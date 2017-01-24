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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Материалы по теме:

В Самарской области один из самых насыщенных наркорынков ПФО

В Самарской области один из самых насыщенных наркорынков ПФО

Такова оценка надзорных органов. Только за первое полугодие выявлено почти 2000 нарушений закона, который регулирует оборот наркотических средств. При этом число наркоманов, по сравнению с прошлым годом, у нас сократилось на 20%.
 
Алексей Рябов, старший прокурор управления по надзору 

25 ноября 2016, 03:34
В общежитии Тольятти нашли тело 13-летнего мальчика

В общежитии Тольятти нашли тело 13-летнего мальчика

В субботу, 19 ноября, в одном из общежитий Тольятти был найден труп 13-летнего мальчика.
На теле подростка следов насильственной смерти не обнаружено.
Сотрудники следственного комитета начали проверку по факту происшествия.
По предварительной версии силовиков, школьник вдыхал различные вещества в качестве 

21 ноября 2016, 11:16
В России предлагают принудительно тестировать школьников на наркотики

В России предлагают принудительно тестировать школьников на наркотики

В России предлагают принудительно тестировать школьников на наркотики. Уже в ближайшее время этот вопрос намерен обсудить с Минздравом главный нарколог ведомства Евгений Брюн. Сейчас учеников старше 16 лет проверяют на употребление запрещенных веществ раз в год на добровольной основе и 

15 ноября 2016, 05:42
В Самаре стартовал 2-й этап всероссийской антинаркотической акции

В Самаре стартовал 2-й этап всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью!"

Он продлится до 25 ноября. Цель - привлечение внимания и противодействие незаконному обороту и употреблению психоактивных веществ. Жителей столицы губернии ждет серия антинаркотических лекций в школах и вузах, а также проверки ресторанов и клубов. Городские власти призывают горожан быть бдительными 

14 ноября 2016, 11:50
В Самаре закрыли

В Самаре закрыли "Областной реабилитационный центр для лиц, страдающих наркоманией"

Речь идет о центре, расположенном в Самаре на улице Земеца. Ворота закрыты, на звонки никто не отвечает. Ни пациентов, ни сотрудников там больше нет.
Отметим, что раньше это было одно из самых дорогостоящих частных медучреждений. Месяц лечения наркоманов стоил здесь 

5 октября 2016, 05:33
В Саратове задержали поставщиков героина из Самарской области

В Саратове задержали поставщиков героина из Самарской области

По сообщениям региональных средств массовой информации, сотрудники УФСКН по Саратовской области пресекли деятельность поставщиков героина из Самарского региона.
Одной из участниц наркобанды являлась 43-летняя Олеся, которая получала партии героина от жителей Сызрани, поставляла его в Саратов, расфасовывала и сбывала. Далее 
12 февраля 2016, 02:16
В Ленинском районе Самары уменьшилось число наркозависимых людей

В Ленинском районе Самары уменьшилось число наркозависимых людей

Об этом телекомпании ТЕРРА рассказал заместитель прокурора Ленинского района города Самары Юрий Забродин. Для убедительности он привел следующие цифры. По состоянию на  1 января 2015 года число лиц, состоящих на учете в Самарском областном наркологическом диспансере и зарегистрированных на территории 
14 декабря 2015, 09:37
Сотрудники ФСБ изъяли в Тольятти более полукилограмма героина

Сотрудники ФСБ изъяли в Тольятти более полукилограмма героина

Таков итог двух спецопераций, проведенных за последний месяц. Любопытно, что оба раза дилеры прятали наркотик в пакетах из-под сока.
В первом случае на стационарном посту ДПС в Зеленовке был задержан ВАЗ 2112 под управлением 48-летнего Вадима Феофанова, который следовал в 
25 ноября 2015, 09:18
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