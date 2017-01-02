За минувшие сутки в Самарской области произошло шесть пожаров, сообщает региональное управление МЧС России. Два из них зафиксированы в Самарском районе столицы губернии.

Так, 5 сентября, в доме на улице Алексея Толстого произошло возгорание в одной из комнат. Площадь пожара составила …