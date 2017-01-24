В России предлагают принудительно тестировать школьников на наркотики В России предлагают принудительно тестировать школьников на наркотики. Уже в ближайшее время этот вопрос намерен обсудить с Минздравом главный нарколог ведомства Евгений Брюн. Сейчас учеников старше 16 лет проверяют на употребление запрещенных веществ раз в год на добровольной основе и …