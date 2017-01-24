Именно такое количество состоит на учете в областном наркологическом диспансере. И это только официальные данные, на деле же таких зависимых, скрывающих свои губительные привычки и не обращающихся за помощью, в разы больше, говорят специалисты.
В группе риска сейчас - молодежь. Именно в этой среде наиболее активно распространяются синтетические наркотики, которые врачи-наркологи называют своей головной болью. Лица, употребляющие их, сложно поддаются современным методам лечения. А подсаживаются на психотропные вещества, прежде всего, те, кто подвержен внутренним страхам и депрессиям.
Сергей Тютюнченко, врач-психотерапевт Самарского областного наркологического диспансера:
- В основном это люди, которые имеют личностные проблемы. И с помощью наркотиков или наркотических средств они пытаются их решить.
Алексей Фролов, заведующий отделением амбулаторно-медицинской реабилитации Самарского областного наркологического диспансера:
- Любое психоактивное вещество ядовито, и оно поражает практически все органы системы. В первую очередь это, конечно, головной мозг. То есть человек деградирует. Особенно если речь идет о современных синтетических наркотиках. Там все происходит гораздо быстрее, все эти токсические процессы значительно более выражены.
Вырваться из сети наркотической зависимости на первом этапе в диспансере помогают медикаментозно. Затем после выхода пациента из абстинентного синдрома подключаются психотерапевты и психологи. Последний этап - это реабилитация. Ее в прошлом году прошли 732 человека, из них 226 - по решению суда. Как правило, 20% после терапии больше никогда не возвращаются к своим губительным привычкам. Отметим, лечение проходит в рамках ОМС. Однако если вы хотите сохранить анонимность и не вставать на учет, медицинские услуги оказываются платно.
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