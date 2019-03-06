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Материалы по теме:

В самарской гостинице нашли казино

В самарской гостинице нашли казино

Во вторник поздно вечером, 5 марта, в Железнодорожном районе Самары «накрыли» казино. Оно было организовано в банкетном зале гостиницы на улице Рубероидной. Туда нагрянули сотрудники прокуратуры и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области. В 
6 марта 2019, 05:20
Прокуратура проконтролирует проверку жуткой аварии с 6 пострадавшими в Самарской области

Прокуратура проконтролирует проверку жуткой аварии с 6 пострадавшими в Самарской области

Стало известно, что Кинельская межрайонная прокуратура будет контролировать ход доследственной проверки по факту ДТП с шестью пострадавшими в Самарской области. Напомним, что 4 марта рано утром на 17 километре обводной дороги Самары произошла крупная авария. Водитель автомобиля «Лифан» ехал 
6 марта 2019, 05:05
В Самаре нашли 14 владельцев частных домов, которые незаконно пользовались водой

В Самаре нашли 14 владельцев частных домов, которые незаконно пользовались водой

С начала года в Самаре выявили 14 потребителей, которые незаконно подключились к водоснабжению и канализации. Например, некоторых из них удалось установить во время рейда на 8 просеке в Промышленном районе областной столицы. Чтобы попасть на территорию коттеджного поселка, коммунальщикам пришлось 
6 марта 2019, 04:35
«Крылья Советов» выплатят компенсацию Андрею Тихонову до конца марта

«Крылья Советов» выплатят компенсацию Андрею Тихонову до конца марта

До конца марта футбольный клуб «Крылья Советов» рассчитается с бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым. По словам генерального директора самарского клуба Виталия Шашкова, компенсация будет переведена до конца этого месяца, есть понимание по этому вопросу с тренером, пишет tass.ru. 
6 марта 2019, 04:04
Директора УК из Тольятти подозревают в мошенничестве с деньгами жильцов

Директора УК из Тольятти подозревают в мошенничестве с деньгами жильцов

В Тольятти полицейские задержали директора одной из управляющих компаний. Сейчас 48-летнего мужчину подозревают в мошенничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

- С февраля 2012 по сентябрь 2015 года подозреваемый не перечислял на расчетный счет ресурсоснабжающей организации деньги, поступившие от жителей многоквартирного 
6 марта 2019, 02:23
Назван самый популярный автомобиль в России

Назван самый популярный автомобиль в России

Lada Granta стала самой популярной моделью российского авторынка в прошедшем феврале, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. Покупателями Granta стали свыше 10 с половиной тысяч человек, что на 54 процента выше показателя февраля 2018 года. На Lada Vesta остановили свой выбор почти 8 

6 марта 2019, 02:06
В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение

В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение

Городские власти Самары внесли изменения в постановление, которое определяет стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню. Документ, подписанный главой областной столицы Еленой Лапушкиной, опубликовали на официальном сайте мэрии. С 1 февраля общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению составляет 5 946,47 
6 марта 2019, 12:06
В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?

В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?

Число пенсионеров в Самарской области превысило 1 миллион человек. И это исторический максимум. Долгие годы цифра колебалась около этой границы, но ее не превышала. Пропорционально растет и количество людей преклонного возраста, у которых выплата по старости ниже прожиточного минимума. Таких 
23 февраля 2019, 08:01
В Самарской области пенсионерка заблудилась и провела 17 часов на морозе

В Самарской области пенсионерка заблудилась и провела 17 часов на морозе

В Самарской области почти сутки искали пенсионерку, которая заблудилась. 75-летняя жительница села Новая Орлянка отправилась в соседнее село Нероновка в магазин. Но, когда она возвращалась обратно, по пути ее застала сильная метель и пожилая женщина потеряла ориентиры. Это неудивительно - 
6 февраля 2019, 04:24
В Самаре наказали сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую женщину за пособием

В Самаре наказали сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую женщину за пособием

Сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую жительницу Самары за пособием, наказали. По словам представителя организации, к нему применили дисциплинарное взыскание. Напомним, что ранее горожанин выложил на своей страничке копию письма из Пенсионного фонда на имя его тещи, которая умерла еще 
20 ноября 2018, 09:57
В Самарской области «Газель» сбила 81-летнюю пенсионерку

В Самарской области «Газель» сбила 81-летнюю пенсионерку

Во вторник, 6 ноября, произошла авария с пострадавшими в Кинеле. В 18:50 29-летний водитель ехал на машине «Газель 277501» по улице Чехова в направлении Орджоникидзе. Как сообщили в региональном ГУ МВД, шофер сбил 81-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина пересекала проезжую часть 
7 ноября 2018, 01:32
Социальные выплаты и пособия освободили от НДФЛ

Социальные выплаты и пособия освободили от НДФЛ

В Российской Федерации освободили от уплаты НДФЛ адресные соцвыплаты. Об этом сообщает сайт правовой информации.
Согласно нововведению, обложение НДФЛ не касается единовременных выплат, в частности, когда речь идет о материальной помощи, которая предназначается налогоплательщикам из числа граждан, отнесенных к категории 

31 октября 2017, 12:18
Соцвыплаты работающим ветеранам с пенсией меньше 13500 начнутся в ноябре

Соцвыплаты работающим ветеранам с пенсией меньше 13500 начнутся в ноябре

Работающим ветеранам, получающим пенсию меньше 13 с половиной тысяч рублей, теперь вновь будут положены социальные выплаты – они начнутся с ноября. Соответствующий документ принят на заседании правительства региона, которое прошло под председательством врио губернатора Дмитрия Азарова. Размер пособия составит от 

31 октября 2017, 10:01
В Самарской области может появиться фонд для выплат работающим пенсионерам

В Самарской области может появиться фонд для выплат работающим пенсионерам

Корректировку системы социальной поддержки в Самарской области официально поддержала общественная палата региона. По мнению её членов, новый порядок назначения и выплат соцпомощи - изменение закономерное. Перераспределение выплат направлено на помощь именно нуждающимся категориям граждан. Кроме того, общественники одобрили и другую 

23 марта 2017, 11:28
Маткапитал хотят заменить на ежемесячные пособия

Маткапитал хотят заменить на ежемесячные пособия

В Госдуме предложили заменить материнский капитал на гибкую систему поддержки семей. По мнению депутатов, вместо разовой выплаты следует перейти на ежемесячные пособия на родных и усыновленных детей до достижения ими 18 лет. В частности, платить 3 тысячи рублей за одного 

13 марта 2017, 02:35
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