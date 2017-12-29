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Материалы по теме:

В блогах: в Тольятти УК угостит горожан сгущенкой и мандаринами

В блогах: в Тольятти УК угостит горожан сгущенкой и мандаринами

Тольяттинец Сергей Бабков рассказал про необычную акцию, которую проводит одна из местных управляющих компаний. Коммунальщики в рамках мероприятия "В Новый год - без долгов!" обещают горожанам за предоплату по квитанциям давать банку сгущенки и мандарины. «Я просто балдею от 
29 декабря 2017, 01:16
В январе самарцам повторно придут декабрьские квитанции за тепло

В январе самарцам повторно придут декабрьские квитанции за тепло

В январе 2018 года самарцам повторно придут декабрьские квитанции за тепло. «ЭнергосбыТ Плюс Самара» продублирует «платежки» для удобства клиентов, сообщила пресс-службе «Т Плюс». Предварительные квитанции жители Самары, Тольятти и Новокуйбышевска уже получили в рамках акции «В Новый год – без 
28 декабря 2017, 09:58
ПТС: «Повреждение теплосети на улице Стара-Загора в Самаре устранено»

ПТС: «Повреждение теплосети на улице Стара-Загора в Самаре устранено»

Повреждение теплосети на улице Стара-Загора в Самаре, обнаруженное во второй половине дня, 26 декабря, устранено, сообщило «Предприятие тепловых сетей». Работы на месте происшествия продолжались всю ночь. Сварочные работы были завершены около шести часов утра в среду, 27 декабря.
 
«По 
27 декабря 2017, 09:45
В Самаре ликвидируют аварию на теплосети на улице Стара-Загора

В Самаре ликвидируют аварию на теплосети на улице Стара-Загора

В Самаре, в Промышленном районе, из-за аварии на теплосети под ограничение подачи тепла попадают 108 жилых домов и семь социальных объектов: два детсада, четыре школы и поликлиника, передает МЧС. Как уже сообщала «ТЕРРА», повреждение было обнаружено на трубе диаметром 
27 декабря 2017, 07:06
В Самаре прорвало тепломагистраль на улице Стара-Загора

В Самаре прорвало тепломагистраль на улице Стара-Загора

Во вторник, 26 декабря, в Самаре произошла авария на тепломагистрали. На трубе по улице Стара-Загора обнаружено повреждение.

«В настоящее время сотрудники «ПТС» выводят из работы поврежденный участок теплосети, всем управляющим компаниям 7 и 7А микрорайонов предложено перейти на резервную 
26 декабря 2017, 05:27
Жители Самарской области смогут оперативно проверять работу УК

Жители Самарской области смогут оперативно проверять работу УК

С 1 января 2018 года государственная информационная система ГИС ЖКХ даст возможность жителям Самарской области оперативно проверять, как работает их управляющая компания. Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» рассказал руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских. 

 «Все 
19 декабря 2017, 07:04
В Самаре назревает скандал федерального масштаба

В Самаре назревает скандал федерального масштаба

Самарец Вадим Афанасьев сообщил в Фейсбуке, что в Самаре назревает коммунальный скандал федерального масштаба. По данным из открытых источников, одна из крупнейших в городе управляющих компаний - «ЖКС», которая обслуживает более 1000 домов, накопила долг перед поставщиком тепла, компанией 
29 ноября 2017, 07:31
В блогах: «Кто поставит беспредельщиков из самарского УК

В блогах: «Кто поставит беспредельщиков из самарского УК "ЖКС" на место?»

Самарец Вадим Афанасьев пожаловался в "Фейсбуке" на плохое качество работы УК "ЖКС" - одной из крупнейших самарских управляющих компаний. "Я хочу от нее добиться обычной сверки платежей. Да вот они мне пишут, что подобные услуги электронным образом не предоставляются. 
24 ноября 2017, 10:54
Несудимые: В России 80 видов уголовных преступлений будут считать «проступками»

Несудимые: В России 80 видов уголовных преступлений будут считать «проступками»

В Верховном суде Российской Федерации родилась инициатива считать 80 преступлений уголовными проступками. Согласно разработанному законопроекту, они не должны ассоциироваться с реальным сроком заключения, информируют отечественные агентства.
Как поясняют эксперты, в Уголовном Кодексе может появиться понятие "уголовный проступок" для тех, кто 

31 октября 2017, 02:28
«Авиакор» избежал банкротства, погасив 80-миллионный долг за тепло

«Авиакор» избежал банкротства, погасив 80-миллионный долг за тепло

Самарский «Авиакор - авиационный завод» полностью рассчитался с долгами за тепловую энергию, отпущенную предприятию в прошедший отопительный сезон. На счета Самарского филиала компании «ЭнергосбыТ Плюс» поступило около 80 миллионов рублей. Произошло это после того, как ресурсоснабжающая организация обратилась в Арбитражный 

26 октября 2017, 03:14
Мужчина не платил алименты, пока не чихнул

Мужчина не платил алименты, пока не чихнул

Курьезный случай произошел в Кемеровской области с гражданином, который чихнул в самый неудобный момент. После чего ему пришлось отправиться в отдел судебных приставов.

Как пишет пресс-служба управления ФССП региона, герой статьи не выплачивал алименты на протяжении 2 лет. К этому моменту общая 

2 августа 2017, 05:18
К

К "Регламенту" подали новый иск

В деле о банкротстве строительной компании «Регламент», бенефициаром которой является Олег Егоров, ранее владевший холдингом «Дисса», появился еще один истец. Помимо структуры аффилированной компании «Новый дон», ее хочет признать неплатежеспособной ООО «Стройторг», расположенное в Самаре в Речном переулке. Директор предприятия 

29 июня 2017, 03:40
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