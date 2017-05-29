7
43
13
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 29 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Сквозное движение по новым тоннелям на Московском шоссе откроют 1 сентября

Сквозное движение по новым тоннелям на Московском шоссе откроют 1 сентября

Сквозное движение транспорта по новым развязкам на Московском шоссе на пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе откроется 1 сентября. Уже начинается подготовка площадки для установки на историческое место штурмовика «ИЛ-2». 

Бетонные работы на развязке Московского и Ракитовского шоссе завершатся не 

29 мая 2017, 05:07
Дорога ям: самарцы обнаружили дефекты на Московском шоссе

Дорога ям: самарцы обнаружили дефекты на Московском шоссе

Жители Самары жалуются на дефекты дорожного покрытия, обнаруженные на участке Московского шоссе между улицей Луначарского и проспектом Масленникова. По словам очевидцев, в выходные рабочие снимали асфальт, в результате на дороге образовались небольшие ямы. Автомобилистам приходится сбавлять скорость перед этим участком. 
29 мая 2017, 02:29
ДТП на Московском шоссе парализовало половину города

ДТП на Московском шоссе парализовало половину города

Сегодня утром на Московском шоссе возле СНИУ им. Королева случилось дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись трамвай и легковушка.
Все произошло в утренний час пик, поэтому из-за аварии сразу возникла огромная пробка в сторону Центрального автовокзала. По словам очевидцев, из-за ДТП были перекрыты 

23 мая 2017, 11:01
Движение автомобилей на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе откроют в 20-х числах июня

Движение автомобилей на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе откроют в 20-х числах июня

Движение автомобилей в 20-х числах июня этого года откроют поверх тоннеля. Внизу работы будут продолжаться. Об этом рассказал вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Окончательно реконструкция Московского шоссе и гостевых маршрутов должна завершиться к концу 2017 года.
16 мая 2017, 01:13
До конца мая перекроют улицу в центре Самары

До конца мая перекроют улицу в центре Самары

В центре Самары в связи с реконструкцией газопровода перекроют улицу Некрасовскую. Планируется, что проезд будет закрыт на 20-метровом участке от Галактионовской в направлении Молодогвардейской с 6:00 10 мая до 23 часов 31 мая, сообщили в мэрии.

Горожан просят заранее 
5 мая 2017, 06:19
Тормозной путь: почему так долго строят новое кольцо на Московском шоссе?

Тормозной путь: почему так долго строят новое кольцо на Московском шоссе?

Как стало известно ТРК «ТЕРРА», строительство кольцевой развязки на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе тормозят разногласия между региональным минтрансом и госавтоинспекцией. Для того чтобы начать укладку дорожной одежды, улицу Гагарина планировалось перекрыть еще в начале апреля. А на Московском 

3 мая 2017, 02:21
Дороги перекрывают: в Самаре до 10 мая ограничат движение транспорта

Дороги перекрывают: в Самаре до 10 мая ограничат движение транспорта

Мэрия Самары сообщила об ограничении движения транспорта в связи с репетициями военно-исторического парада и проведением других мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Все ограничения должны снять в ночь на 10 мая. Список участков, которые 
3 мая 2017, 09:07
Улицы в центре Самары 1 мая станут пешеходными

Улицы в центре Самары 1 мая станут пешеходными

Мэрия Самары опубликовала список улиц, по которым будет закрыт проезд автомобилей в связи с проведением первомайской демонстрации. Также будут действовать ограничения по остановке и стоянке транспорта. Изменится движение автобусов №24, 34, 92, 207, 226, 240 и 297. Трамваи будут следовать 
28 апреля 2017, 09:36
Самара тонет

Самара тонет

После дождя в Самаре начался потоп. Горожане опубликовали в социальных сетях фото и видео затопленных дорог. В частности, автомобили «плавали» по улице Ташкентской, проспекту Карла Маркса и Красноармейской в районе ТЦ «Гудок». 
20 апреля 2017, 07:07
«Такого никогда не было!» - очевидцы про потоп под Самарой

«Такого никогда не было!» - очевидцы про потоп под Самарой

В социальных сетях появилось видео потопа в Красноармейском районе Самарской области. За кадром беседуют двое очевидцев. «Вчера ты еще мог проехать… Такое у вас было когда-нибудь?» - спрашивает женщина. «Не знаю, я не помню, во всяком случае», - отвечает мужчина. 
11 апреля 2017, 03:36
В Октябрьске пенсионеры, чей дом затопила городская труба, 3 недели добиваются помощи от властей

В Октябрьске пенсионеры, чей дом затопила городская труба, 3 недели добиваются помощи от властей

Чрезвычайное происшествие в частном доме семьи Солодухиных случилось 17 марта. В тот день в Октябрьске прорвало центральную трубу городского водоснабжения на улице Максима Горького. После прорыва вода хлынула в дом пенсионеров, расположенный ниже уровня дороги, и затопила буквально «по колено» 
9 апреля 2017, 03:46
В Самаре затопило улицу Солнечную, есть фото

В Самаре затопило улицу Солнечную, есть фото

В среду, 22 марта, в соцсети появилось фото потопа на улице Солнечной в Самаре. По словам очевидца, коммунальный инцидент произошел в районе 5-й просеки.

По сообщению компании «Самарские коммунальные системы», без холодного водоснабжения с 8 часов утра остались несколько 
22 марта 2017, 09:21
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна