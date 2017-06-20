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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Фастфуд и закон: «Макдональдс» и администрация Самары выясняют отношения

Фастфуд и закон: «Макдональдс» и администрация Самары выясняют отношения

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31 мая 2017, 05:01
Вдоль проспекта Кирова хотят понастроить многоэтажек

Вдоль проспекта Кирова хотят понастроить многоэтажек

25 апреля администрация Промышленного района Самары начала собирать мнения жителей о планировке территории в границах улицы Молодежной, проспекта Кирова и Московского шоссе.
25 апреля 2017, 01:44
Тяжелая доля обманутых дольщиков

Тяжелая доля обманутых дольщиков

На покупку квартиры для дочери семья Фирстовых копила несколько десятилетий. Однако, даже выплатив полную стоимость квадратных метров в строящемся доме на пересечении Садовой и Вилоновской в 2007 году, переехать в новое жилье так и не удалось. Застройщик обанкротился, возведя только 

20 апреля 2017, 06:13
Обманутые дольщики компании

Обманутые дольщики компании "Самарагорстрой" подали иск к новому застройщику

Они требуют признать право на квартиры в жилом комплексе "Ильинская плаза", который строится на пересечении улиц Маяковского и Буянова. Первое заседание в Ленинском районном суде Самары назначено на 17 апреля.
Дольщики компании "Самарагорстрой" ждут своих квадратных метров почти 10 лет. 

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Тольяттинские дольщики рискуют оказаться без страховых выплат

Тольяттинские дольщики рискуют оказаться без страховых выплат

Более 50-ти семей, купивших квартиры по госпрограмме "Жилье для российской семьи" в микрорайоне "Берёзовка", это в 7 километрах от Автограда, скорее всего пополнят список обманутых дольщиков региона. Кроме того, они рискуют остаться и без положенных им по закону страховых выплат. Это 

21 февраля 2017, 06:41
СОФЖИ может сдать 12 квартал в марте 2017 года

СОФЖИ может сдать 12 квартал в марте 2017 года

Не оставляют надежд получить оплаченную жилплощадь дольщики СОФЖИ. Дома в 12 квартале Южного города Самарский Областной Фонд жилья и ипотеки должен был сдать еще год назад. И вот, как стало известно "ТЕРРЕ", свой долгострой компания уже в марте может вести 

21 февраля 2017, 06:24
СОФЖИ больше не строит?

СОФЖИ больше не строит?

Со строительного рынка Самарской области может уйти один из самых крупных и надежных застройщиков. Как стало известно телерадиокомпании «ТЕРРА» из собственных источников, Самарский областной фонд жилья и ипотеки в 2017 году новых объектов возводить не собирается. Среди причин, которые могли 
6 февраля 2017, 12:50
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