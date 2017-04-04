В Самаре компания «Самаратрансстрой» готовится к началу работ по обустройству новой проезжей части на Московском шоссе. В связи с этим будет частично перекрыта дорога в районе поселка Мехзавод.
Как передает 63.ru, движение автотранспорта ограничат на участке от Анжерской до 4-го квартала. Для водителей оставят по две полосы в каждом из направлений. Кроме того, ремонтники планируют перекрыть движение по Банной в районе пересечения с Московским шоссе.
Более подробную информацию областной Минтранс пообещал предоставить завтра, 5 апреля.
Напомним, реконструкцию Московского шоссе областные власти ведут за счет федбюджета в рамках подготовки города к ЧМ-2018. Работы стартовали в апреле 2014 года.
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