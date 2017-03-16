В Англии на аукцион выставят альбом личных фотографий Адольфа Гитлера Альбом уникальных личных снимков лидера нацистской Германии и НСДАП Адольфа Гитлера, а также прочих членов партии, выставят на аукцион 15 марта. Об этом информирует Reuters.

Альбом был обнаружен советским солдатом весной 1945 года в спальне Евы Браун, а впоследствии был …