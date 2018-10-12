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Самарские школьники готовятся к Параду Памяти
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12 октября 2018, 11:15
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Нефутбольный дубль: еще одного игрока "Крыльев Советов" задержали за рулем в состоянии измененного сознания
Этот уик-энд выдался богатым на околофутбольные скандалы. В воскресенье утром, 14 октября, по подозрению в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии задержали еще одного игрока самарской команды «Крылья Советов» - Георгия Тигиева. Как сообщают активисты «Ночного патруля», при освидетельствовании …
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14 октября 2018, 08:56
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Возбуждено уголовное дело из-за аварии космического корабля "Союз МС-10"
Следственый комитет России возбудил уголовное дело по 216 статье уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба» по факту аварии космического корабля "Союз МС-10". Напомню, накануне ракета сначала штатно стартовала с космодрома Байконур, однако на 123 секунде …
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13 октября 2018, 10:15
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В блогах: странный пожар на территории тольяттинского "Фосфора"
В паблике "События Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что вчера на территории бывшего завода «Фосфор» случился странный пожар. В момент задымления на площадке работала комиссия, состоящая из представителей прокуратуры и Объединенного народного фронта. На территории обанкротившегося предприятия сегодня функционируют десятки …
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13 октября 2018, 09:07
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В блогах: в Тольятти для бездомных детей установили деревянного кузнечика
Тольяттинский "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство»" сообщает в "Твиттере", что воспитанники и педагоги учреждения присоединились к реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" и создали на своей дворовой территории вот такой арт-объект. Деревянный кузнечик, мостик и грибок. "Отдельное …
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13 октября 2018, 10:15
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В Самаре строительство станции метро «Алабинская» завершит «Волготрансстрой-9»
Стало известно, что подряд на завершение строительства станции метрополитена «Алабинская» будет отдан АО «Волготрансстрой-9» (входит в самарскую ГК «Волгатрансстрой»). Компания подала единственную заявку на участие в аукционе. Подрядчик выполнит строительно-монтажные работы второго этапа строительства очереди пятого пускового комплекса станции «Алабинская». …
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3 октября 2018, 10:46
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Два козла парализовали работу метро в Нью-Йорке
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21 августа 2018, 10:31
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Строительство станции метро «Алабинская» могут завершить к 2019 году
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8 августа 2018, 10:45
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Почему в самарское метро не завезут вагоны из Москвы
Самарские власти намерены привести в порядок парк метрополитена. Для обновления рассматривались два варианта: ремонт имеющихся вагонов, либо получение на безвозмездной основе вагонов «Русич» из Москвы.
В итоге было решено провести ремонт наличного состава. Обслуживание «Русичей» потребовало бы переоснащения ремонтной …
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17 июля 2018, 01:15