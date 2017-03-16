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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Англии на аукцион выставят альбом личных фотографий Адольфа Гитлера

В Англии на аукцион выставят альбом личных фотографий Адольфа Гитлера

Альбом уникальных личных снимков лидера нацистской Германии и НСДАП Адольфа Гитлера, а также прочих членов партии, выставят на аукцион 15 марта. Об этом информирует Reuters.
Альбом был обнаружен советским солдатом весной 1945 года в спальне Евы Браун, а впоследствии был 

14 марта 2017, 08:07
В Самаре отменен аукцион на проектирование водовода для НФС-2

В Самаре отменен аукцион на проектирование водовода для НФС-2

«Самарская региональная энергетическая корпорация» неожиданно отменила аукцион по определению подрядчика, который должен подготовить проекты планировки и межевания территории под водовод от Насосно-фильтровальной станции №2. Объект предназначался для обеспечения водоснабжением жителей Кировского и Куйбышевского районов Самары, а также поселков Чкаловский, Падовка, 

13 марта 2017, 12:50
В Самаре проходит благотворительный аукцион в пользу тяжелобольных детей

В Самаре проходит благотворительный аукцион в пользу тяжелобольных детей

Сейчас в театре "Самарская площадь" идет благотворительный аукцион. На кону 20 лотов - работы людей с ограниченными возможностями, выполненные в технике квиллинг, вязаные и капроновые игрушки, куклы-Тильда, вышивка, картины из кожи и шерсти. Гости и участники - бизнесмены, чиновники и 

1 марта 2017, 05:35
Зимнюю переправу в Рождествено получила СРПК

Зимнюю переправу в Рождествено получила СРПК

Перевозкой самарцев от речного вокзала до Рождествено и обратно в межнавигационный период займется «Самарская речная пассажирская компания» (СРПК). Итоги аукциона по определению подрядчика для обслуживания маршрута подвело областное Министерство транспорта. Стоимость контракта, рассчитанного до конца мая, составляет 9 млн 300 

16 января 2017, 05:33
На проектирование нового водовода в Самаре потратят до 66 млн рублей

На проектирование нового водовода в Самаре потратят до 66 млн рублей

В Самаре намерены построить водовод от Насосно-фильтровальной станции №2, расположенной в Студеном овраге, до поселка Черновский. На портале госзакупок появился тендер на разработку проекта. Заказчик - контролируемая областными властями "Самарская региональная энергетическая корпорация". Как следует из сопроводительной документации, победителю предстоит 
29 декабря 2015, 03:50
В Самаре из-за ремонта водовода перекрыли 1-й Безымянный переулок

В Самаре из-за ремонта водовода перекрыли 1-й Безымянный переулок

В областной столице перекрыто движение по 1-му Безымянному переулку между улицами Победы и Свободы. Сообщение об этом сегодня появилось в микроблоге в Twitter заместителя начальника технического отдела МП г. Самары "ГАТИ по благоустройству" Александра Филатова.
Причиной ограничения движения стали ремонтные 

19 мая 2014, 01:13
В Самаре на улице Волгина из-за ремонта водовода закрыто движение

В Самаре на улице Волгина из-за ремонта водовода закрыто движение

Сегодня, 13 мая, закрыто движение транспорта по ул. Волгина, сообщает в своем аккаунте в «Твиттер» заместитель начальника технического отдела МП г. Самары "ГАТИ по благоустройству" Александр Филатов. Это связано с необходимостью ремонта водовода.
Работы проводятся на участке между улицами Мориса 

13 мая 2014, 12:04
Из-за ремонта на ул. Водников троллейбусы и автобусы будут ходить в объезд

Из-за ремонта на ул. Водников троллейбусы и автобусы будут ходить в объезд

В Самаре временно изменится схема движения общественного транспорта по ул. Водников. На участке от ул. Крупской до ул. Кутякова ремонтируют водовод. Городской департамент транспорта сообщает, что движение там будет перекрыто 5 апреля с 10:00.

Автобусные маршруты №№ 48д, 48к, 77, 77д, 

4 апреля 2014, 04:50
В Самаре 18 января освятят водопроводную воду

В Самаре 18 января освятят водопроводную воду

Как уже сообщала «ТЕРРА», в этом году из-за аномальных природных условий и недостаточной толщины льда на Волге купания в проруби на Крещение отменили. По информации компании «Самарские коммунальные системы», накануне православного праздника состоится традиционное освящение воды на НФС-2. Обряд состоится 

16 января 2014, 12:05
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