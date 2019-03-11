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Дождь и сильный ветер: МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды
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11 марта 2019, 05:28
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Тольяттинка Софья Палкина завоевала золото Кубка Европы
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11 марта 2019, 05:01
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Не уступила при повороте: в Самаре автоледи спровоцировала аварию и оказалась в больнице
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11 марта 2019, 04:21
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В Самаре завели 3 уголовных дела на похитителей колодезных крышек
В Самаре прокуратура Промышленного района завела уголовное дело на похитителя крышек люков тепловых камер. С начала 2019 года в городе насчитывается три дела охотников за металлом. По словам теплоэнергетиков, похитители крышек люков и металлических ограждений создают реальную угрозу для безопасности …
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11 марта 2019, 03:58
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В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка
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11 марта 2019, 02:23
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В Сызрани мужчина разбил окно снегоуборочного трактора глыбой льда
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11 марта 2019, 01:50
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В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев
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11 марта 2019, 01:37
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«Паниковский» заиграет новыми красками: в Самаре обновят подсветку монумента на площади Славы
Стало известно, что в ближайшем будущем обновится подсветка памятника в честь рабочих авиационной промышленности, который чаще всего горожане называют «Паниковский с гусем». Одна из жительниц Самары посетовала в Твиттере, что подсветка на символе города могла бы быть поинтереснее. По …
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11 марта 2019, 01:09
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В Самарской области расследуют причины смерти двухмесячного ребенка в Сызрани
В Самарской области специалисты будут разбираться в причинах гибели двухмесячного малыша. Трагедия произошла в Новокашпирском - одном из районов Сызрани в ночь на субботу, 9 марта. Правоохранители выясняют причины смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Напомним, что в прошлом году в …
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11 марта 2019, 12:11
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В Самарской области шифер «приземлился» на припаркованную машину
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10 марта 2019, 09:37
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«Ребенок уцелел чудом»: в квартире на Калинина в Самаре обвалился потолок
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7 марта 2019, 12:53
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В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение
Городские власти Самары внесли изменения в постановление, которое определяет стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню. Документ, подписанный главой областной столицы Еленой Лапушкиной, опубликовали на официальном сайте мэрии. С 1 февраля общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению составляет 5 946,47 …
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6 марта 2019, 12:06
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В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки
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6 марта 2019, 11:50
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Жителям дома на Чапаевской, где обрушилась крыша, предложили перебраться в маневренный фонд в Озерном
Очередное ЧП в Самаре. В понедельник вечером возникла угроза обрушения стены двухэтажного четырехквартирного дома № 34 по улице Чапаевской. В результате происшествия пострадавших нет. Жители дома эвакуировались самостоятельно, аварийные службы отключили здание от газо- и электроснабжения. По этому поводу в …
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5 марта 2019, 10:03
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В Новокуйбышевске внедрят раздельный сбор мусора и отремонтируют улицу Чернышевского
В понедельник, 4 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел в Новокуйбышевске совещание, посвященное развитию и перспективам города. Центральными темами стали модернизация очистных сооружений, снижение негативного воздействия промышленных предприятий на экологию, переход на раздельный сбор мусора. В частности, решено, что …
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5 марта 2019, 04:36
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Жильцы сутки сидят без воды: в Самаре устраняют утечку на Аэродромной
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5 марта 2019, 11:20
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«Только ведра подставляй»: в самарском театре «Камерная сцена» протекла отремонтированная крыша
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4 марта 2019, 04:35
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Не уследили: в Самаре жилье для детей-сирот превратилось в «бомжатник»
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14 февраля 2019, 07:49
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Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти пытается восстановиться через суд
Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти Виктор Андреянов подал исковое заявление в суд о восстановлении на работе. Чиновника наказали за серию управленческих неудач и прямых провалов при реализации федеральной программы празднования юбилея «АвтоВАЗа». В Тольятти уже почти 3 года отмечают 50-летие выпуска …
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7 февраля 2019, 08:38
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Самарские чиновники сядут на 3-месячную диету
Самарские чиновники предложили жителям похудеть. В области стартовал командный марафон по нормализации веса «ЖивиЛегче». Проект разработан региональным Минздравом. Он предполагает, что трудовые коллективы региона в течение трех месяцев будут худеть вместе. Первыми в марафон включатся структурные подразделения кабмина региона. Сбросить …
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7 февраля 2019, 08:20
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