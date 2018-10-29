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В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

До конца 2018 года в общественном транспорте Самары планируют ввести оплату банковскими бесконтактными картами. Как сообщили в городском департаменте транспорта, на стоимость проезда это никак не повлияет - тариф для пассажиров останется на уровне расчета с помощью транспортных карт, то 
29 октября 2018, 05:37
В Самаре пройдет «Ночь искусств»

В Самаре пройдет «Ночь искусств»

В воскресенье, 4 ноября, в областной столице пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». На этот раз ее слоганом стали слова «Искусство объединяет». В этом году акция приурочена ко Дню народного единства, в ней будут участвовать дома культуры, библиотеки, музеи, галереи. Для 
29 октября 2018, 05:25
Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста

Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста

В Самарской области полицейские расследовали криминальную историю, в которой предполагаемого злоумышленника удерживали в запертой комнате его соседи. Правоохранителям позвонили из села Новый Сарбай в Кинельском районе и рассказали, что в больницу попал 50-летний мужчина с ножевым ранением. Когда силовики приехали 
29 октября 2018, 05:06
В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых

В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых

В Самарскую область поступили 614 350 доз противогриппозной вакцины для взрослых. Как сообщает региональный минздрав, в ближайшие дни ее развезут по медицинским учреждениям. Напомним, что детская вакцина уже отправлена в поликлиники и больницы. Вторая партия поступила в регион 24 октября, 
29 октября 2018, 04:38
В Самаре сельхозярмарку перенесут к музею имени Алабина

В Самаре сельхозярмарку перенесут к музею имени Алабина

Стало известно, что сельскохозяйственная ярмарка в Самаре будет работать до 25 ноября. Однако, она поменяет локацию -  ее решили перенести на площадку около музея Алабина. 
 
- Учитывая благоприятные погодные условия и социальную значимость сельскохозяйственной ярмарки, департаментом разработана концепция ее переноса на 
29 октября 2018, 03:27
В Самаре прошел фестиваль особенных театров

В Самаре прошел фестиваль особенных театров

В Самаре прошел необычный театральный фестиваль. На площадке культурного православного центра "Кириллица" собрались труппы из Новокуйбышевска, Чапаевска и Самары. Все без исключения актеры - люди с особенностями развития. 
 
Уникальная постановка новокуйбышевского театра «Астрей» о том, что добро помогает сохранить надежду, длится 
26 октября 2018, 10:47
В блогах: 130 лет самарскому театру

В блогах: 130 лет самарскому театру

Самарец Игорь Махтев напомнил в "Фейсбуке", что "130 лет назад - 2 октября 1888 года - во вновь построенном здании городского театра состоялся первый спектакль". "Правда, дата эта по старому стилю, так что 130-летие праздновать будем только через 12 дней 
2 октября 2018, 10:52
Роман Карцев должен был завтра выступать в Самаре

Роман Карцев должен был завтра выступать в Самаре

Во вторник, 2 октября, стало известно, что скончался известный российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев. Ему было 79 лет. Печальное известие опубликовала на своей странице в Фейсбук супруга Михаила Жванецкого Наталья. Пока о причинах смерти артиста, дате и 
2 октября 2018, 02:50
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