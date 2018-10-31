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В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского
В Тольятти завели уголовное дело на мужчину, который оказывал сопротивление полицейским. Во время дежурства правоохранители остановили ВАЗ-212140, водитель которого нарушал правила движения. Во время общения с автомобилистом выяснилось: у 46-летнего мужчины налицо были все признаки алкогольного опьянения — неустойчивость позы, …
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31 октября 2018, 02:46
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В Сызрани выловили двухметрового сома весом 55 кг
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31 октября 2018, 02:23
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1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»
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31 октября 2018, 01:54
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Скончался редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин
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31 октября 2018, 12:53
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В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов
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31 октября 2018, 12:32
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Самарские эксперты прокомментировали телеобращение Владимира Путина о пенсионной реформе
Ни продажа зданий ПФР, ни введение прогрессивной шкалы подоходного налога, ни использование средств, накопленных за счет отсечения сверхдоходов нефтяников, не смогут обеспечить достойный уровень жизни для будущих пенсионеров. Об этом президент Владимир Путин заявил в начале своего выступления, обосновав необходимость …
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29 августа 2018, 10:50
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В России могут ввести уголовную ответственность за увольнение пенсионеров
В России могут ужесточить административную и ввести уголовную ответственность за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста. Такую вероятность не исключил премьер-министр Дмитрий Медведев.
По его словам, в стране для проведения реформы необходимо создать систему гарантий по аналогии с …
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11 августа 2018, 10:09
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Самарцам, получающим пенсии в «Газбанке», выдадут деньги на Почте России
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11 июля 2018, 05:35
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Оппозиционные партии прервали заседание губдумы
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3 июля 2018, 01:52