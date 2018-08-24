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Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»
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24 августа 2018, 03:09
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В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови
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24 августа 2018, 02:57
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Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»
Самарский областной Фонд жилья и ипотеки возобновил реализацию непрофильных и неликвидных активов. Речь идет, прежде всего, о квартирах, домах, в том числе и с земельными участками, а также коммерческих помещениях, находящихся на территории различных муниципалитетов региона. Список "неликвида" был сформирован …
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24 августа 2018, 02:29
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Как жара после холодной весны отразится на урожае?
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27 июня 2018, 04:23
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В Канаде научились выращивать перец с кофейным вкусом
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23 мая 2018, 05:59
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Фермер из Оренбургского района перевел мошеннику 600 тысяч рублей
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14 февраля 2018, 12:26
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Каждый россиянин съедает за год более 112 килограммов картошки
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23 января 2018, 09:23
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Инвесторы массово скупают земли сельхозназначения в Самарской области
В результате цена гектара сейчас находится на максимуме за последние 5 лет. Основная причина подорожания, по оценкам экспертов, увеличение доходности, в частности, при выращивании зерновых и овощей. Число невспаханных земель в Самарской области неуклонно сокращается. Сейчас, по данным регионального минсельхоза, …
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7 декабря 2017, 06:00
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Рекордный урожай, собранный в Самарской области в этом году, может пропасть
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1 ноября 2017, 10:51
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Половина собранного в Самарской области урожая зерновых может быть потеряна
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7 сентября 2017, 04:13
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Росстат: Цены на апельсины выросли почти на 30% из-за плохого урожая
В Росстате констатируют: стоимость одного килограмма апельсинов сегодня на 29,4% превышает аналогичные прошлогодние показатели. По прогнозам специалистов, к концу 2017-го цена может вырасти еще больше.
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25 августа 2017, 03:40