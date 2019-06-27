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В Тольятти за один вечер выгорело 19 га леса
В четверг, 27 июня, стали известны подробности лесных пожаров, которые тушили в Автограде накануне. Напомним, в 16:08 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области сообщили о двух возгораниях в 14 квартале Тольяттинского городского лесничества. Одно из них …
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27 июня 2019, 12:44
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Жители Сызрани массово жалуются на запах газа
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27 июня 2019, 12:16
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Самарцы собирают подписи против повышения стоимости проезда в маршрутках
Жители областной столицы начали сбор подписей под петицией к главе Самары Елене Лапушкиной. Они возмущаются ростом цен за проезд в маршрутках. Напомним, что на днях стало известно, что с 1 июля за поездку на коммерческом транспорте придется отдавать …
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27 июня 2019, 11:40
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Под Сызранью мародеры растащили пиво из сгоревшего грузовика
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27 июня 2019, 11:19
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В Самаре потушили пожар повышенной сложности на Санфировой
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27 июня 2019, 10:00
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В Чапаевске будут судить мужчину, который заразил жену ВИЧ
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27 июня 2019, 08:48
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Самарец попался на подкупе полицейского
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26 июня 2019, 05:17
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В Самаре бизнесмен скрыл налоги на 100 млн рублей
В столице 63-го региона завели дело в отношении бизнесмена, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, с 2015 по 2017 год директор компании, которая оказывает услуги по ремонту и содержанию газонефтепроводов, умышленно занизил сумму налогооблагаемой базы. Правоохранители …
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26 июня 2019, 08:22
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Под Сызранью бешеная кошка искусала маму и ее 11-летнего сына
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25 июня 2019, 05:31
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Дзюдоист из Тольятти мог погибнуть в резне из-за долга
Продолжается расследование убийства 27-летнего тольяттинского дзюдоиста Евгения Кушнира. По информации регионального Следственного комитета он погиб в тольяттинском кафе «Левша».
ЧП произошло 24 июня около 15 часов 50 минут. Между четверыми посетителями кафе, среди которых был и Евгений Кушнир, разгорелся …
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25 июня 2019, 11:57
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В Японии преступник порезал ножом нескольких школьниц
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28 мая 2019, 02:55
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Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который случился накануне в Сызрани. Напомним, что очевидцы записали видео, на котором запечатлели выяснение отношений между мужчиной и женщиной. Пара увлеченно ругалась около торгового центра «Орион», агрессивная жительница Сызрани, видимо, ранила собеседника ножом в голову. …
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28 мая 2019, 01:47
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Видео: в Сызрани женщина набросилась на собеседника с ножом при грудничке
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28 мая 2019, 09:01
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18-летний парень из Сызрани объявлен в федеральный розыск
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17 мая 2019, 11:46
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В Самарской области водитель сбил 68-летнего велосипедиста и сбежал
В Самарской области разыскивают водителя, который сбил велосипедиста и скрылся, не оказав помощь пострадавшему. Авария произошла в 15:20 во вторник, 23 апреля, на нерегулируемом перекрестке равнозначных улиц в сторону улицы Пацева в Рождествено. Автомобилист наехал на 68-летнего велосипедиста, который двигался …
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24 апреля 2019, 02:14
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Пропавшего в Сызрани железнодорожника нашли в сугробе в центре города
В среду, 6 марта, в Сызрани завершились поиски пропавшего железнодорожника. Они длились месяц, а тело мужчины обнаружили буквально в 20 минутах ходьбы от его дома, пишет ktv-ray.ru. Последний раз его видели 2 февраля. По словам родственников, в роковой вечер мужчина …
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7 марта 2019, 09:03
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Видео: в самарском ТЦ задержали иностранца, который находился в международном розыске
Самарские полицейские узнали, что в областной столице нелегально находится 39-летний иностранец, которого правоохранительные органы соседней республики искали по подозрению в мошенничестве. Силовики наблюдали за местами, где имел обыкновение бывать этот мужчина. На выходе из торгового центра на улице Победы его …
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28 февраля 2019, 12:50
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