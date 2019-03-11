8
27
05
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11.03.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Дождь и сильный ветер: МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды

Дождь и сильный ветер: МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды

Жителей Самарской области попросили в ближайшие два дня быть особенно осторожными и внимательными - ожидается ухудшение погоды. С вечера понедельника, 11 марта, до 19:00 вторника в регионе облачно, местами дождь, гололедица и туман. Специалисты «Приволжского УГМС» прогнозируют южный ветер со 
11 марта 2019, 05:28
Тольяттинка Софья Палкина завоевала золото Кубка Европы

Тольяттинка Софья Палкина завоевала золото Кубка Европы

Тольяттинская спортсменка Софья Палкина завоевала золотую медаль по метанию молота U23 (до 23 лет) на Кубке Европы в Словакии. Как рассказали в министерстве спорта Самарской области, она показала результат 69.18 метра. Известно, что 20-летняя Софья - воспитанница тольяттинской СДЮСШОР № 
11 марта 2019, 05:01
Не уступила при повороте: в Самаре автоледи спровоцировала аварию и оказалась в больнице

Не уступила при повороте: в Самаре автоледи спровоцировала аварию и оказалась в больнице

В воскресенье, 10 марта, произошла автомобильная авария в Промышленном районе Самары. В 13:35 28-летняя женщина ехала на иномарке Hyundai Solaris по улице Ново-Садовой. При повороте налево она не уступила дорогу, ее машина столкнулась с Kia Cerato под управлением 42-летнего водителя. 
11 марта 2019, 04:21
В Самаре завели 3 уголовных дела на похитителей колодезных крышек

В Самаре завели 3 уголовных дела на похитителей колодезных крышек

В Самаре прокуратура Промышленного района завела уголовное дело на похитителя крышек люков тепловых камер. С начала 2019 года в городе насчитывается три дела охотников за металлом. По словам теплоэнергетиков, похитители крышек люков и металлических ограждений создают реальную угрозу для безопасности 
11 марта 2019, 03:58
В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка

В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка

В воскресенье, 10 марта, произошла крупная авария с пострадавшими в Волжском районе. В 08:05 29-летний водитель ехал на ВАЗ 2170 по автодороге «Самара — Бугуруслан - поселок Петра Дубрава» в направлении поселка Стройкерамика. Во время обгона он столкнулся с автомобилем 
11 марта 2019, 02:23
В Сызрани мужчина разбил окно снегоуборочного трактора глыбой льда

В Сызрани мужчина разбил окно снегоуборочного трактора глыбой льда

В понедельник, 11 марта, стало известно о неприятной истории, которая произошла в Сызрани на днях. 8 марта снегоуборочная техника работала в частном секторе по просьбам местных жителей. Но не всем это понравилось - на улице Южной житель одного из частных 
11 марта 2019, 01:50
В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев

В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев

В понедельник, 11 марта, в областной столице останавливалось движение трамваев в 15-м микрорайоне. Напомним, что они курсируют на этом отрезке пути мимо вещевого рынка. В какой-то момент с крыш павильонов глыбы льда и снега упали прямо в салон пассажирского транспорта. 
11 марта 2019, 01:37
«Паниковский» заиграет новыми красками: в Самаре обновят подсветку монумента на площади Славы

«Паниковский» заиграет новыми красками: в Самаре обновят подсветку монумента на площади Славы

Стало известно, что в ближайшем будущем обновится подсветка памятника в честь рабочих авиационной промышленности, который чаще всего горожане называют «Паниковский с гусем». Одна из жительниц Самары посетовала в Твиттере, что подсветка на символе города могла бы быть поинтереснее. По 
11 марта 2019, 01:09
В Самарской области расследуют причины смерти двухмесячного ребенка в Сызрани

В Самарской области расследуют причины смерти двухмесячного ребенка в Сызрани

В Самарской области специалисты будут разбираться в причинах гибели двухмесячного малыша. Трагедия произошла в Новокашпирском - одном из районов Сызрани в ночь на субботу, 9 марта. Правоохранители выясняют причины смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Напомним, что в прошлом году в 
11 марта 2019, 12:11
В Самарской области шифер «приземлился» на припаркованную машину

В Самарской области шифер «приземлился» на припаркованную машину

На машину в селе Зольное, припаркованную во дворе, с крыши жилого дома рухнули куски шифера, унесенные ветром. Это случилось в ночь на субботу, 9 марта. Один из кусков шифера пробил заднее стекло у «девяносто девятой», рассказали очевидцы в группе «Происшествия 
10 марта 2019, 09:37
«Ребенок уцелел чудом»: в квартире на Калинина в Самаре обвалился потолок

«Ребенок уцелел чудом»: в квартире на Калинина в Самаре обвалился потолок

Одна из жительниц областной столицы сообщила в социальных сетях, что в квартире дома №45 по улице Калинина обвалился потолок. Ее сын, пятилетний мальчик, не пострадал только за счет везения. 
 
