14 июля в Самаре полиция проведет рейд под названием «Мотоциклист». Мероприятие нацелено на профилактику ДТП с участием этого вида транспорта. С начала года в регионе зарегистрировали 44 подобные аварии, в которых 5 человек погибли, 47 получили ранения. По вине водителей мототранспорта происходит 52% от общего количества автопроисшествий. Их основными причинами по-прежнему остаются несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда, бокового интервала и правил маневрирования.
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Самарские полицейские назвали средний размер взятки в 2017 году
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14 июля 2017, 12:40
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Трусливый полицейский: Бежавшим от преступников мексиканским стражам порядка дали 27 лет тюрьмы
Мексиканский суд назначил шестерым сотрудникам полиции 27 лет заключения за бегство от преступников. Об этом рассказывает Excelsior.
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13 июля 2017, 12:15
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От самарских чиновников сбежали незаконные рекламные щиты
Полиция Самары занялась скандальным делом «воскрешения» в городе рекламных щитов. Мэрия областного центра обратилась к силовикам с просьбой устроить проверку подрядной организации, которая в июне по муниципальному контракту демонтировала незаконную рекламу. Однако через несколько дней многие из щитов оказались на …
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11 июля 2017, 03:42
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Тольяттинцу, решившему пострелять по людям, вменяют хулиганство
Тольяттинские полицейские задержали посетителя кафе, который решил пострелять по предположительно нетрезвым людям. Инцидент произошел в заведении, расположенном возле Лесопаркового шоссе в Центральном районе Тольятти. Потерпевшие – двое молодых людей, им по 27 лет. Они получили ранения из травматического пистолета. Стрелок …
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11 июля 2017, 11:45
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В России падают цены на мотоциклы
Эксперты портала Avito Авто проанализировали объявления о реализации мотоциклов за последний год. По итогам исследования было отмечено падение цен.
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19 июня 2017, 09:17
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СМИ узнали о вероятном отказе от изменений ПДД для мотоциклистов
МВД и Минтранс не поддержали идею о создании преимуществ для водителей мотоциклов. Об этом рассказывают отечественные агентства со ссылкой на "Коммерсант".
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13 июня 2017, 10:04
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В России ПДД могут изменить в пользу мотоциклистов
Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил ряду ведомств проработать изменения в ПДД, которые касаются езды мотоциклистов, рассказывают российские СМИ. Это решение появилось по итогам совещания в кабмине, где поднимались вопросы безопасности движения.
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17 апреля 2017, 09:47
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Региональным Роспотребнадзором проведено 732 проверки в рамках действия запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции
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25 января 2017, 02:39
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Новые госномера для автомобилей и мотоциклов появятся в России
В МВД РФ начали разработку нового стандарта регистрационных номеров для некоторых категорий машин и мотоциклов. Основной массы водителей нововведение не коснется. Об этом заявили в ведомственном Научно-исследовательском центре проблем безопасности дорожного движения. Работу над стандартом планируют завершить к концу 2018-го года.
Специальный …
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21 ноября 2016, 04:04
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У самарского ресторана Hadson отобрали 5 литров крепкого элитного алкоголя
Продукция стоимостью 15 тысяч рублей изъята сотрудниками полиции. В ходе совместной проверки силовиков и общественников установлено, что у ресторана отсутствуют документы, подтверждающие легальность производства и оборота алкоголя. Аналогичные нарушения в рамках рейда выявлены в магазине-закусочной на улице Пятигорской в Железнодорожном …
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6 сентября 2016, 02:29
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Общественники и ГАИ проверили состояние дорог Самары
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5 февраля 2016, 04:52
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В Самаре прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов
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9 сентября 2015, 12:21