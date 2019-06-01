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Разыскиваются пострадавшие: В Самаре поймали подозреваемую в обмане пенсионеров
В Самаре задержали 30-летнюю уроженку одной из соседних республик. Сотрудники самарской полиции полагают, что подозреваемая может быть причастна к целой серии преступлений в отношении пенсионеров.
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8 января 2019, 12:57
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Неизвестные похитили 1,5 млн рублей в самарском "Спецкомбинате ритуальных услуг"
Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество" в связи с деятельностью самарского муниципального предприятия "Спецкомбинат ритуальных услуг", сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следователей, в 2014 году МУП …
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9 августа 2016, 11:48
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Экс-главу «Волга-Кредит банка» Татьяну Ерилкину увезли в больницу из зала суда
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28 апреля 2016, 11:23
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Топ-новости дня: ОНФ и капремонт, мошенничество с землями, цивилизация на далекой звезде, топ-25 фильмов
ОНФ: «Капитальный ремонт домов необходимо начинать с капитального ремонта работы самого Фонда»
Активисты Общероссийского народного фронта дали свою оценку работе Фонда капитального ремонта.
Так, в ходе мониторинга были выявлены нарушения при монтаже оборудования и использование некачественного материала. Кроме того, подрядные …
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15 октября 2015, 09:54
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