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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Самарские школьники готовятся к Параду Памяти

Самарские школьники готовятся к Параду Памяти

7 ноября в Самаре на площади Куйбышева пройдет традиционный Парад Памяти, посвященный событиям 1941 года. Тогда из нашего города на фронт Великой Отечественной войны ушли десятки тысяч бойцов.  Это был единственный воздушный парад за все годы войны, ставший грандиозной демонстрацией 
12 октября 2018, 11:15
Нефутбольный дубль: еще одного игрока

Нефутбольный дубль: еще одного игрока "Крыльев Советов" задержали за рулем в состоянии измененного сознания

Этот уик-энд выдался богатым на околофутбольные скандалы. В воскресенье утром, 14 октября, по подозрению в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии задержали еще одного игрока самарской команды «Крылья Советов» - Георгия Тигиева. Как сообщают активисты «Ночного патруля», при освидетельствовании 
14 октября 2018, 08:56
Возбуждено уголовное дело из-за аварии космического корабля

Возбуждено уголовное дело из-за аварии космического корабля "Союз МС-10"

Следственый комитет России возбудил уголовное дело по 216 статье уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба» по факту аварии космического корабля "Союз МС-10". Напомню, накануне ракета сначала штатно стартовала с космодрома Байконур, однако на 123 секунде 
13 октября 2018, 10:15
В блогах: странный пожар на территории тольяттинского

В блогах: странный пожар на территории тольяттинского "Фосфора"

В паблике "События Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что вчера на территории бывшего завода «Фосфор» случился странный пожар. В момент задымления на площадке работала комиссия, состоящая из представителей прокуратуры и Объединенного народного фронта. На территории обанкротившегося предприятия сегодня функционируют десятки 
13 октября 2018, 09:07
В блогах: в Тольятти для бездомных детей установили деревянного кузнечика

В блогах: в Тольятти для бездомных детей установили деревянного кузнечика

Тольяттинский "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство»" сообщает в "Твиттере", что воспитанники и педагоги учреждения присоединились к реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" и создали на своей дворовой территории вот такой арт-объект. Деревянный кузнечик, мостик и грибок. "Отдельное 
13 октября 2018, 10:15
В Самаре строительство станции метро «Алабинская» завершит «Волготрансстрой-9»

В Самаре строительство станции метро «Алабинская» завершит «Волготрансстрой-9»

Стало известно, что подряд на завершение строительства станции метрополитена «Алабинская» будет отдан АО «Волготрансстрой-9» (входит в самарскую ГК «Волгатрансстрой»). Компания подала единственную заявку на участие в аукционе. Подрядчик выполнит строительно-монтажные работы второго этапа строительства очереди пятого пускового комплекса станции «Алабинская». 
3 октября 2018, 10:46
Два козла парализовали работу метро в Нью-Йорке

Два козла парализовали работу метро в Нью-Йорке

19 августа работникам нью-йоркского метро пришлось разбираться с необычным курьёзом. В подземке пришлось остановить движение из-за выбежавших на рельсы двоих козлов. Животных заметили на линии N в Бруклине.

Сотрудникам метро пришлось немало побегать. Козлы два часа носились по рельсам, 
21 августа 2018, 10:31
Строительство станции метро «Алабинская» могут завершить к 2019 году

Строительство станции метро «Алабинская» могут завершить к 2019 году

Строительство станции метро «Алабинская» может быть окончательно завершено к весне 2019 года. Об этом рассказал директор компании «ВТС-Метро» Сергей Натальчук. Он отметил, что на окончание работ требуется 900 миллионов рублей. Исполнитель будет выбран осенью. Сейчас работы на объекте не ведутся.
8 августа 2018, 10:45
Почему в самарское метро не завезут вагоны из Москвы

Почему в самарское метро не завезут вагоны из Москвы

Самарские власти намерены привести в порядок парк метрополитена. Для обновления рассматривались два варианта: ремонт имеющихся вагонов, либо получение на безвозмездной основе вагонов «Русич» из Москвы.

В итоге было решено провести ремонт наличного состава. Обслуживание «Русичей» потребовало бы переоснащения ремонтной 
17 июля 2018, 01:15
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