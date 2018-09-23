«Крылья Советов» до конца сезона отправили фан-сектор на пятый ярус трибуны D



Решение было принято, после того как Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал команду на 100 тысяч рублей за скандирование фанатами нецензурных … Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о переносе сектора активной поддержки на пятый ярус трибуны D (до конца сезона).Решение было принято, после того как Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал команду на 100 тысяч рублей за скандирование фанатами нецензурных