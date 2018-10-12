Строительство станции метро «Алабинская» могут завершить к 2019 году Строительство станции метро «Алабинская» может быть окончательно завершено к весне 2019 года. Об этом рассказал директор компании «ВТС-Метро» Сергей Натальчук. Он отметил, что на окончание работ требуется 900 миллионов рублей. Исполнитель будет выбран осенью. Сейчас работы на объекте не ведутся. …