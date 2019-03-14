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Каких изменений ждать инвалидам от закона о социальном предпринимательстве
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14 марта 2019, 10:53
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В Тольятти стартует Startup Tour 2019
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14 марта 2019, 10:30
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Массовые увольнения на «Прогрессе»: сколько человек останутся без работы и когда это произойдет?
В Самарской области растет количество безработных. В ближайшее время их число пополнят почти 800 сотрудников «РКЦ «Прогресс». Руководство предприятия уже уведомило об этом региональную службу занятости населения. На «РКЦ «Прогресс» началось массовое сокращение. До конца апреля уволят 805 человек, ещё …
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14 марта 2019, 09:54
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В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью
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14 марта 2019, 09:23
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Самарец судится с теплоэнергетиками из-за коммунальной аварии на Ташкентской
В Кировском районном суде началось рассмотрение иска самарца Александра Киянского к «Предприятию тепловых сетей». Истец требует взыскать с компании 50 тысяч рублей на возмещение морального вреда, причиненного коммунальной аварией, произошедшей на улице Ташкентской 22 января. Напомним, она стала одной …
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13 марта 2019, 12:31
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В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих
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11 марта 2019, 03:06
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16-летняя самарчанка отправится в колонию за попытку сбыта наркотиков
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8 марта 2019, 08:34
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Самарцы пустили домой рецидивиста, который прикинулся работником газовой службы
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6 марта 2019, 09:29
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Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети
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25 февраля 2019, 03:06
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«Билайн» заплатит 200-тысячный штраф за продвижение Black Star мафии
Управление Федеральной антимонопольной службы привлекло ПАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере рекламы.
В антимонопольную службу обратился клиент оператора так называемой «большой тройки», недовольный тем, что после запроса баланса получил рекламное USSD-сообщение с текстом: «Хит …
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18 февраля 2019, 04:46
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Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета
Несколько минут назад в мировом суде Ленинского района Самары завершилось рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в исторической части города. Судья признал 45-летнего Константина Фоменко виновным, назначил 40 тысяч рублей штрафа. Травматический пистолет у него должны изъять, …
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15 февраля 2019, 12:33
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Избирком потребовал оштрафовать двух кандидатов в губернаторы Самарской области
Избирательная комиссия Самарской области потребовала оштрафовать двух экс-кандидатов на пост губернатора. Виталий Кирсанов и Виктор Русин при финансировании своих предвыборных кампаний использовали деньги не из избирательных фондов, как положено по закону, говорится в сообщении избиркома. Кирсанов на выборах представлял партию …
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11 февраля 2019, 01:56
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В блогах: в тольяттинской больнице берут по 5 рублей за разогрев еды
В паблике "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пользователей возмутили порядки в одной из городских больниц. За разогрев своих блюд в микроволновке там берут по 5 рублей.
"Что за наглость? Позор больнице. Нежели скоро за вход платить будем?" - негодуют …
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9 февраля 2018, 09:21
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Мэрию Самары заставили вернуть землю больнице
Верховный суд отказался рассматривать кассационную жалобу мэрии Самары, которая пытается отстоять права на часть территории областной «Самарской городской больницы №5», находящейся по адресу Третья просека, дом 157. В 2010 году, когда учреждение - тогда еще муниципальное - занимало участок площадью …
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24 ноября 2017, 07:11
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В ноябре в Самаре откроют новый центр для пациентов с больными почками
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24 октября 2017, 05:29
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Прокуратура: пациентку тольяттинской больницы во время операции заразили ВИЧ
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23 октября 2017, 02:12
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