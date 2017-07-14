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Бункер S

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Материалы по теме:

Самарские полицейские назвали средний размер взятки в 2017 году

Самарские полицейские назвали средний размер взятки в 2017 году

В Самаре с начала года полицейскими зафиксирован 31 случай получения взятки. Ее средний размер - 40 тысяч рублей. Кроме того, на руководителей управляющих компаний и фирм-подрядчиков заведено 16 уголовных дел, связанных с проведением капитального ремонта - это итоги работы самарского 

14 июля 2017, 12:40
Трусливый полицейский: Бежавшим от преступников мексиканским стражам порядка дали 27 лет тюрьмы

Трусливый полицейский: Бежавшим от преступников мексиканским стражам порядка дали 27 лет тюрьмы

Мексиканский суд назначил шестерым сотрудникам полиции 27 лет заключения за бегство от преступников. Об этом рассказывает Excelsior.
Дело было так. По звонку одного мужчины стражи порядка отправились в город Кристо-Рэй. Обнаружив на месте несколько грузовиков с бандитами, которые намеревались похитить 

13 июля 2017, 12:15
От самарских чиновников сбежали незаконные рекламные щиты

От самарских чиновников сбежали незаконные рекламные щиты

Полиция Самары занялась скандальным делом «воскрешения» в городе рекламных щитов. Мэрия областного центра обратилась к силовикам с просьбой устроить проверку подрядной организации, которая в июне по муниципальному контракту демонтировала незаконную рекламу. Однако через несколько дней многие из щитов оказались на 

11 июля 2017, 03:42
Тольяттинцу, решившему пострелять по людям, вменяют хулиганство

Тольяттинцу, решившему пострелять по людям, вменяют хулиганство

Тольяттинские полицейские задержали посетителя кафе, который решил пострелять по предположительно нетрезвым людям. Инцидент произошел в заведении, расположенном возле Лесопаркового шоссе  в Центральном районе Тольятти. Потерпевшие – двое молодых людей, им по 27 лет. Они получили ранения из травматического пистолета. Стрелок 

11 июля 2017, 11:45
В России падают цены на мотоциклы

В России падают цены на мотоциклы

Эксперты портала Avito Авто проанализировали объявления о реализации мотоциклов за последний год. По итогам исследования было отмечено падение цен.
Наиболее востребованными у россиян оказались дорожные мотоциклы. Объявления о продажах этой разновидности транспортных средств занимают свыше 66%. Дорожные мотоциклы просты в 

19 июня 2017, 09:17
СМИ узнали о вероятном отказе от изменений ПДД для мотоциклистов

СМИ узнали о вероятном отказе от изменений ПДД для мотоциклистов

МВД и Минтранс не поддержали идею о создании преимуществ для водителей мотоциклов. Об этом рассказывают отечественные агентства со ссылкой на "Коммерсант".
По сведениям издания, в этих ведомствах высказались против новой нормы, определяющей правила движения мотоциклов между рядами. Некоторое время назад 

13 июня 2017, 10:04
В России ПДД могут изменить в пользу мотоциклистов

В России ПДД могут изменить в пользу мотоциклистов

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил ряду ведомств проработать изменения в ПДД, которые касаются езды мотоциклистов, рассказывают российские СМИ. Это решение появилось по итогам совещания в кабмине, где поднимались вопросы безопасности движения.
Если соответствующий закон примут, мотоциклисты получат отдельную стоп-линию для 

17 апреля 2017, 09:47
Региональным Роспотребнадзором проведено 732 проверки в рамках действия запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции

Региональным Роспотребнадзором проведено 732 проверки в рамках действия запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции

 
В Самарской области региональным Роспотребнадзором проведено 732 проверки в рамках действия запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции. Так, накануне в ходе внепланового рейда в Чапаевске обнаружен еще один нарушитель - индивидуальный предприниматель, реализующий спиртосодержащую продукцию в торгово-остановочном павильоне на 

25 января 2017, 02:39
Новые госномера для автомобилей и мотоциклов появятся в России

Новые госномера для автомобилей и мотоциклов появятся в России

В МВД РФ начали разработку нового стандарта регистрационных номеров для некоторых категорий машин и мотоциклов. Основной массы водителей нововведение не коснется. Об этом заявили в ведомственном Научно-исследовательском центре проблем безопасности дорожного движения. Работу над стандартом планируют завершить к концу 2018-го года.

Специальный 

21 ноября 2016, 04:04
У самарского ресторана Hadson отобрали 5 литров крепкого элитного алкоголя

У самарского ресторана Hadson отобрали 5 литров крепкого элитного алкоголя

Продукция стоимостью 15 тысяч рублей изъята сотрудниками полиции. В ходе совместной проверки силовиков и общественников установлено, что у ресторана отсутствуют документы, подтверждающие легальность производства и оборота алкоголя. Аналогичные нарушения в рамках рейда выявлены в магазине-закусочной на улице Пятигорской в Железнодорожном 

6 сентября 2016, 02:29
Общественники и ГАИ проверили состояние дорог Самары

Общественники и ГАИ проверили состояние дорог Самары

125 протоколов с начала года составили инспекторы ГИБДД по фактам ненадлежащего состояния дорог. В 2015-м их было выписано почти 1300.
Сегодня сотрудники ГАИ и общественники провели рейд по наиболее проблемным улицам Самары. 60 сантиметров в длину, 15 в ширину и 
5 февраля 2016, 04:52
В Самаре прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов

В Самаре прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов

В Южном Городе провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Сотрудники УФМС проверили законность работы 45 гастарбайтеров. За ведение деятельности без патентов гостям губернии грозят штрафы от 2 до 5 тысяч рублей. Документы предоставили все мигранты.

Во время прошлой проверки 
9 сентября 2015, 12:21
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