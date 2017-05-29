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Сквозное движение по новым тоннелям на Московском шоссе откроют 1 сентября
Сквозное движение транспорта по новым развязкам на Московском шоссе на пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе откроется 1 сентября. Уже начинается подготовка площадки для установки на историческое место штурмовика «ИЛ-2».
Бетонные работы на развязке Московского и Ракитовского шоссе завершатся не …
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29 мая 2017, 05:07
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Дорога ям: самарцы обнаружили дефекты на Московском шоссе
Жители Самары жалуются на дефекты дорожного покрытия, обнаруженные на участке Московского шоссе между улицей Луначарского и проспектом Масленникова. По словам очевидцев, в выходные рабочие снимали асфальт, в результате на дороге образовались небольшие ямы. Автомобилистам приходится сбавлять скорость перед этим участком. …
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29 мая 2017, 02:29
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ДТП на Московском шоссе парализовало половину города
Сегодня утром на Московском шоссе возле СНИУ им. Королева случилось дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись трамвай и легковушка.
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23 мая 2017, 11:01
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Движение автомобилей на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе откроют в 20-х числах июня
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16 мая 2017, 01:13
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До конца мая перекроют улицу в центре Самары
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5 мая 2017, 06:19
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Тормозной путь: почему так долго строят новое кольцо на Московском шоссе?
Как стало известно ТРК «ТЕРРА», строительство кольцевой развязки на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе тормозят разногласия между региональным минтрансом и госавтоинспекцией. Для того чтобы начать укладку дорожной одежды, улицу Гагарина планировалось перекрыть еще в начале апреля. А на Московском …
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3 мая 2017, 02:21
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Дороги перекрывают: в Самаре до 10 мая ограничат движение транспорта
Мэрия Самары сообщила об ограничении движения транспорта в связи с репетициями военно-исторического парада и проведением других мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Все ограничения должны снять в ночь на 10 мая. Список участков, которые …
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3 мая 2017, 09:07
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Улицы в центре Самары 1 мая станут пешеходными
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28 апреля 2017, 09:36
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Самара тонет
После дождя в Самаре начался потоп. Горожане опубликовали в социальных сетях фото и видео затопленных дорог. В частности, автомобили «плавали» по улице Ташкентской, проспекту Карла Маркса и Красноармейской в районе ТЦ «Гудок».
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20 апреля 2017, 07:07
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«Такого никогда не было!» - очевидцы про потоп под Самарой
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11 апреля 2017, 03:36
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В Октябрьске пенсионеры, чей дом затопила городская труба, 3 недели добиваются помощи от властей
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9 апреля 2017, 03:46
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В Самаре затопило улицу Солнечную, есть фото
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22 марта 2017, 09:21