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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Разыскиваются пострадавшие: В Самаре поймали подозреваемую в обмане пенсионеров

Разыскиваются пострадавшие: В Самаре поймали подозреваемую в обмане пенсионеров

В Самаре задержали 30-летнюю уроженку одной из соседних республик. Сотрудники самарской полиции полагают, что подозреваемая может быть причастна к целой серии преступлений в отношении пенсионеров.
 
По сведениям оперативников, подозреваемая под видом дальней родственницы входила в доверие к пожилым людям 

8 января 2019, 12:57
Неизвестные похитили 1,5 млн рублей в самарском

Неизвестные похитили 1,5 млн рублей в самарском "Спецкомбинате ритуальных услуг"

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество" в связи с деятельностью самарского муниципального предприятия "Спецкомбинат ритуальных услуг", сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следователей, в 2014 году МУП 

9 августа 2016, 11:48
Экс-главу «Волга-Кредит банка» Татьяну Ерилкину увезли в больницу из зала суда

Экс-главу «Волга-Кредит банка» Татьяну Ерилкину увезли в больницу из зала суда

Сегодня, 28 апреля, в Самаре состоялось очередное судебное заседание по делу бывшей управляющей банка «Волга-кредит» Татьяны Ерилкиной. Во время процедуры подсудимой стало плохо и её увезли на скорой помощи.
 
Несмотря на отсутствие обвиняемой, судья продолжил процесс. Ерилкину признали виновной 
28 апреля 2016, 11:23
Топ-новости дня: ОНФ и капремонт, мошенничество с землями, цивилизация на далекой звезде, топ-25 фильмов

Топ-новости дня: ОНФ и капремонт, мошенничество с землями, цивилизация на далекой звезде, топ-25 фильмов

ОНФ: «Капитальный ремонт домов необходимо начинать с капитального ремонта работы самого Фонда»
Активисты Общероссийского народного фронта дали свою оценку работе Фонда капитального ремонта.
Так, в ходе мониторинга были выявлены нарушения при монтаже оборудования и использование некачественного материала. Кроме того, подрядные 
15 октября 2015, 09:54
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