В Самарской области собираются ввести временные ограничения для проезда транспорта по территории региона во время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018). Соответствующий законопроект сейчас рассматривают в комитете Самарской губдумы по транспорту, автодорогам и информационным технологиям. Нововведение коснется тяжеловесных и крупногабаритных машин. Также проблемы могут возникнуть с передвижением тягачей, перевозящих опасные грузы. Документ направлен специалистам для его правовой оценки.
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Михаил Бабич проверит готовность самарского стадиона к ЧМ-2018
В четверг, 13 апреля, в Самарскую область с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Вместе с губернатором Николаем Меркушкиным он посетит объекты строительства и реконструкции, которые готовятся к проведению ЧМ-2018. Среди них аэропорт, дорожная …
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13 апреля 2017, 11:27
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Не все дачники смогут проехать на свои участки
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12 апреля 2017, 02:38
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В Самаре блокировано движение транспорта из-за массового ДТП с трамваем
Сегодня, 12 апреля, в Самаре произошло массовое ДТП на улице XXII Партсъезда. В районе пересечения с Заводским шоссе столкнулись трамвай и три автомобиля, в том числе грузовая «Газель». По словам очевидцев, движение транспорта в результате аварии оказалось блокировано.
По предварительной информации, …
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12 апреля 2017, 01:15
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«Южный перекрыли» - фото очевидца
В социальных сетях появилось фото с Южного моста, где в ночь на 12 апреля стартовали ремонтные работы.
«Путепровод Южный перекрыли. Начались работы по фрезерованию покрытия», - сообщил очевидец.
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Ночью изменится схема движения по Южному …
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12 апреля 2017, 07:01
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Когда на Московском шоссе исчезнут пробки
Движение по тоннелям на Московском шоссе в Самаре запустят 1 сентября 2017 года. Эта информация была озвучена на заседании комитета по строительству в Самарской губернской думе во вторник, 11 апреля, передает 63.ru. Готовность тоннелей на пересечении с проспектом Кирова …
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11 апреля 2017, 03:01
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150 самарских дорог обновят к ЧМ-2018 в этом году
Реконструкция транспортной инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу будет завершена к декабрю 2017 года. Об этом заявил губернатор Самарской области Николай Меркушкин на итоговой расширенной коллегии министерства транспорта страны. Было отмечено, что часть важных объектов в эксплуатацию уже введена, например, …
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7 апреля 2017, 06:22
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В Самаре продолжаются поиски подрядчика для новой ветки трамвая
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5 апреля 2017, 11:40
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Ремонт площади Куйбышева в Самаре должны завершить осенью
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4 апреля 2017, 11:53
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1 апреля в Самарской области введут ограничения для грузовиков
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31 марта 2017, 01:24
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Три грузовика провалились под лед в Приамурье
Вчера в Приамурье три грузовых автомобиля провалились под лед. Об этом рассказывают российские информагентства.
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22 марта 2017, 10:35
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Грузовикам запретят проезд через Жигулевскую ГЭС
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17 февраля 2017, 04:09
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В Самарской области грузовики перекрыли М-5 из-за ДТП
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16 февраля 2017, 08:04