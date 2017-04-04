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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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В блогах: про мусор и ненависть на Мехзаводе

В блогах: про мусор и ненависть на Мехзаводе

Блогер missis_ykcyc послала через "ЖЖ" «лучи позора жителям поселка Мехзавод». «Моя ненависть к ним достигла, кажется, критической отметки. Этих людей я не люблю в принципе. Скажите, будет ли нормальный человек выкидывать мусор из окна квартиры? А по пути на 
31 марта 2017, 09:10
Топ-новости: где перекроют Московское шоссе, новый тоннель к ЧМ-2018, киллеры расстреляли человека в Тольятти

Топ-новости: где перекроют Московское шоссе, новый тоннель к ЧМ-2018, киллеры расстреляли человека в Тольятти

"ТЕРРА" подготовила обзор самых популярных новостей на сайте во вторник, 28 марта.
 
Появилась информация о перекрытии новых участках на Московском шоссе. Подробности - по ссылке
 
Строительство нового тоннеля вдоль Московского шоссе, по которому к стадиону ЧМ-2018 будут ходить трамваи, сняли на 
28 марта 2017, 09:41
Появилось видео стройки нового тоннеля к стадиону ЧМ-2018 в Самаре

Появилось видео стройки нового тоннеля к стадиону ЧМ-2018 в Самаре

В Интернете опубликовано видео строительства нового тоннеля вдоль Московского шоссе, по которому будут ходить трамваи. Работы идут на участке от улицы Ташкентской до улицы Дальней. Напомним, участок трамвайных путей достраивают в рамках подготовки к ЧМ-2018. На трамвае можно будет доехать 

28 марта 2017, 09:46
Появились данные о новых ограничениях на Московском шоссе в Самаре

Появились данные о новых ограничениях на Московском шоссе в Самаре

Представители подрядчика реконструкции Московского шоссе сообщили о новых ограничениях для транспорта. В апреле планируют продолжить работы на участке от улицы Ташкентской до ТЦ «Интермебель», где предстоит большая работа по переоборудованию коммуникаций.  
Работы предстоят от окончания рампового участка на Ракитовском 

27 марта 2017, 02:27
Видео в блогах: строительство нового ТЦ на Московском шоссе в Самаре

Видео в блогах: строительство нового ТЦ на Московском шоссе в Самаре

На хостинге Youtube появилось видео: «Строительство нового торгового центра на Московском шоссе». На ролике, снятом с воздуха, видно стройплощадку, которая находится вдоль Московского шоссе между улицами Зои Космодемьянской и Ташкентской.

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24 марта 2017, 03:04
В Самаре бесхозный башенный кран грозит обрушиться на соседние двухэтажки

В Самаре бесхозный башенный кран грозит обрушиться на соседние двухэтажки

Речь о строительном кране на брошенной стройплощадке компании "Кросс" в поселке Мехзавод. Кроме двухэтажек в непосредственной близости - детский профилакторий и газовая труба. По словам местных жителей, кран разбирают только вандалы. Срезали кабели, вытащили аккумулятор. Жители поселка вместе с обманутыми 

23 марта 2017, 11:17
В Самаре восстановили водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей

В Самаре восстановили водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей

В ночь на 21 марта в Самаре восстановили водоснабжение поселка Мехзавод и микрорайона Крутые Ключи. В 2 часа ночи сотрудники аварийной бригады завершили работы по замене поврежденного шестиметрового участка трубы диаметром 700 миллиметров.

«В 06:00, после промывки, водовод запущен 
21 марта 2017, 10:08
Появились адреса бойлеров с водой для жителей Мехзавода и Крутых Ключей

Появились адреса бойлеров с водой для жителей Мехзавода и Крутых Ключей

Появились адреса расстановки бойлеров с питьевой водой для жителей Мехзавода и Крутых Ключей. Информация опубликована на сайте ГУ МЧС России по Самарской области. Как уже сообщала «ТЕРРА», в понедельник, 20 марта, при реконструкции Московского шоссе был поврежден водовод в 
20 марта 2017, 01:10
В Самаре с понедельника перекроют дорогу-дублер Московского шоссе

В Самаре с понедельника перекроют дорогу-дублер Московского шоссе

В Самаре начинается следующий этап реконструкции Московского шоссе, в связи с чем ориентировочно с 31 октября будет перекрыта дорога-дублер от проспекта Кирова до улицы Бубнова, пишет «Самарская газета».
Работы займут около двух недель, затем дорогу строители обещают снова открыть.
27 октября 2016, 08:58
В Самаре движение по Кирова планируют открыть в декабре

В Самаре движение по Кирова планируют открыть в декабре

Готовность транспортной развязки на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова в Самаре оценивается примерно в 50%. До наступления отрицательных температур нужно максимально завершить работы по заливке бетона. Из 9 секций на южной рампе осталось сделать две. 

"На южной рампе сейчас делается 

13 октября 2016, 10:03
В Самаре улицы Ново-Вокзальная и Аминева станут односторонними

В Самаре улицы Ново-Вокзальная и Аминева станут односторонними

В Самаре с 8 августа на улицах Ново-Вокзальной и Аминева хотят ввести одностороннее движение. Такой режим будет введен на участках от Московского шоссе до Ново-Садовой, об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на областное ГИБДД.
 
Это будет сделано с 

3 августа 2016, 04:37
Велодорожки на Ново-Садовой в Самаре откроют не позднее 2017 года

Велодорожки на Ново-Садовой в Самаре откроют не позднее 2017 года

В Самаре на улице Ново-Садовой идет укладка финального слоя асфальтового покрытия. В текущем году подрядчик должен будет закончить работы на участке от Северо-восточной магистрали до улицы Кирова. В следующем году, по плану - полное завершение работ на объекте. На всем 

6 июля 2016, 02:21
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