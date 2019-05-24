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В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки
В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили …
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24 мая 2019, 04:19
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Под Самарой произошла массовая авария
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24 мая 2019, 03:21
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В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков
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24 мая 2019, 03:05
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В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной
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24 мая 2019, 02:39
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Отскочила деталь: в Самаре водителя тягача убило во время ремонта
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24 мая 2019, 09:54
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В Самаре отремонтируют и покрасят фасады 27 домов на Крымской площади
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29 апреля 2019, 10:52
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Обновление рекорда по вводимым квадратным метрам или реновация старой Самары. Каким должно быть будущее строительного сектора 63-го региона?
Сместить акцент с объемов ввода нового жилья на качество развития городской среды необходимо уже в этом году, иначе стремительно ветшающая инфраструктура в городах Самарской области в ближайшей перспективе сделает регион депрессивным. Напомним, в 2019 застройщикам губернии по плану Минстроя необходимо …
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26 апреля 2019, 06:15
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Жители самарской 17-этажки опасаются, что их дом сложится как карточный домик
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26 апреля 2019, 10:54
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Долги за капремонт спишут с карт
Министерство ЖКХ Самарской области выдало 2 млн рублей субсидий региональному Фонду капитального ремонта. Деньги направят на оплату госпошлины для подачи исковых заявлений о взыскании задолженности с населения по уплате взносов на капремонт. В ведомстве считают, что покрытие данных расходов регоператора …
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25 апреля 2019, 06:47
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В Самарской области 80% квартир в новостройках продается в ипотеку
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7 марта 2019, 01:20
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Продать квартиру в новостройке в России станет сложнее
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20 декабря 2018, 10:21
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Самара может столкнуться с дефицитом жилья
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21 февраля 2018, 02:26
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Цена «квадрата»: В Самаре жилье в новостройках становится доступнее
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13 июля 2017, 12:08
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