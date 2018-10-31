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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского

В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского

В Тольятти завели уголовное дело на мужчину, который оказывал сопротивление полицейским. Во время дежурства правоохранители остановили ВАЗ-212140, водитель которого нарушал правила движения. Во время общения с автомобилистом выяснилось: у 46-летнего мужчины налицо были все признаки алкогольного опьянения — неустойчивость позы, 
31 октября 2018, 02:46
В Сызрани выловили двухметрового сома весом 55 кг

В Сызрани выловили двухметрового сома весом 55 кг

Рыбаку Михаилу Пастухову повезло - он выловил огромного сома на Волге около Сызрани. По словам удачливого рыболова, длина рыбы составляет 2 метра и 4 сантиметра, а вес — более 55 кг. Прежде чем сома удалось достать и положить в лодку, 
31 октября 2018, 02:23
1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»

1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»

В четверг, 1 ноября, в областной столице будет ограничено движение транспорта по нескольким дорогам в районе стадиона «Самара Арена». Напомним, что в этот день там состоится матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

Как сообщили в горадминистрации, с 15:00 до 
31 октября 2018, 01:54
Скончался редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин

Скончался редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин

В среду, 31 октября, на 76-ом году ушел из жизни член Союза журналистов России, главный редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин. Прощание с ним состоится 1 ноября в 10:00 в доме № 97 по улице Георгия Димитрова, кв.124.
 
- Он был 
31 октября 2018, 12:53
В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Промышленном районе Самары обнаружили пугающую находку. В пятницу, 26 октября, местные жители наткнулись на пустыре неподалеку от школы на улице Аминева на полиэтиленовый пакет. В нем лежали предмет, похожий на самодельный обрез ружья и 188 патронов калибра 7,63 мм.
31 октября 2018, 12:32
Самарские эксперты прокомментировали телеобращение Владимира Путина о пенсионной реформе

Самарские эксперты прокомментировали телеобращение Владимира Путина о пенсионной реформе

Ни продажа зданий ПФР, ни введение прогрессивной шкалы подоходного налога, ни использование средств, накопленных за счет отсечения сверхдоходов нефтяников, не смогут обеспечить достойный уровень жизни для будущих пенсионеров. Об этом президент Владимир Путин заявил в начале своего выступления, обосновав необходимость 

29 августа 2018, 10:50
В России могут ввести уголовную ответственность за увольнение пенсионеров

В России могут ввести уголовную ответственность за увольнение пенсионеров

В России могут ужесточить административную и ввести уголовную ответственность за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста. Такую вероятность не исключил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, в стране для проведения реформы необходимо создать систему гарантий по аналогии с 
11 августа 2018, 10:09
Самарцам, получающим пенсии в «Газбанке», выдадут деньги на Почте России

Самарцам, получающим пенсии в «Газбанке», выдадут деньги на Почте России

10 тысяч жителей Самарской области получали пенсии в АКБ «Газбанк». Все выплаты за июль пенсионеры смогут получить на Почте России. Для этого необходимо обратиться в ближайшее отделение связи по месту жительства, информирует ПФР. Выплаты будут производиться с 18 по 25 

11 июля 2018, 05:35
Оппозиционные партии прервали заседание губдумы

Оппозиционные партии прервали заседание губдумы

В Самаре во вторник, 3 июля, представители фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в губернской думе прервали заседание и покинули зал. Свой демарш они объяснили тем, что в повестку не был включен вопрос о повышении пенсионного возраста. Напомним, правительство РФ 

3 июля 2018, 01:52
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