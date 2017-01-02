В ночь с 1 на 2 января в Самаре случилось 2 пожара, во время которых пострадали автомобили.
Первый инцидент произошел на улице Революционной. Пламя охватило легковушку. Незамедлительно к месту происшествия прибыла пожарные расчеты. Возгорание было потушено через 13 минут.
Второй инцидент случился на улице. На этот раз потушить пламя удалось за 14 минут
В настоящее время специалистам предстоит уточнить причины и обстоятельства данных инцидентов.
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