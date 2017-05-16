В Самаре завершено расследование уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере», в отношении 6-ти жителей области. Мужчины обвиняются в совершении 58-ми эпизодов хищения денег с банковских карт и счетов.
Как сообщает областной Главк полиции, злоумышленники рассылали СМС-сообщения о якобы о блокировке банковских карт. Затем под предлогом разблокировки получали согласие граждан на совершение ряда финопераций, либо выясняли номера карт, период их действия, электронные ключи, другие персональные сведения, с помощью которых получали доступ к счетам потерпевших.
По версии следователей, фигурантам удалось украсть более 800 тысяч рублей с карт не только жителей Самарской области, но и других регионов РФ.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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