в коммерческих структурах безопасности, которых в стране насчитывается более 23 тысяч, займется Росгвардия. Для них создадут единые правила подготовки. В ЧОПах сейчас трудится более 680 тысяч россиян, что превышает …
|
28 декабря 2016, 03:52
|
Двух иностранцев с бомбой задержали в Самаре
В четверг, 15 декабря, самарские силовики провели операцию по задержанию двух иностранцев, подозреваемых в пособничестве запрещенной в России организации ИГИЛ, которая признана террористической в большинстве стран. Мужчины проживали в Зубчаниновке, в квартире многоквартирного дома на улице Товарной.
В помещении обнаружили самодельную …
|
16 декабря 2016, 10:35
|
В Приволжском окружном военном суде стартовал процесс над полковником ГРУ Владимиром Квачковым
|
14 декабря 2016, 12:53
|
Самарское руководство Росгвардии впервые рассказало об итогах своей работы
Самарское руководство новой силовой структуры Росгвардия, образованной в апреле этого года путем отделения от МВД, впервые рассказало об итогах своей работы.
|
7 декабря 2016, 05:11
|
Студент Тольяттинского госуниверситета собирался в Сирию воевать на стороне террористов
Оперативникам управления ФСБ по Самарской области о планах террориста-призывника стало известно в результате проведения предупредительно-профилактических мероприятий.
|
25 октября 2016, 01:27
|
За ложный звонок о бомбе в «Курумоче» самарец получил 1,5 года исправительных работ
|
5 сентября 2016, 11:40
|
Самарцу с «бомбой» грозит 3 года тюрьмы и крупный штраф
|
7 июля 2016, 10:10
|
Самарец задержал авиарейс Москва – Анапа шуткой о бомбе
|
6 июля 2016, 03:49
|
В блогах: непонятная конструкция на перекрестке улиц Мичурина и Луначарского
Самарец Владимир Сверкалов выложил во "ВКонтакте" фотографию перекрестка улиц Мичурина и Луначарского. "Кто-нибудь знает, что это за непонятные конструкции белого цвета из-под асфальта торчат? У меня вообще нет вариантов. Кроме версии, что эти штуковины нужны коня привязывать!" - иронизирует …
|
23 октября 2015, 07:38
|
В Самаре салон красоты воровал воду у жильцов дома на улице Мичурина
|
12 октября 2015, 03:11
|
В Самаре под памятником "Ил-2" на Московском шоссе планируют проложить туннель
|
24 февраля 2014, 04:50