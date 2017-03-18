Авиакомпания, рейс которой был задержан из-за шутки о бомбе, хочет взыскать с виновника 300 тысяч рублей. Кроме того, свои претензии могут предъявить и другие пассажиры. Сам шутник, житель Самарской области 1987 года рождения, сказал, что летел самолетом первый раз, не …