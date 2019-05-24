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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили 
24 мая 2019, 04:19
Под Самарой произошла массовая авария

Под Самарой произошла массовая авария

В пятницу, 24 мая, под Самарой на оренбургской трассе, в районе кладбища Песчаная Глинка случилось ДТП с участием нескольких легковых машин, «ГАЗели» и большегруза. По предварительной информации, у фуры отлетело колесо. В результате столкновения грузовая «ГАЗель» осталась без кузова. Информация 
24 мая 2019, 03:21
В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

Специалисты прокомментировали слухи о массовой гибели мальков в Сызрани. Ранее местные рыбаки рассказали, что нашли мертвую рыбу на берегу реки. По их словам, причиной гибели мальков могло стать понижение уровня воды в Волге — она обмелела очень быстро и часть 
24 мая 2019, 03:05
В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В четверг, 23 мая, в областной столице произошла авария, в которой пострадала пассажирка иномарки. В 15:30 76-летний водитель на автомобиле Volkswagen Passat ехал по улице Солнечной в направлении 8-ой просеки. На регулируемом перекрестке улиц Солнечной и 7-ой просеки при повороте 
24 мая 2019, 02:39
Отскочила деталь: в Самаре водителя тягача убило во время ремонта

Отскочила деталь: в Самаре водителя тягача убило во время ремонта

В среду, 22 мая, в столице 63-го региона случилось ЧП - сотрудник одного из АО выполнял работы по замене пневмоподушки тягача Freightliner, когда одна из деталей внезапно отскочила и попала мужчине в голову. 
 

- Пострадавший скончался, не приходя в сознание, 

24 мая 2019, 09:54
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В Самаре отремонтируют и покрасят фасады 27 домов на Крымской площади

В Самаре отремонтируют и покрасят фасады 27 домов на Крымской площади

В Самарской области стартовали работы по капремонту многоквартирных домов. Сейчас они ведутся в 206 зданиях, сообщают представители Фонда капитального ремонта. В частности, в районе Крымской площади в Самаре отремонтируют 27 фасадов и 16 крыш. Как отмечают в Фонде, фасадные работы 
29 апреля 2019, 10:52
Обновление рекорда по вводимым квадратным метрам или реновация старой Самары. Каким должно быть будущее строительного сектора 63-го региона?

Обновление рекорда по вводимым квадратным метрам или реновация старой Самары. Каким должно быть будущее строительного сектора 63-го региона?

Сместить акцент с объемов ввода нового жилья на качество развития городской среды необходимо уже в этом году, иначе стремительно ветшающая инфраструктура в городах Самарской области в ближайшей перспективе сделает регион депрессивным. Напомним, в 2019 застройщикам губернии по плану Минстроя необходимо 
26 апреля 2019, 06:15
Жители самарской 17-этажки опасаются, что их дом сложится как карточный домик

Жители самарской 17-этажки опасаются, что их дом сложится как карточный домик

Перепуганные до смерти. Жители 17-этажной высотки на пересечении улицы Ленинской и Полевой опасаются, что их дом в какой-то момент сложится как карточный домик. Почти весь первый этаж переоборудован под офисы. В минувшие выходные в подвальном помещении начались новые работы - 
26 апреля 2019, 10:54
Долги за капремонт спишут с карт

Долги за капремонт спишут с карт

Министерство ЖКХ Самарской области выдало 2 млн рублей субсидий региональному Фонду капитального ремонта. Деньги направят на оплату госпошлины для подачи исковых заявлений о взыскании задолженности с населения по уплате взносов на капремонт. В ведомстве считают, что покрытие данных расходов регоператора 
25 апреля 2019, 06:47
В Самарской области 80% квартир в новостройках продается в ипотеку

В Самарской области 80% квартир в новостройках продается в ипотеку

По подсчетам специалистов, до 80 % квартир в новостройках в Самарской области продается в ипотеку. При этом, если 2018 год поставил рекорд по объему таких сделок, то за первые месяцы 2019 года наблюдается существенный спад. Причина - высокие ипотечные ставки 

7 марта 2019, 01:20
Продать квартиру в новостройке в России станет сложнее

Продать квартиру в новостройке в России станет сложнее

В России ужесточат правила продажи квартир в новостройках. Госдума одобрила в третьем чтении новые поправки в закон о долевом участии в строительстве жилья. В частности, они предполагают изменение принципов расчетов. Согласно документу, с 1 июля 2019 года застройщики будут обязаны 
20 декабря 2018, 10:21
Самара может столкнуться с дефицитом жилья

Самара может столкнуться с дефицитом жилья

Уже в этом году покупатели квартир в Самаре могут столкнуться с дефицитом жилья в новостройках. При этом цены на такую недвижимость начинают расти. Аналогичные процессы наблюдаются и в ряде других регионов страны, в том числе и в Москве. Почему это 

21 февраля 2018, 02:26
Цена «квадрата»: В Самаре жилье в новостройках становится доступнее

Цена «квадрата»: В Самаре жилье в новостройках становится доступнее

Жилье в новостройках становится все более доступным. В июне средняя удельная цена одного квадратного метра в новом доме составляет 48 тысяч 145 рублей, сообщает Самарский областной фонд жилья и ипотеки по результатам проведенного мониторинга рынка недвижимости.
Стоимость с мая снизилась 

13 июля 2017, 12:08
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