Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество" в связи с деятельностью самарского муниципального предприятия "Спецкомбинат ритуальных услуг", сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следователей, в 2014 году МУП …