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Каких изменений ждать инвалидам от закона о социальном предпринимательстве

Каких изменений ждать инвалидам от закона о социальном предпринимательстве

Федеральные льготы для бизнесменов, которые активно привлекают к работе инвалидов, сирот, бывших заключенных, беженцев и ряд других категорий граждан, находящихся в непростой жизненной ситуации. Соответствующий закон уже в этом году примет Госдума, пока документ одобрен в первом чтении. Сейчас в 
14 марта 2019, 10:53
В Тольятти стартует Startup Tour 2019

В Тольятти стартует Startup Tour 2019

В четверг, 14 марта, Startup Tour открылся в Тольятти, на базе технопарка «Жигулевская долина». На конкурс перспективных проектов заявилось около 300 организаций, 30 вышло в финал. По итогам мероприятия будут распределены гранты от фонда «Сколково», а самые успешные участники получат 
14 марта 2019, 10:30
Массовые увольнения на «Прогрессе»: сколько человек останутся без работы и когда это произойдет?

Массовые увольнения на «Прогрессе»: сколько человек останутся без работы и когда это произойдет?

В Самарской области растет количество безработных. В ближайшее время их число пополнят почти 800 сотрудников «РКЦ «Прогресс». Руководство предприятия уже уведомило об этом региональную службу занятости населения. На «РКЦ «Прогресс» началось массовое сокращение. До конца апреля уволят 805 человек, ещё 
14 марта 2019, 09:54
В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью

В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью

Неприятный случай произошел в Сызрани в среду, 13 марта. Пассажирский автобус начал отъезжать от остановки около драматического театра, но в этот момент одному из пассажиров зажало руку дверью. По словам очевидцев, девочка примерно 12-13 лет выходила через заднюю дверь транспортного 
14 марта 2019, 09:23
Самарец судится с теплоэнергетиками из-за коммунальной аварии на Ташкентской

Самарец судится с теплоэнергетиками из-за коммунальной аварии на Ташкентской

В Кировском районном суде началось рассмотрение иска самарца Александра Киянского к «Предприятию тепловых сетей». Истец требует взыскать с компании 50 тысяч рублей на возмещение морального вреда, причиненного коммунальной аварией, произошедшей на улице Ташкентской 22 января. Напомним, она стала одной 
13 марта 2019, 12:31
В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих

В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих

Перед судом в Оренбурге предстали трое жителей Самарской области, которых подозревали в незаконном сбыте наркотиков в Бугуруслане. По версии следствия, подсудимые - двое женщин и мужчина с ноября 2017 по март 2018 года получали в Самаре мелкооптовые партии синтетических наркотиков. 
11 марта 2019, 03:06
16-летняя самарчанка отправится в колонию за попытку сбыта наркотиков

16-летняя самарчанка отправится в колонию за попытку сбыта наркотиков

Самарский суд рассмотрел уголовное дело в отношении 16-летней девушки. Ее подозревали в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Как сообщает областная прокуратура, в октябре прошлого года девушка забрала из «закладки» в Кировском районе сверток с 35 пакетиками, в которых 
8 марта 2019, 08:34
Самарцы пустили домой рецидивиста, который прикинулся работником газовой службы

Самарцы пустили домой рецидивиста, который прикинулся работником газовой службы

Самарский суд рассмотрел дело мужчины, который выдавал себя за сотрудника газовой службы. По версии следствия, 1 сентября прошлого года вместе с подельником 32-летний трижды судимый житель областной столицы пришел в одну из квартир дома №108 по Ново-Вокзальной. Сообщники показали хозяину 
6 марта 2019, 09:29
Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

В Самарской области вступил в силу приговор Богатовского районного суда. По решению служителей Фемиды, 24-летнего местного жителя признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. Как сообщили в УФСБ России по Самарской области, молодой человек размещал на своей странице в 
25 февраля 2019, 03:06
«Билайн» заплатит 200-тысячный штраф за продвижение Black Star мафии

«Билайн» заплатит 200-тысячный штраф за продвижение Black Star мафии

Управление Федеральной антимонопольной службы привлекло ПАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере рекламы.

В антимонопольную службу обратился клиент оператора так называемой «большой тройки», недовольный тем, что после запроса баланса получил рекламное USSD-сообщение с текстом: «Хит 

18 февраля 2019, 04:46
Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета

Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета

Несколько минут назад в мировом суде Ленинского района Самары завершилось рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в исторической части города. Судья признал 45-летнего Константина Фоменко виновным, назначил 40 тысяч рублей штрафа. Травматический пистолет у него должны изъять, 
15 февраля 2019, 12:33
Избирком потребовал оштрафовать двух кандидатов в губернаторы Самарской области

Избирком потребовал оштрафовать двух кандидатов в губернаторы Самарской области

Избирательная комиссия Самарской области потребовала оштрафовать двух экс-кандидатов на пост губернатора. Виталий Кирсанов и Виктор Русин при финансировании своих предвыборных кампаний использовали деньги не из избирательных фондов, как положено по закону, говорится в сообщении избиркома. Кирсанов на выборах представлял партию 
11 февраля 2019, 01:56
В блогах: в тольяттинской больнице берут по 5 рублей за разогрев еды

В блогах: в тольяттинской больнице берут по 5 рублей за разогрев еды

В паблике "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пользователей возмутили порядки в одной из городских больниц. За разогрев своих блюд в микроволновке там берут по 5 рублей.

"Что за наглость? Позор больнице. Нежели скоро за вход платить будем?" - негодуют 
9 февраля 2018, 09:21
Мэрию Самары заставили вернуть землю больнице

Мэрию Самары заставили вернуть землю больнице

Верховный суд отказался рассматривать кассационную жалобу мэрии Самары, которая пытается отстоять права на часть территории областной «Самарской городской больницы №5», находящейся по адресу Третья просека, дом 157. В 2010 году, когда учреждение - тогда еще муниципальное - занимало участок площадью 

24 ноября 2017, 07:11
В ноябре в Самаре откроют новый центр для пациентов с больными почками

В ноябре в Самаре откроют новый центр для пациентов с больными почками

Центр гемодиализа в Самаре примет первых пациентов уже в ноябре, сообщили  в областном правительстве. Действующее отделение больницы имени Середавина, построенное более 40 лет назад, уже не вполне отвечает современным требованиям. Площадь нового центра почти 5000 метров. Его построили в рамках 

24 октября 2017, 05:29
Прокуратура: пациентку тольяттинской больницы во время операции заразили ВИЧ

Прокуратура: пациентку тольяттинской больницы во время операции заразили ВИЧ

В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту заражения ВИЧ-инфекцией 59-летней женщины, сообщили в  прокуратуре Комсомольского района. По версии правоохранителей, вирус в ее организм попал во время операции в тольяттинской городской больнице №4. В 2014 году пациентке там была проведена операция 

23 октября 2017, 02:12
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