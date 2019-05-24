Уже в этом году покупатели квартир в Самаре могут столкнуться с дефицитом жилья в новостройках. При этом цены на такую недвижимость начинают расти. Аналогичные процессы наблюдаются и в ряде других регионов страны, в том числе и в Москве. Почему это …