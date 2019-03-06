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В самарской гостинице нашли казино
Во вторник поздно вечером, 5 марта, в Железнодорожном районе Самары «накрыли» казино. Оно было организовано в банкетном зале гостиницы на улице Рубероидной. Туда нагрянули сотрудники прокуратуры и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области. В …
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6 марта 2019, 05:20
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Прокуратура проконтролирует проверку жуткой аварии с 6 пострадавшими в Самарской области
Стало известно, что Кинельская межрайонная прокуратура будет контролировать ход доследственной проверки по факту ДТП с шестью пострадавшими в Самарской области. Напомним, что 4 марта рано утром на 17 километре обводной дороги Самары произошла крупная авария. Водитель автомобиля «Лифан» ехал …
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6 марта 2019, 05:05
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В Самаре нашли 14 владельцев частных домов, которые незаконно пользовались водой
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6 марта 2019, 04:35
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«Крылья Советов» выплатят компенсацию Андрею Тихонову до конца марта
До конца марта футбольный клуб «Крылья Советов» рассчитается с бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым. По словам генерального директора самарского клуба Виталия Шашкова, компенсация будет переведена до конца этого месяца, есть понимание по этому вопросу с тренером, пишет tass.ru. …
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6 марта 2019, 04:04
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Директора УК из Тольятти подозревают в мошенничестве с деньгами жильцов
В Тольятти полицейские задержали директора одной из управляющих компаний. Сейчас 48-летнего мужчину подозревают в мошенничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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6 марта 2019, 02:23
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Назван самый популярный автомобиль в России
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6 марта 2019, 02:06
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В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение
Городские власти Самары внесли изменения в постановление, которое определяет стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню. Документ, подписанный главой областной столицы Еленой Лапушкиной, опубликовали на официальном сайте мэрии. С 1 февраля общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению составляет 5 946,47 …
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6 марта 2019, 12:06
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В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?
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23 февраля 2019, 08:01
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В Самарской области пенсионерка заблудилась и провела 17 часов на морозе
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6 февраля 2019, 04:24
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В Самаре наказали сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую женщину за пособием
Сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую жительницу Самары за пособием, наказали. По словам представителя организации, к нему применили дисциплинарное взыскание. Напомним, что ранее горожанин выложил на своей страничке копию письма из Пенсионного фонда на имя его тещи, которая умерла еще …
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20 ноября 2018, 09:57
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В Самарской области «Газель» сбила 81-летнюю пенсионерку
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7 ноября 2018, 01:32
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Социальные выплаты и пособия освободили от НДФЛ
В Российской Федерации освободили от уплаты НДФЛ адресные соцвыплаты. Об этом сообщает сайт правовой информации.
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31 октября 2017, 12:18
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Соцвыплаты работающим ветеранам с пенсией меньше 13500 начнутся в ноябре
Работающим ветеранам, получающим пенсию меньше 13 с половиной тысяч рублей, теперь вновь будут положены социальные выплаты – они начнутся с ноября. Соответствующий документ принят на заседании правительства региона, которое прошло под председательством врио губернатора Дмитрия Азарова. Размер пособия составит от …
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31 октября 2017, 10:01
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В Самарской области может появиться фонд для выплат работающим пенсионерам
Корректировку системы социальной поддержки в Самарской области официально поддержала общественная палата региона. По мнению её членов, новый порядок назначения и выплат соцпомощи - изменение закономерное. Перераспределение выплат направлено на помощь именно нуждающимся категориям граждан. Кроме того, общественники одобрили и другую …
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23 марта 2017, 11:28
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Маткапитал хотят заменить на ежемесячные пособия
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13 марта 2017, 02:35
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