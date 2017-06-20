В Самарской области растет число обманутых дольщиков. По сравнению с прошлым годом, их стало больше в 2 раза. Если в 2016-м в области насчитывался 21 недострой, то к апрелю 2017-го их стало уже 58. И этот список в ближайшее время может пополниться еще одним объектом - на улице Куйбышева. Широко разрекламированный в интернете жилой комплекс «Чемпион» не могут достроить уже 12 лет. Причем еще в марте этого года квартиры там продавались, а сейчас стройка остановилась совсем. Застройщик рискует обанкротиться. Сейчас соответствующий иск рассматривает арбитраж. С теми, кто еще официально не признан обманутыми дольщиками, но по факту таковыми уже являются, встретились журналисты ТРК «ТЕРРА».
Последний раз фотографии со стройки жилого комплекса «Чемпион» выкладывались в конце 2016-го. Тогда же дольщикам предлагали вложиться в строительство подземного паркинга. Теперь тут все стоит. По словам охранника, на объекте уже никто не работает примерно полгода.
Растерянные дольщики не понимают, что происходит.
Надежда Чабаева, дольщик:
- Нас привлекла вывеска - генподрядчик «Новый Дон». Это компания, которая зарекомендовала себя на рынке. «Новый Дон» сейчас подал иск о несостоятельности «Регламента». И сейчас дело в суде. В конце июня заседание будет. То есть у нас еще нет статуса обманутых дольщиков. Мы и в реестр не включены. Мы ждем помощи от министерства строительства.
Молодая семья Яковлевых, чтобы купить квартиру в этом доме, взяла ипотеку на 25 лет. Уже полтора года платят за нее по 28 000 рублей в месяц.
Ирина Яковлева, дольщик:
- Взяли ипотеку с господдержкой. Рассчитывали, что сдастся в течение года ближайшего, как и обещали - в 1 квартале 16 года тогда срок был. Но, к сожалению, все откладывали. Мы верили застройщику, постоянно продлевали сроки, ходили, допсоглашения заключали, в итоге обратилось все это в долгострой. У нас еще ребенок требует лечения, поэтому нам сейчас тяжеловато стало.
Евгений Яковлев, дольщик:
- Если объект будет заморожен окончательно и стройка брошена, наших обязательств перед банком никто не снимал. Мы консультировались с юристом банковским - ипотека на нас так и останется.
А семья Корниловых переехала в Самару из Саратова. Там продали квартиру, чтобы купить тут офис и заняться бизнесом. Отдали 5 миллионов рублей и, похоже, остались, ни с чем.
Татьяна Корнилова, дольщик:
- Мы купили в этом доме помещение уже 2017 году - в марте. Хотя застройщик уже знал, что он будет банкротиться, что он не сможет застроить дом. Он однако продавал помещения, мы были не одни такие. Нам сказали, что сдача уже летом будет, третий квартал, потому что перенесли, чтобы доделать мелкие недостатки.
Дмитрий Корнилов, дольщик:
- Мы неоднократно обращались и в минстрой области, и в прокуратуру, и в администрацию города, и к губернатору. Везде мы получили одни отписки. Департамент градостроительства г. о. Самара рекомендовал нам скинуться еще раз для того, чтобы мы профинансировали стройку.
Квартиры дольщики покупали у ООО «Регламент», эта компания аффилирована известному бизнесмену Олегу Егорову, в прошлом владельцу крупного строительного холдинга «Дисса». С нашей съемочной группой встречаться он не стал. В его офисе прояснить ситуацию тоже не смогли. Сообщили лишь, что заседание по делу о банкротстве состоится 28 числа.
Мы связались с подрядчиком, компанией «Новый Дон». Но и там комментировать ситуацию категорически отказались, сказав только, что сами являются пострадавшей стороной в данной истории и достраивать дом не будут. К слову, именно «Новый Дон» обратился в арбитраж с иском о банкротстве «Регламента».
Андрей Кислов, депутат Самарской губернской думы:
- Контроль со стороны государства есть, но строит-то не гоударство, строят частные застройщики. Государство следит за тем, чтобы у них документы были оформлены правильно, чтобы у них разрешения все были. А дальше если такое происходит, государство следит за тем, чтобы наказать тех людей, мошенников-застройщиков, которые собрали деньги с населения и куда-то сбежали. Государство и так пытается помочь этим обманутым дольщикам. Конечно, государство старается помогать. Но оно не может за всех застройщиков, которые не выполнили свои обязательства, все достроить.
«ТЕРРА» отправила официальный запрос в региональный минстрой. Там с ситуацией знакомы. Ждем ответа. Впрочем, уже сейчас понятно, что простого решения вопроса не будет.