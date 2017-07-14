СМИ узнали о вероятном отказе от изменений ПДД для мотоциклистов МВД и Минтранс не поддержали идею о создании преимуществ для водителей мотоциклов. Об этом рассказывают отечественные агентства со ссылкой на "Коммерсант".

По сведениям издания, в этих ведомствах высказались против новой нормы, определяющей правила движения мотоциклов между рядами. Некоторое время назад …