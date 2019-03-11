Не уследили: в Самаре жилье для детей-сирот превратилось в «бомжатник» … К Уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой обратилась жительница Самары Т. Она рассказала, что осталась сиротой, как и две ее сестры. Десять лет назад, в 1997 году девочек изъяли из семьи и поместили в детский дом, а