«Мальчик 5 лет чудом уцелел. В ПЖРТ 11 отказались устранять течь крыши. 
7 марта 2019, 12:53
В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение

В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение

Городские власти Самары внесли изменения в постановление, которое определяет стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню. Документ, подписанный главой областной столицы Еленой Лапушкиной, опубликовали на официальном сайте мэрии. С 1 февраля общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению составляет 5 946,47 
6 марта 2019, 12:06
В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки

В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки

В среду, 6 марта, в селе Рождествено Волжского района случилось ЧП — не выдержала тяжести снега и обвалилась крыша двухэтажного жилого дома. Как пишут в соцсетях местные жители, это случилось в доме № 7 по улице Шоссейной. На фотосникамх очевидцев 
6 марта 2019, 11:50
Жителям дома на Чапаевской, где обрушилась крыша, предложили перебраться в маневренный фонд в Озерном

Жителям дома на Чапаевской, где обрушилась крыша, предложили перебраться в маневренный фонд в Озерном

Очередное ЧП в Самаре. В понедельник вечером возникла угроза обрушения стены двухэтажного четырехквартирного дома № 34 по улице Чапаевской. В результате происшествия пострадавших нет. Жители дома эвакуировались самостоятельно, аварийные службы отключили здание от газо- и электроснабжения. По этому поводу в 
5 марта 2019, 10:03
В Новокуйбышевске внедрят раздельный сбор мусора и отремонтируют улицу Чернышевского

В Новокуйбышевске внедрят раздельный сбор мусора и отремонтируют улицу Чернышевского

В понедельник, 4 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел в Новокуйбышевске совещание, посвященное развитию и перспективам города. Центральными темами стали модернизация очистных сооружений, снижение негативного воздействия промышленных предприятий на экологию, переход на раздельный сбор мусора. В частности, решено, что 
5 марта 2019, 04:36
Жильцы сутки сидят без воды: в Самаре устраняют утечку на Аэродромной

Жильцы сутки сидят без воды: в Самаре устраняют утечку на Аэродромной

Коммунальщики устраняют аварию на улице Аэродромной — там прорвало водопроводную трубу неподалеку от торгового центра «Аврора-молл». Как сообщили в «РКС-Самара», скрытую утечку нашли в воскресенье, 3 марта, около дома № 36 по улице Аэродромной. Сначала вода не выходила на поверхность 
5 марта 2019, 11:20
«Только ведра подставляй»: в самарском театре «Камерная сцена» протекла отремонтированная крыша

«Только ведра подставляй»: в самарском театре «Камерная сцена» протекла отремонтированная крыша

Второй раз за этот год у самарского театра драмы «Камерная сцена» протекла крыша. В здании на улице Некрасовской повсюду течет вода, сотрудникам только и остается, что подставлять ведра для воды, капающей с потолка и стен. На видео, снятом в театре, 
4 марта 2019, 04:35
Не уследили: в Самаре жилье для детей-сирот превратилось в «бомжатник»

Не уследили: в Самаре жилье для детей-сирот превратилось в «бомжатник»

К Уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой обратилась жительница Самары Т. Она рассказала, что осталась сиротой, как и две ее сестры. Десять лет назад, в 1997 году девочек изъяли из семьи и поместили в детский дом, а 
14 февраля 2019, 07:49
Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти пытается восстановиться через суд

Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти пытается восстановиться через суд

Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти Виктор Андреянов подал исковое заявление в суд о восстановлении на работе. Чиновника наказали за серию управленческих неудач и прямых провалов при реализации федеральной программы празднования юбилея «АвтоВАЗа». В Тольятти уже почти 3 года отмечают 50-летие выпуска 
7 февраля 2019, 08:38
Самарские чиновники сядут на 3-месячную диету

Самарские чиновники сядут на 3-месячную диету

Самарские чиновники предложили жителям похудеть. В области стартовал командный марафон по нормализации веса «ЖивиЛегче». Проект разработан региональным Минздравом. Он предполагает, что трудовые коллективы региона в течение трех месяцев будут худеть вместе. Первыми в марафон включатся структурные подразделения кабмина региона. Сбросить 
7 февраля 2019, 08:20
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх