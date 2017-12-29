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В блогах: в Тольятти УК угостит горожан сгущенкой и мандаринами
Тольяттинец Сергей Бабков рассказал про необычную акцию, которую проводит одна из местных управляющих компаний. Коммунальщики в рамках мероприятия "В Новый год - без долгов!" обещают горожанам за предоплату по квитанциям давать банку сгущенки и мандарины. «Я просто балдею от …
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29 декабря 2017, 01:16
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В январе самарцам повторно придут декабрьские квитанции за тепло
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28 декабря 2017, 09:58
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ПТС: «Повреждение теплосети на улице Стара-Загора в Самаре устранено»
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27 декабря 2017, 09:45
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В Самаре ликвидируют аварию на теплосети на улице Стара-Загора
В Самаре, в Промышленном районе, из-за аварии на теплосети под ограничение подачи тепла попадают 108 жилых домов и семь социальных объектов: два детсада, четыре школы и поликлиника, передает МЧС. Как уже сообщала «ТЕРРА», повреждение было обнаружено на трубе диаметром …
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27 декабря 2017, 07:06
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В Самаре прорвало тепломагистраль на улице Стара-Загора
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26 декабря 2017, 05:27
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Жители Самарской области смогут оперативно проверять работу УК
С 1 января 2018 года государственная информационная система ГИС ЖКХ даст возможность жителям Самарской области оперативно проверять, как работает их управляющая компания. Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» рассказал руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских.
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19 декабря 2017, 07:04
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В Самаре назревает скандал федерального масштаба
Самарец Вадим Афанасьев сообщил в Фейсбуке, что в Самаре назревает коммунальный скандал федерального масштаба. По данным из открытых источников, одна из крупнейших в городе управляющих компаний - «ЖКС», которая обслуживает более 1000 домов, накопила долг перед поставщиком тепла, компанией …
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29 ноября 2017, 07:31
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В блогах: «Кто поставит беспредельщиков из самарского УК "ЖКС" на место?»
Самарец Вадим Афанасьев пожаловался в "Фейсбуке" на плохое качество работы УК "ЖКС" - одной из крупнейших самарских управляющих компаний. "Я хочу от нее добиться обычной сверки платежей. Да вот они мне пишут, что подобные услуги электронным образом не предоставляются. …
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24 ноября 2017, 10:54
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Несудимые: В России 80 видов уголовных преступлений будут считать «проступками»
В Верховном суде Российской Федерации родилась инициатива считать 80 преступлений уголовными проступками. Согласно разработанному законопроекту, они не должны ассоциироваться с реальным сроком заключения, информируют отечественные агентства.
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31 октября 2017, 02:28
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«Авиакор» избежал банкротства, погасив 80-миллионный долг за тепло
Самарский «Авиакор - авиационный завод» полностью рассчитался с долгами за тепловую энергию, отпущенную предприятию в прошедший отопительный сезон. На счета Самарского филиала компании «ЭнергосбыТ Плюс» поступило около 80 миллионов рублей. Произошло это после того, как ресурсоснабжающая организация обратилась в Арбитражный …
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26 октября 2017, 03:14
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Мужчина не платил алименты, пока не чихнул
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2 августа 2017, 05:18
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К "Регламенту" подали новый иск
В деле о банкротстве строительной компании «Регламент», бенефициаром которой является Олег Егоров, ранее владевший холдингом «Дисса», появился еще один истец. Помимо структуры аффилированной компании «Новый дон», ее хочет признать неплатежеспособной ООО «Стройторг», расположенное в Самаре в Речном переулке. Директор предприятия …
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29 июня 2017, 03:40