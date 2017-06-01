В четверг, 1 июня в Самаре запущена операция «Тонировка». Сотрудники ГИБДД будут выявлять автомобилистов, которые нарушают нормы светопропускаемости стекол. Полицейские напоминают, что «черные стекла» - грубое нарушение ПДД, за которое предусмотрены штрафы.
После вынесения постановления за нарушение правил эксплуатации транспортного средства водителю предложат самому снять пленку со стекол. В случае отказа выносится письменное требование, которое заносят в базы ГИБДД и должно быть исполнено в течение суток. И если водителя повторно поймают с тонированными стеклами, его привлекут за неисполнение требования сотрудника полиции. А это грозит административным арестом на 15 суток.
|
В Самаре водителям с иностранными правами запретят перевозить пассажиров
На сегодняшний день на территории Самарской области осуществляют свою деятельность посредством коммерческих пассажироперевозок 141 водитель с иностранными водительскими удостоверениями. С 1 июня 2017 года вступает в силу норма ФЗ, устанавливающая запрет на управление ТС на основании международных водительских удостоверений при …
|
31 мая 2017, 10:53
|
В Самарской области возрастет число дорожных камер
|
12 мая 2017, 08:57
|
В Самаре на дорогах погибло 8 пешеходов
|
12 мая 2017, 12:26
|
Названы самые «штрафоопасные» для водителей российские регионы
Татарстан оказался наиболее "штрафоопасным" регионом для водителей. По статистике, в республике на одного жителя приходится в среднем 1,45 штрафа Госавтоинспекции в год.
|
3 мая 2017, 05:26
|
В Самаре будут отслеживать телефонные разговоры газелистов
В Самаре стартовала спецоперация «Автобус». Сотрудники ГИБДД начали вылавливать нерадивых водителей «маршруток» и лишать их права перевозить пассажиров.
Кроме классических рейдов, в этом году полицейские стали применять тактику «скрытого патрулирования». Инспектор в гражданском садится в транспорт, как обычный пассажир. …
|
18 апреля 2017, 01:27
|
«Шипы» по-самарски: как горожане ответили на изменения в ПДД
Блогер Алексей Сиверкин показал, как креативно некоторые самарские автомобилисты обыгрывают последнее изменение в правилах дорожного движения, обязывающее водителей устанавливать знак «Ш» на машинах, оснащенных шинами с шипами. "Купить значок "Ш" или все-таки переобуться?"- гласит надпись на плакате. При всех нюансах …
|
13 апреля 2017, 09:49
|
В России ввели ограничения для начинающих водителей
В России введены ограничения для начинающих водителей. Согласно опубликованному на портале российского правительства документу, теперь автомобилистам со стажем вождения до двух лет нельзя ездить без соответствующего обязательного опознавательного знака, перевозить крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы, участвовать в буксировке других машин.
Новичкам …
|
27 марта 2017, 03:33
|
ФАС установит минимальную стоимость подготовки водителей
Федеральная антимонопольная служба установит минимальную стоимость подготовки водителей, ведомство уже начало разработку соответствующего законопроекта, пишет «Российская газета». Новшество призвано устранить недобросовестную конкуренцию в отрасли. Сейчас ряд автошкол в буквальном смысле торгуют свидетельствами о прохождении курсов и самими правами, легко позволяя …
|
20 марта 2017, 12:56
|
Штраф за тонировку хотят утроить
|
11 ноября 2016, 02:16
|
На выходных ГИБДД проведет широкомасштабные рейды в Самарской области
|
17 июля 2015, 12:23
|
За тонировку автомобилей могут начать лишать прав
В России готовятся поправки в административный кодекс, которые будут предусматривать лишение прав за чрезмерную тонировку авто, сообщает «РЕН ТВ».
|
5 февраля 2015, 07:47
|
С 29 ноября за игнорирование знака «пешеходный переход» штраф будет составлять 1500 рублей
|
28 ноября 2014, 05:36