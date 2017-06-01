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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 мая 2017г 
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В Самаре будут отслеживать телефонные разговоры газелистов

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Кроме классических рейдов, в этом году полицейские стали применять тактику «скрытого патрулирования». Инспектор в гражданском садится в транспорт, как обычный пассажир. 
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«Шипы» по-самарски: как горожане ответили на изменения в ПДД

Блогер Алексей Сиверкин показал, как креативно некоторые самарские автомобилисты обыгрывают последнее изменение в правилах дорожного движения, обязывающее водителей устанавливать знак «Ш» на машинах, оснащенных шинами с шипами. "Купить значок "Ш" или все-таки переобуться?"- гласит надпись на плакате. При всех нюансах 

13 апреля 2017, 09:49
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В России ввели ограничения для начинающих водителей

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20 марта 2017, 12:56
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Штраф за тонировку хотят утроить

В Госдуме предлагают сразу в 3 раза - с 500 до полутора тысяч рублей - увеличить штрафы за тонировку. При повторном нарушении придется выложить до 5 тысяч рублей. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в ближайшее время. Отметим, сейчас автомобили с излишне 

11 ноября 2016, 02:16
На выходных ГИБДД проведет широкомасштабные рейды в Самарской области

На выходных ГИБДД проведет широкомасштабные рейды в Самарской области

В выходные в регионе пройдут рейды ГИБДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
 
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17 июля 2015, 12:23
За тонировку автомобилей могут начать лишать прав

За тонировку автомобилей могут начать лишать прав

В России готовятся поправки в административный кодекс, которые будут предусматривать лишение прав за чрезмерную тонировку авто, сообщает «РЕН ТВ».
Соответствующие изменения будут рассмотрены Госдумой весной этого года, а на сегодняшний день этот вопрос поставлен на общественное обсуждение.
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С 29 ноября за игнорирование знака «пешеходный переход» штраф будет составлять 1500 рублей

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28 ноября 2014, 05:36
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