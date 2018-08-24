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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»

Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»

Завершилась жеребьевка команд, которые будут играть в 1\16 финала Кубка России по футболу. По ее результатам соперником «Крыльев Советов» стал «Тамбов».

Кубковые встречи состоятся 26 и 27 сентября. Все команды Премьер-лиги на этом этапе будут играть на выезде. Победитель матча «Тамбов» 

24 августа 2018, 03:09
В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

За последние 15 лет в Самаре удалось значительно улучшить состояние или полностью вылечить более двухсот пациентов с ДЦП, циррозом печени и целым рядом других заболеваний. Это стало возможным благодаря лечению с помощью клеток пуповинной крови. 
 
Перспективы лечения с помощью клеток пуповинной 
24 августа 2018, 02:57
Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»

Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»

Самарский областной Фонд жилья и ипотеки возобновил реализацию непрофильных и неликвидных активов. Речь идет, прежде всего, о квартирах, домах, в том числе и с земельными участками, а также коммерческих помещениях, находящихся на территории различных муниципалитетов региона. Список "неликвида" был сформирован 
24 августа 2018, 02:29
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Как жара после холодной весны отразится на урожае?

Как жара после холодной весны отразится на урожае?

Жара в Самарской области продержится как минимум до конца недели. Такая погода уже начала вызывать беспокойство местных аграриев. О засухе, конечно, пока говорить рано, но если так и дальше пойдет, урожай зерновых может оказаться под угрозой.

В прошлом году 
27 июня 2018, 04:23
В Канаде научились выращивать перец с кофейным вкусом

В Канаде научились выращивать перец с кофейным вкусом

Компания из канадской провинции Онтарио предлагает гурманам необычный продукт - «шоколадный перец». От других он отличается оригинальным кофейным вкусом и ароматом, а его мякоть слаще, чем у обычных перцев. Овощ выращивается в теплицах и считается продуктом премиум-класса, который не встретишь 
23 мая 2018, 05:59
Фермер из Оренбургского района перевел мошеннику 600 тысяч рублей

Фермер из Оренбургского района перевел мошеннику 600 тысяч рублей

31-летний житель Оренбуржья разместил объявление в тематических журналах о покупке дизельного топлива. 
14 февраля 2018, 12:26
Каждый россиянин съедает за год более 112 килограммов картошки

Каждый россиянин съедает за год более 112 килограммов картошки

Россияне едят очень много картошки. Даже больше, чем нужно. По данным Минсельхоза, в 2017 году каждый житель страны в среднем употребил на 25% больше картофеля, чем это предусмотрено медицинскими нормами. В конкретном выражении цифры составляют 112,6 кг при необходимых 90 
23 января 2018, 09:23
Инвесторы массово скупают земли сельхозназначения в Самарской области

Инвесторы массово скупают земли сельхозназначения в Самарской области

В результате цена гектара сейчас находится на максимуме за последние 5 лет. Основная причина подорожания, по оценкам экспертов, увеличение доходности, в частности, при выращивании зерновых и овощей. Число невспаханных земель в Самарской области неуклонно сокращается. Сейчас, по данным регионального минсельхоза, 

7 декабря 2017, 06:00
Рекордный урожай, собранный в Самарской области в этом году, может пропасть

Рекордный урожай, собранный в Самарской области в этом году, может пропасть

Урожай, собранный в Самарской области, негде хранить. На сегодняшний день его убрали больше чем с миллиона гектаров - это свыше 95% уборочных площадей зерновых и зернобобовых культур. Таковы данные минсельхоза. Обильные осадки, прохладная погода в мае и июне благоприятствовали урожаю. 

1 ноября 2017, 10:51
Половина собранного в Самарской области урожая зерновых может быть потеряна

Половина собранного в Самарской области урожая зерновых может быть потеряна

Половина собранного в Самарской области урожая зерновых может быть потеряна. И это притом что, похоже, дело идет к установлению абсолютного для региона рекорда в 3 миллиона тонн.
Уже сейчас значительно превышены показатели 2016 года, когда в губернии было собрано 2 

7 сентября 2017, 04:13
Росстат: Цены на апельсины выросли почти на 30% из-за плохого урожая

Росстат: Цены на апельсины выросли почти на 30% из-за плохого урожая

В Росстате констатируют: стоимость одного килограмма апельсинов сегодня на 29,4% превышает аналогичные прошлогодние показатели. По прогнозам специалистов, к концу 2017-го цена может вырасти еще больше.
Основную причину эксперты видят в плохом урожае. Соответственно, заметно сократились объемы ввозимой продукции. По статистике, 

25 августа 2017, 03:40
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