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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Материалы по теме:

В Тольятти за один вечер выгорело 19 га леса

В Тольятти за один вечер выгорело 19 га леса

В четверг, 27 июня, стали известны подробности лесных пожаров, которые тушили в Автограде накануне. Напомним, в 16:08 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области сообщили о двух возгораниях в 14 квартале Тольяттинского городского лесничества. Одно из них 
27 июня 2019, 12:44
Жители Сызрани массово жалуются на запах газа

Жители Сызрани массово жалуются на запах газа

В четверг, 27 июня, шквал звонков обрушился на телефон дежурных служб оперативного реагирования Сызрани. Только за 8 минут зафиксировали 40 обращений. Жители юго-западного района города жалуются на сильный запах газа. Как рассказал очевидец, проживающий в доме № 54 по проспекту 
27 июня 2019, 12:16
Самарцы собирают подписи против повышения стоимости проезда в маршрутках

Самарцы собирают подписи против повышения стоимости проезда в маршрутках

Жители областной столицы начали сбор подписей под петицией к главе Самары Елене Лапушкиной. Они возмущаются ростом цен за проезд в маршрутках. Напомним, что на днях стало известно, что с 1 июля за поездку на коммерческом транспорте придется отдавать 
27 июня 2019, 11:40
Под Сызранью мародеры растащили пиво из сгоревшего грузовика

Под Сызранью мародеры растащили пиво из сгоревшего грузовика

Под Сызранью ведутся работы на месте крупной аварии. В четверг, 27 июня, с четырех утра кран помогает убирать сгоревшие грузовики. Напомним, столкновение произошло вечером 23 июня между поворотом на Варламово и «ульяновским» перекрестком. Водители большегрузов выжили в ДТП, но машины 
27 июня 2019, 11:19
В Самаре потушили пожар повышенной сложности на Санфировой

В Самаре потушили пожар повышенной сложности на Санфировой

Стали известны подробности крупного пожара, который произошел в столице 63-го региона накануне вечером. Сигнал о возгорании в Советском районе поступил дежурному в 16:39  в среду. К дому № 90 по улице Санфировой отправились пожарные подразделения, и вскоре выяснилось, что там 
27 июня 2019, 10:00
В Чапаевске будут судить мужчину, который заразил жену ВИЧ

В Чапаевске будут судить мужчину, который заразил жену ВИЧ

В Чапаевске возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 122 УК РФ «Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни». В июне в городскую прокуратуру обратилась местная жительница. Она рассказала, что бывший супруг заразил ее ВИЧ-инфекцией. По 
27 июня 2019, 08:48
Самарец попался на подкупе полицейского

Самарец попался на подкупе полицейского

В столице 63-го региона возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Этого человека подозревают в даче взятки. По версии следствия, 17 июня он находился в отделе полиции и попытался передать сотруднику полиции 50 тысяч рублей. Деньги предназначались за прекращение 
26 июня 2019, 05:17
В Самаре бизнесмен скрыл налоги на 100 млн рублей

В Самаре бизнесмен скрыл налоги на 100 млн рублей

В столице 63-го региона завели дело в отношении бизнесмена, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, с 2015 по 2017 год директор компании, которая оказывает услуги по ремонту и содержанию газонефтепроводов, умышленно занизил сумму налогооблагаемой базы. Правоохранители 
26 июня 2019, 08:22
Под Сызранью бешеная кошка искусала маму и ее 11-летнего сына

Под Сызранью бешеная кошка искусала маму и ее 11-летнего сына

Случай нападения животного на людей был зафиксирован в Междучеренческе под Сызранью. Местные жители пожалели бродячую кошку и подкармливали ее, она прижилась во дворе и охотно играла с 11-летним мальчиком – сыном хозяев дома. Но в какой-то момент ласковая кошечка превратилась 
25 июня 2019, 05:31
Дзюдоист из Тольятти мог погибнуть в резне из-за долга

Дзюдоист из Тольятти мог погибнуть в резне из-за долга

Продолжается расследование убийства 27-летнего тольяттинского дзюдоиста Евгения Кушнира. По информации регионального Следственного комитета он погиб в тольяттинском кафе «Левша».
 
ЧП произошло 24 июня около 15 часов 50 минут. Между четверыми посетителями кафе, среди которых был и Евгений Кушнир, разгорелся 
25 июня 2019, 11:57
В Японии преступник порезал ножом нескольких школьниц

В Японии преступник порезал ножом нескольких школьниц

В Японии произошло нападение, в результате которого пострадали несколько школьниц. Все случилось в городе Кавасаки. Неизвестный с ножом преступник напал на девочек в возрасте 5-7 лет, которые ждали автобус около станции Ноборито. В результате инцидента пострадали около 20 человек. Позже 
28 мая 2019, 02:55
Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна

Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который случился накануне в Сызрани. Напомним, что очевидцы записали видео, на котором запечатлели выяснение отношений между мужчиной и женщиной. Пара увлеченно ругалась около торгового центра «Орион», агрессивная жительница Сызрани, видимо, ранила собеседника ножом в голову. 
28 мая 2019, 01:47
Видео: в Сызрани женщина набросилась на собеседника с ножом при грудничке

Видео: в Сызрани женщина набросилась на собеседника с ножом при грудничке

В понедельник, 27 мая, в юго-западном районе Сызрани произошел скандал с применением насилия. Около ТЦ «Орион» поссорились женщина и мужчина — они громко и эмоционально выясняли отношения, а рядом стояла коляска, в которой находился ребенок. Прохожие засняли разборку на видео 
28 мая 2019, 09:01
18-летний парень из Сызрани объявлен в федеральный розыск

18-летний парень из Сызрани объявлен в федеральный розыск

В федеральный розыск по подозрению в крупной краже объявлен 18-летний житель Самарской области Илькин Ханоглан Оглы Агаев. По данным регионального Главка полиции, он является уроженцем поселка Павловка Ульяновской области, но в последнее время проживал в Сызрани. 
 
- Информацию о местонахождении 
17 мая 2019, 11:46
В Самарской области водитель сбил 68-летнего велосипедиста и сбежал

В Самарской области водитель сбил 68-летнего велосипедиста и сбежал

В Самарской области разыскивают водителя, который сбил велосипедиста и скрылся, не оказав помощь пострадавшему. Авария произошла в 15:20 во вторник, 23 апреля, на нерегулируемом перекрестке равнозначных улиц в сторону улицы Пацева в Рождествено. Автомобилист наехал на 68-летнего велосипедиста, который двигался 
24 апреля 2019, 02:14
Пропавшего в Сызрани железнодорожника нашли в сугробе в центре города

Пропавшего в Сызрани железнодорожника нашли в сугробе в центре города

В среду, 6 марта, в Сызрани завершились поиски пропавшего железнодорожника. Они длились месяц, а тело мужчины обнаружили буквально в 20 минутах ходьбы от его дома, пишет ktv-ray.ru. Последний раз его видели 2 февраля. По словам родственников, в роковой вечер мужчина 
7 марта 2019, 09:03
Видео: в самарском ТЦ задержали иностранца, который находился в международном розыске

Видео: в самарском ТЦ задержали иностранца, который находился в международном розыске

Самарские полицейские узнали, что в областной столице нелегально находится 39-летний иностранец, которого правоохранительные органы соседней республики искали по подозрению в мошенничестве. Силовики наблюдали за местами, где имел обыкновение бывать этот мужчина. На выходе из торгового центра на улице Победы его 
28 февраля 2019, 12:50
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