«Самарская региональная энергетическая корпорация» повторно объявила аукцион по определению подрядчика, который должен подготовить проекты планировки и межевания территории под водовод от Насосно-фильтровальной станции №2. Объект предназначается для обеспечения водоснабжением жителей Кировского и Куйбышевского районов Самары, а также поселков Чкаловский, Падовка, Черноречье, Стройкерамика, Смышляевка и Петра-Дубрава Волжского района области. Первый раз аукцион был объявлен 6 марта. Однако уже через 4 дня по неизвестным причинам его отменили. Начальная стоимость тендера осталась прежней - почти 11 млн рублей. Подрядчик должен сделать и утвердить проект до 29 июля 2018 года.
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В Англии на аукцион выставят альбом личных фотографий Адольфа Гитлера
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14 марта 2017, 08:07
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В Самаре отменен аукцион на проектирование водовода для НФС-2
«Самарская региональная энергетическая корпорация» неожиданно отменила аукцион по определению подрядчика, который должен подготовить проекты планировки и межевания территории под водовод от Насосно-фильтровальной станции №2. Объект предназначался для обеспечения водоснабжением жителей Кировского и Куйбышевского районов Самары, а также поселков Чкаловский, Падовка, …
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13 марта 2017, 12:50
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В Самаре проходит благотворительный аукцион в пользу тяжелобольных детей
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1 марта 2017, 05:35
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Зимнюю переправу в Рождествено получила СРПК
Перевозкой самарцев от речного вокзала до Рождествено и обратно в межнавигационный период займется «Самарская речная пассажирская компания» (СРПК). Итоги аукциона по определению подрядчика для обслуживания маршрута подвело областное Министерство транспорта. Стоимость контракта, рассчитанного до конца мая, составляет 9 млн 300 …
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16 января 2017, 05:33
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На проектирование нового водовода в Самаре потратят до 66 млн рублей
В Самаре намерены построить водовод от Насосно-фильтровальной станции №2, расположенной в Студеном овраге, до поселка Черновский. На портале госзакупок появился тендер на разработку проекта. Заказчик - контролируемая областными властями "Самарская региональная энергетическая корпорация". Как следует из сопроводительной документации, победителю предстоит …
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29 декабря 2015, 03:50
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В Самаре из-за ремонта водовода перекрыли 1-й Безымянный переулок
В областной столице перекрыто движение по 1-му Безымянному переулку между улицами Победы и Свободы. Сообщение об этом сегодня появилось в микроблоге в Twitter заместителя начальника технического отдела МП г. Самары "ГАТИ по благоустройству" Александра Филатова.
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19 мая 2014, 01:13
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В Самаре на улице Волгина из-за ремонта водовода закрыто движение
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13 мая 2014, 12:04
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Из-за ремонта на ул. Водников троллейбусы и автобусы будут ходить в объезд
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4 апреля 2014, 04:50
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В Самаре 18 января освятят водопроводную воду
Как уже сообщала «ТЕРРА», в этом году из-за аномальных природных условий и недостаточной толщины льда на Волге купания в проруби на Крещение отменили. По информации компании «Самарские коммунальные системы», накануне православного праздника состоится традиционное освящение воды на НФС-2. Обряд состоится …
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16 января 2014, 12:05