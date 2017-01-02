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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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В Самаре на улице Алексея Толстого из горящего дома эвакуировали 5 жильцов

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За минувшие сутки в Самарской области произошло шесть пожаров, сообщает региональное управление МЧС России. Два из них зафиксированы в Самарском районе столицы губернии.

Так, 5 сентября, в доме на улице Алексея Толстого произошло возгорание в одной из комнат. Площадь пожара составила 

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В Самарской области горят поля

Жара в Самарском регионе продлится еще как минимум неделю. Сегодня столбик термометра будет подниматься до 36 градусов по Цельсию - и это в тени. В последующие дни он также не будет опускаться ниже 30-ти. При этом в региональных лесах сохраняется 

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В самарском регионе готовятся к пожароопасному периоду

В самарском регионе готовятся к пожароопасному периоду

В этом году в Самарской области не произошло ни одного лесного пожара. Отмечено 252 случая загорания сухой травы на территории свыше 50 га, которые оперативно ликвидировали. Об этом рассказал сегодня начальник ГУ МЧС РФ по Самарской области Олег Бойко.
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20 апреля 2016, 04:59
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